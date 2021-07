Je veux prouver qu’il n’y a pas d’obstacle pour atteindre nos objectifs : Bhavani Devi

L’escrime aux Jeux olympiques est aussi ancienne que les Jeux d’été eux-mêmes. Et les escrimeuses ont commencé à participer aux Jeux olympiques de 1924. Cependant, l’épreuve de sabre féminin a été introduite aux Jeux d’été de 2004 à Athènes.

Cependant, pendant toutes ces années, l’Inde n’a pas été représentée à l’événement quadriennal d’escrime. Le mérite revient à CAS, 27 ans Bhavani Devi d’une famille brahmane orthodoxe de Chennai pour avoir été le premier Indien à se qualifier pour les Jeux d’été.

Dans un sport qui n’a pas encore fait son chemin parmi les masses en Inde, la qualification de Bhavani pour les Jeux de Tokyo en mars de cette année lors de la Coupe du monde à Budapest, en Hongrie, a donné un élan au sport dans le pays. Elle s’est qualifiée pour les Jeux olympiques grâce à la méthode de classement officiel ajusté. Bhavani est le seul Indien à avoir atteint les Jeux olympiques.

Bhavani a commencé à pratiquer l’escrime à l’école dans le cadre du programme « Sports à l’école » du Tamil Nadu CM J Jayalalithaa. Ayant commencé à pratiquer ce sport à l’aide de bâtons de bambou, l’escrimeur de Chennai spécialisé dans les épreuves de sabre, est classé 42e au monde après avoir atteint un meilleur classement en carrière de 36 en 2016-17.

Née d’un père prêtre et d’une mère au foyer, Bhavani a dû lutter contre tous les obstacles pour s’élever dans son sport de prédilection. Sans parler des sacrifices qu’elle a dû faire pour avoir choisi un sport qui n’était pas aussi populaire que certains des autres sports du pays. Elle sait qu’il n’est pas facile de remporter une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo, où l’escrime est prévue du 24 au 31 juillet et son épreuve individuelle prévue le 26 juillet. Mais Bhavani tient à laisser une impression durable à Tokyo.

Actuellement en formation dans la ville portuaire italienne de Livourne, dans l’ouest de la Toscane, Bhavani ne ménage aucun effort dans sa quête de gloire. Elle arrivera à Tokyo le 20 juillet pleine de confiance. Dans une interview exclusive avec news18.com au milieu de son programme d’entraînement, Bhavani parle de son expérience des Jeux de Tokyo et de ses ambitions de remporter des médailles aux Championnats du monde et aux Jeux asiatiques tout en étant l’incarnation du pouvoir des femmes en Inde.

Extraits :

Comment se passent les préparatifs des JO à moins de deux semaines ?

Les préparatifs pour les Jeux olympiques vont bon train. De jour en jour, je gagne en confiance et en motivation grâce à mes entraînements.

Quels sont vos horaires d’entraînement ? Avez-vous aussi des concours pour juger de vos progrès ? Pourquoi avoir choisi l’Italie comme base d’entraînement ?

Nous nous entraînons deux heures le matin et deux heures le soir. Parfois, cela passe à trois heures voire six heures selon le programme de notre coach. Nous n’avons pas de compétitions à l’extérieur, mais à l’intérieur du camp, nous organisons des situations de type compétition juste pour avoir cette émotion et cet environnement de compétition autour de nous. Je m’entraîne à Livourne, en Italie, car j’ai une bonne relation et une bonne compréhension avec cet entraîneur (Nicola Zanotti) et j’ai une bonne coordination entre nous qui m’aide à m’améliorer en tant qu’escrimeur. Cela fonctionne bien pour ma performance aussi.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’être le premier et le seul escrimeur indien aux Jeux olympiques ?

Cela me rend fier et heureux, mais en même temps, je me sens plus responsable d’être un exemple pour les générations futures. Surtout pour les femmes, je veux prouver qu’il n’y a pas d’obstacle pour atteindre nos objectifs lorsque nous sommes déterminés avec nos objectifs. La seule chose dont j’ai besoin est le soutien de ma famille et de la société.

Quelles sont vos attentes aux Jeux Olympiques et quels types de défis vous attendent dans votre quête de gloire ?

Je me sens tellement heureux de faire partie des Jeux olympiques. C’était mon rêve de longue date. Je n’attends rien d’autre que d’acquérir plus d’expérience grâce à ce voyage. Je me sens plus responsable et fier d’être le premier escrimeur indien à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Je devrais toujours inspirer les autres à pratiquer ce sport. En tant que femme, j’ai dû faire face à de nombreux défis dans ma vie et ces défis ne m’ont jamais empêché de réaliser mes ambitions. Dans mes tournois, je veux donner ma meilleure performance. Tant que je joue, je souhaite apporter des lauriers à mon pays.

Vous avez souvent dit que vous feriez la fierté de l’Inde à Tokyo. Peux-tu élaborer?

Que je gagne ou que je perde, j’apprends toujours de l’expérience. Je connais mon objectif et mes ambitions, et je me concentre toujours sur la façon de les atteindre. Cette détermination est ma principale motivation. Je ferai de mon mieux pour atteindre le meilleur et rendre l’Inde fière.

Comment s’est passé le parcours, venant d’une famille tamoule orthodoxe brahmane et se tournant vers un sport qui n’est toujours pas aussi populaire que les autres ?

Ce n’était pas un voyage facile. J’ai dû faire face à de nombreuses difficultés, notamment des situations financières, un entraînement approprié et des équipements sportifs. Pourtant, je n’ai pas perdu espoir et ma famille a toujours eu confiance en moi. Ils m’ont toujours encouragé, agissant comme une colonne vertébrale, me poussant à travailler plus dur. Parfois, j’étais fatigué mentalement. Beaucoup de gens m’ont conseillé de changer de carrière sportive en disant que l’escrime n’est pas un sport de femmes. C’était décourageant mais cela ne m’a pas affecté. Je faisais tout seul, y compris organiser des plans de voyage, réserver des billets, demander un parrainage et attendre des heures pour rencontrer les officiels. D’une manière ou d’une autre, ma famille m’a toujours soutenu et m’a gardé motivé.

Quelle différence voyez-vous dans l’escrime en Inde depuis le moment où vous êtes entré dans ce sport et maintenant lorsque vous avez atteint les Jeux olympiques ?

Il y a beaucoup de différence entre hier et aujourd’hui. Au départ, il n’y avait pas de véritables centres de formation et même la plupart des écoles n’avaient pas d’escrime dans leur programme. Mais maintenant, il y a beaucoup d’améliorations en termes de centres sportifs et d’entraînement, et même les écoles ont commencé à inclure l’escrime dans leur programme d’études. Cela donnera plus de latitude à nos générations futures pour faire du sport et de l’escrime leur carrière.

L’escrime en tant que sport a-t-elle rattrapé son retard en Inde ou que faut-il faire ?

Je souhaite qu’il y ait un centre de formation complet pour chaque sport dans chaque district afin que les étudiants puissent pratiquer le sport sans dépenser autant d’argent pour aller s’entraîner à l’extérieur.

L’escrime est-elle un sport pour l’homme ordinaire en Inde ?

Oui c’est le cas. Mais auparavant, il y avait très peu d’académies de formation à l’escrime dans le pays. Maintenant, le scénario a beaucoup changé. N’importe quelle classe de la société peut s’adonner à ce sport ; de nombreuses écoles ont commencé à inclure l’escrime dans leur programme. Le gouvernement offre également des bourses et de nombreuses autres concessions aux étudiants. Je me prends en exemple. Si vous avez la volonté, êtes prêt à travailler dur et déterminé avec vos objectifs, personne ne peut vous empêcher d’atteindre le summum dans n’importe quel sport.

Avant de vous qualifier pour les Jeux olympiques, peu de gens connaissaient l’escrime en Inde. Combien cela a-t-il changé maintenant?

Oui, au départ, très peu de gens étaient au courant de l’escrime dans le pays. De nos jours, il y a beaucoup de changements que je vois. Tout le monde connaît ce sport. Bientôt, beaucoup de gens comprendront l’escrime et apporteront plus de soutien et de reconnaissance à ce sport.

Pouvez-vous revenir sur le jour où vous vous êtes qualifié pour Tokyo et les sentiments qui l’ont accompagné ?

Oui, j’étais si heureux que je ne pouvais pas exprimer mes sentiments. Je pensais à toutes les situations difficiles que j’ai rencontrées et aussi aux bons et aux mauvais moments. Tous les sacrifices que ma famille et moi avons faits ont porté fruit.

Quels sont vos tireurs préférés et pourquoi ? Qu’apprenez-vous d’eux ?

Mes tireurs préférés…. En fait, il y en a beaucoup – l’Italien Aldo Montano (or aux Jeux Olympiques de 2004 au sabre masculin, l’Américaine Mariel Zagunis (or individuel aux Jeux Olympiques de 2004 et 2008) et la Russe Sofia Velikaya (médaillée d’or au sabre par équipe aux Jeux Olympiques de Rio 2016). très bons tireurs. J’ai beaucoup appris en voyant leurs performances ; ils sont très forts quand ils tirent. Quand ils perdent ou quand ils gagnent, leur esprit est calme et leur concentration est stable. Ils me donnent toujours des suggestions. Leurs performances sont vraiment très bon à regarder et je peux apprendre beaucoup d’eux.

Quels sont vos modèles et comment vous ont-ils inspiré ?

J’aime tous les sports. Toutes les femmes performantes m’inspirent beaucoup. PT Usha, Sania Mirza, Saina Nehwal, Serena Williams, entre autres. Ils responsabilisent chaque femme. Ils m’inspirent tous beaucoup.

Quels sont vos objectifs au-delà des Jeux Olympiques de Tokyo ?

Mes objectifs au-delà de Tokyo – je veux gagner la médaille d’or aux Championnats du monde et la médaille d’or aux Jeux asiatiques pour l’Inde.

