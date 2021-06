Je veux le nouveau casier de livraison intelligent d’Eufy

Les bonnes personnes d’Eufy, une sous-marque de Anker, a présenté cette semaine une série de nouvelles caméras de sécurité extérieures, toutes en vente plus tard ce mois-ci ou peu de temps après. Si vous recherchez des appareils photo riches en fonctionnalités, mais que vous ne voulez pas payer le nez, vous serez heureux d’apprendre qu’Eufy fabrique des produits solides dont nous pouvons témoigner depuis un certain temps. Ma femme a un aspirateur Eufy qu’elle adore, c’est donc bon signe.

La nouvelle gamme de caméras de sécurité extérieures comprend les SoloCam E40 (résolution 2K) et E20 (résolution 1080p), Caméra solo L40 (2K) et L20 (1080p), Caméra solo S40 (S pour Solaire, je suppose), et le Projecteur Cam 2 Pro. Compte tenu de la gamme, il existe une caméra pour toutes sortes de besoins. Par exemple, la SoloCam S40 est livrée avec un panneau solaire intégré, ce qui la rend idéale pour votre cabane d’été ou sur le périmètre extérieur ou votre propriété existante. Les SoloCam L40 et L20 offrent un éclairage LED intégré ainsi qu’une alarme de 90 dB qui effraieront les intrus, ce qui le rend idéal pour les installations dans la cour. Ensuite, vous avez quelque chose comme la Floodlight Cam 2 Pro, avec une fonctionnalité pan/tilt à 360 degrés. Qui a besoin d’un seul objectif grand angle quand on peut voir chaque centimètre carré de son jardin avec ce truc ?

Pour la disponibilité des prix, les SoloCam E40 et E20 sont en vente à partir de seulement 99 $. Les SoloCam L40 et L20 seront en vente le mois prochain à partir de 149 $. La SoloCam S40 sera mise en vente en août, au prix de 199 $. Et la Floodlight Cam 2 Pro sera mise en vente en juillet pour «environ 299 $».

SmartDrop

SmartDrop, un casier à colis intelligent, a également été détaillé. Il dispose d’une caméra intégrée alimentée par l’IA et d’une détection de mouvement, de plusieurs façons de l’ouvrir (ce qui le rend facile pour le propriétaire et les livreurs, mais pas pour les pirates du porche), la compatibilité avec Google Assistant, la construction d’acier au carbone laminé à froid, 115L de capacité, imperméabilisation, et c’est complètement sans fil. L’appareil dispose d’une batterie amovible qui peut tenir la charge pendant trois mois, c’est donc l’embrayage.

Aucun prix n’a été partagé, mais il sera lancé en août. J’en veux un, j’en veux un, j’en veux un.

Répartition des spécifications de la caméra