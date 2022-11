Je veux les plus gros seins du monde – je suis méconnaissable après 58 000 £ de boulots

Un modèle BUSTY semble méconnaissable après avoir dépensé plus de 58 000 £ dans sa quête de gros seins.

Yyvonne Bar est tellement passée sous le bistouri qu’elle ne peut plus voir ses propres orteils, mais cela ne l’a pas empêchée d’essayer d’obtenir son look parfait.

Yvonne Bar a dépensé 58 £ pour atteindre sa taille de seins parfaite Crédit : Jam Press

La mannequin a déclaré qu’elle avait toujours admiré les autres femmes avec de “belles courbes” Crédit : Jam Press

L’ancienne assistante en banque d’investissement de Francfort a déclaré qu’elle avait toujours aimé l’idée d’avoir des courbes “aux bons endroits”.

Elle se sentait très peu sûre de son corps pendant des années et évitait même d’aller à la piscine ou à la plage.

Ses camarades de lycée se moquaient de la forme de son corps, l’appelaient des noms comme “garçon manqué” et disaient qu’elle ressemblait à un “bâton avec des mamelons”.

Mais depuis 2013, elle a subi plusieurs opérations sur les seins, ce qui a fait passer sa taille de soutien-gorge d’un bonnet AA à un bonnet H.

Elle a également eu un lifting des fesses brésilien ainsi que d’innombrables charges et Botox. Collectivement, elle a dépensé bien plus de 58 000 £.

Elle dit qu’elle gagne beaucoup d’argent sur son site Web OnlyFans et qu’elle gagne beaucoup plus qu’elle ne l’a jamais fait en tant que banquière d’investissement.

“J’ai toujours pensé que les femmes avec des courbes aux bons endroits étaient belles et pour moi, une femme devrait avoir de beaux seins”, a déclaré Yvonne.

« Naturellement, je n’avais qu’une coupe AA. Donc, j’étais toujours très peu sûre de moi quand il s’agissait de mes seins. Mes pairs à l’école se moquaient toujours de moi parce que je n’avais pas de seins ; ils m’ont traité de garçon manqué.

“Quand j’ai eu mon premier petit ami, je dormais toujours avec mon soutien-gorge push-up. J’évitais d’aller aux piscines ou à la plage.

« J’aime les femmes avec de belles courbes en général ; c’est très féminin pour moi. J’aime le look exotique, les cheveux noirs et les courbes. À la manière de Kim Kardashian.

« Ma première augmentation mammaire a eu lieu fin 2013. C’était très douloureux, mais je me sentais mieux dans mon apparence qu’avant. Mais je n’étais toujours pas satisfait à cent pour cent.

“Ma première opération a été une opération des seins en Allemagne. Après ça, j’ai eu trois autres boob jobs aux États-Unis. J’ai aussi un soutien-gorge interne maintenant parce que mes implants sont lourds. J’ai fait un BBL en 2018.

“Et maintenant, je me sens plus sûr de moi et de mon apparence.”

Cependant, il y a des défis quotidiens à avoir une grande poitrine.

“Je ne peux pas voir mes orteils quand je regarde vers le bas”, a ajouté Yvonne.

« Certaines tâches sont difficiles, surtout si cela me demande de bouger beaucoup ou rapidement.

“Mon cou me fait juste parfois mal parce que mes implants sont très lourds maintenant, mais je porte un soutien-gorge de soutien que je porte presque 24h/24, 7j/7, je dors même avec.”

REGARD INTIMIDANT

Pendant ce temps, Yvonne admet qu’avant d’être victime d’intimidation pour son apparence, les hommes sont maintenant intimidés par son apparence et hésitent à l’approcher.

Elle en est même arrivée au point où elle a du mal à trouver un petit ami parce que son buste est “trop ​​​​gros”.

“Beaucoup d’hommes l’aiment beaucoup et la réaction sur mes réseaux sociaux est très positive. L’Allemagne est un peu plus conservatrice et certaines personnes me regardent d’un mauvais œil quand je marche dehors, en particulier les femmes », a-t-elle déclaré.

“Les hommes regardent beaucoup, bien sûr, mais beaucoup sont intimidés de s’approcher et de me parler, je pense. Je reçois beaucoup de messages sur mon Instagram et seuls les fans et les gens du monde entier me contactent et veulent m’inviter à des événements.

“Parfois, c’est un peu stressant et j’ai l’impression de devoir faire mes preuves, que je suis une bonne personne avec des normes morales. Parce que les gens ne le croiront pas, juste parce que j’ai de gros seins. Ce qui est fou. Mais beaucoup d’hommes partout dans le monde aiment mon look et me contactent sur mes réseaux sociaux.

“C’est très difficile pour moi maintenant de trouver une relation sérieuse. J’aimerais vraiment en avoir un, mais je pense que j’effraie certains bons gars.

“J’attire des gars qui veulent soit des bonbons au bras, soit des gars célèbres ou riches mais qui sont des joueurs. Et je n’aime pas les relations superficielles. Je veux quelque chose de réel.

Elle a conclu : « Concentrez-vous sur vous-même et laissez les autres vivre et faire ce qu’ils souhaitent de leur corps.

“En fin de compte, ce que vous êtes à l’intérieur est important, pas à l’extérieur.”

Yvonne semble méconnaissable après avoir augmenté sa poitrine d’un bonnet AA à un bonnet H Crédit : Jam Press

Avant l’opération, Yvonne était traitée de garçon manqué à l’école Crédit : MDWfeatures / @yvonne_bar_