« Je veux obtenir plus de buts et de passes décisives », mais Apiua dit qu’il jouerait « en tant que numéro six »

Le milieu de terrain des temps modernes n’est pas seulement une question de bonnes passes, de fabrication de jeu et de tacles durs. Le jeu de football en constante évolution a exigé que les milieux de terrain se transforment en moteurs infatigables. Lalengmawia Ralte, mieux connue sous le nom d’Apuia dans le circuit, a été la définition d’un tel rôle dans l’équipe nationale indienne.

Après une campagne décisive en 2020-21 avec le NorthEast United FC, où il a été nommé joueur émergent ISL de la saison, le joueur né à Aizawl, qui a appris son métier dans les Indian Arrows de la I-League de la Fédération indienne de football, a remporté son premier senior convocation de l’équipe en mars 2021 et a fait ses débuts lors d’un match nul 1-1 avec Oman en amical.

Apuia a rapidement gagné en notoriété pour son rythme de travail élevé, son jeu de jambes soigné et sa lecture fine du jeu, tous des aspects très cruciaux d’un milieu de terrain contemporain. La flexibilité sur le terrain, selon le joueur de 22 ans, est un atout très important pour un milieu de terrain. Alors qu’avec son club actuel du Mumbai City FC, il est autorisé à opérer un peu plus haut sur le terrain, avec les Blue Tigers, il a généralement été le milieu de terrain le plus profond, assis juste au-dessus des deux défenseurs centraux.

« Si je suis l’entraîneur, je jouerais moi-même en tant que numéro six », a ri Apuia. « Mais bien sûr, cela dépend de ce qui est le mieux pour l’équipe. Je ne peux pas jouer où je veux. L’équipe est la chose la plus importante. Peu importe que je joue en tant que numéro dix ou numéro huit, si l’équipe gagne, je suis toujours heureux.

C’est son sang-froid sur le ballon qui ressort le plus. Apuia veut toujours le ballon, construire des attaques, trouver des espaces et le libérer pour ses coéquipiers. Lorsqu’il n’est plus en possession du ballon, il est à nouveau essentiel pour briser les attaques, couvrir les espaces et faire équipe avec la défense. Dans un tel rôle, il n’a pas beaucoup d’occasions d’aller de l’avant en attaque, mais quand il le fait, il veut toujours les faire compter.

« Bien sûr, je veux obtenir plus de buts et de passes décisives. Mais même si je ne comprends pas cela, je veux toujours aider mon équipe de manière à ce que mes coéquipiers jouent mieux », a-t-il déclaré.

En parlant de coéquipiers, Apuia est heureux d’avoir un certain nombre de ses collègues de l’équipe de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2017 qui sont passés à l’équipe senior à ses côtés, comme Anwar Ali, Suresh Singh Wangjam, Jeakson Singh et Rahim Ali. Cela aide évidemment dans leur chimie sur le terrain.

« C’est toujours bien d’avoir des joueurs que l’on connaît mieux dans l’équipe. Ce n’est pas facile de passer des U-17 à l’équipe senior car jouer ici est beaucoup plus difficile. Mais avoir beaucoup joué les uns avec les autres nous aide beaucoup dans la confiance. Nous sommes toujours prêts à nous entraider et à nous soutenir », a déclaré Apuia.

« S’il n’y avait pas de Coupe du monde U-17, il n’y aurait pas d’Apuia. Parce que sinon, je n’aurais pas eu l’opportunité de jouer dans l’ISL et l’équipe nationale senior car personne n’aurait entendu parler de moi », a-t-il déclaré.

Apuia a depuis parcouru un long chemin. Il a remporté son premier trophée international en 2021 – le championnat SAFF aux Maldives, où l’Inde a battu le Népal 3-0 en finale. La Coupe Intercontinentale à Bhubaneswar le mois prochain, cependant, sera sa première affectation avec les Blue Tigers depuis lors, car, malheureusement, des blessures l’ont exclu des éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC l’année dernière et, plus récemment, le Tri-Nation à Imphal. en mars. Maintenant, de retour dans le camp, le milieu de terrain sait qu’il devra à nouveau se battre pour sa place dans le onze de départ.

« Je me sens bien d’être de retour dans l’équipe nationale. Nous avons bien fait dans le Tri-Nation à Imphal, donc ça va être difficile pour moi de reprendre ma place. Je dois donner le meilleur de moi-même et profiter du moment », a-t-il déclaré.

Les sept prochains mois seront vitaux pour l’équipe indienne en vue de la très importante Coupe d’Asie de l’AFC au Qatar l’année prochaine. Après la Coupe Intercontinentale et le Championnat SAFF en juin, les Blue Tigers participeront également à la Coupe du Roi (Thaïlande) et à la Coupe Merdeka (Malaisie) plus tard cette année. Pour Apuia, une deuxième campagne consécutive en Ligue des champions de l’AFC avec Mumbai City l’opposera également aux meilleurs du continent, ce qui l’aidera finalement à se préparer pour le plus grand tournoi de sa jeune carrière à ce jour.

« Je pense que c’est la première fois que l’équipe indienne aura autant de matchs en un an. Cela nous aidera, les coéquipiers, à mieux nous coordonner sur le terrain car nous jouons généralement moins de matchs avec l’équipe nationale par rapport à nos clubs. Le football étant un jeu d’équipe, il est important de rester ensemble. Par exemple, si je joue avec Chhangte, j’ai besoin de savoir où il aime courir et où il veut le ballon. Plus je jouerai avec lui, meilleure sera notre compréhension.

« Nous devons également être plus concentrés que jamais car il y a plus de chances de se blesser lorsque vous jouez autant de matches. Alors, il faut bien prendre soin de nous. La philosophie et le style de jeu de l’entraîneur changeront en fonction des besoins à chaque match. Ce ne sera pas une saison facile, mais je suis excité et j’ai vraiment hâte d’y être », a conclu Apuia.