Dans une querelle de plus de trois ans et toujours aussi forte, Khabib et McGregor continuent d’échanger des barbes dans l’une des rivalités les plus amères du MMA.

Le Russe a déclenché le dernier round en tweetant que « le bien bat toujours le mal » après que McGregor a subi la défaite contre Dustin Poirier à l’UFC 264 le mois dernier lorsque le bas de la jambe gauche de l’Irlandais s’est cassé de manière horrible.

McGregor a riposté avec un coup qui a dégoûté la communauté MMA, écrivant dans un tweet supprimé depuis « Covid est bon et le père est mauvais ? » – un message que la plupart ont pris comme référence au défunt père et entraîneur de Khabib, Abdulmanap, décédé l’année dernière des complications résultant d’une infection à Covid-19.

Lors d’une récente apparition dans l’émission ‘Hotboxin’ de Mike Tyson, Khabib a répondu à ces commentaires en appelant McGregor « sale ».

« Comme, quand il parle de ça, seul le mal peut parler de votre père, femme, enfants, religion », a déclaré Khabib à Tyson et co-animateur Henry Cejudo.

« Si vous êtes un humain normal, vous n’allez jamais parler de ce genre de choses. Pour moi, c’est comme, je pense qu’il a posté ce tweet (quand il a) trop bu ou fait quelque chose.

« Et le lendemain, il supprime toujours ces tweets. Quand il devient [back to] la vie normale, il est comme, ‘Oh, regarde ce que j’ai fait.’ Puis il supprime. C’est à mon avis ce qu’il fait tout le temps.

Poursuivant la même tactique de tweet et de suppression, McGregor a maintenant répondu en citant la tristement célèbre réplique de Tyson de 2000, lorsque l’icône des poids lourds avait déclaré qu’il voulait manger les enfants de son rival Lennox Lewis.

« Je veux manger ses enfants! » McGregor a écrit dans son tweet supprimé depuis, partageant un clip mettant en vedette Khabib dans l’émission Hotboxin ‘de Tyson.

« À quand remonte la dernière fois qu’il les a vus en fait ? Sa femme? Mère? » McGregor a ajouté plus de railleries envers la star du Daghestan.

« Et si tu allais passer du temps avec tes enfants et ta famille pour changer et garder mon nom hors de ta bouche b4 tu te retrouves piégé quelque part tu n’auras peut-être pas autant de chance la prochaine fois. »

Alors qu’ils continuent d’échanger des coups verbaux en public, il n’y a presque aucune chance que McGregor et The Eagle le renvoient à l’intérieur de l’octogone.

Khabib est catégorique sur le fait qu’il reste à la retraite, après avoir déposé ses gants après sa défense de titre contre Justin Gaethje en octobre dernier, et se concentre désormais sur ses diverses activités commerciales et d’entraînement.

McGregor, quant à lui, fait face à une longue mise à pied après s’être cassé le tibia et le péroné contre Poirier en juillet, ce qui a entraîné des pertes consécutives pour The Notorious contre son rival américain.

L’ancien champion des deux poids devrait être hors de combat jusqu’en 2022 au moins, ce qui signifie qu’il est limité au combat de guerriers au clavier tandis que les rangs légers avancent sans lui.