Je veux le corps d’un jeune de 20 ans quand j’en aurai 60 – voici mes simples secrets de perte de poids, révèle Gregg Wallace de MasterChef

Entrant dans un délicieux repas après un délicieux repas sur MasterChef, il n’est pas étonnant que Gregg Wallace ait grimpé à plus de 16e.

Mais alors qu’une grande partie de la bouffe lui faisait sourire, ce qu’elle faisait à sa taille le rendait misérable.

Wallace a perdu quatre pierres en abandonnant la restauration rapide, en adoptant la cuisine maison, en buvant moins et en faisant de l'exercice régulièrement

L’homme de 57 ans, qui présente également l’émission Eat Well For Less? de la BBC, a perdu quatre pierres en abandonnant la restauration rapide, en adoptant la cuisine maison, en buvant moins et en faisant de l’exercice régulièrement.

Gregg — qui s’est associé à The Sun dans une série exclusive en deux parties pour VOUS aider à manger sainement cet été — avoue : « Certaines personnes disent : « Je suis en surpoids et je suis heureux ». Eh bien, j’étais en surpoids et je n’étais pas heureux.

“Et je dis à ces gens, ‘Si vous pouviez prendre une pilule en ce moment et être plus léger de trois pierres, la prendriez-vous?’ Et bien sûr ils le feraient.

“Le problème, c’est que les gens pensent que la perte de poids va être difficile, parce qu’ils l’ont déjà essayé et qu’ils ont essayé un régime vraiment restrictif qui est inconfortable.

«Ils n’aimaient pas le faire, ils avaient faim de le faire, ils voulaient savoir quand ça allait se terminer et détestaient chaque seconde.

« Les régimes comme celui-ci ne fonctionnent pas. Je le sais, parce que j’y suis allé.

À propos de sa propre perte de poids, il dit : « Honnêtement, ce n’était pas un combat.

Il vise maintenant le corps d’un jeune de 20 ans.

Gregg, qui mesure 5 pieds 8 pouces et pesait au maximum 16 livres 7 livres, a déclaré: «Ma motivation au départ était:« Je veux juste mieux paraître à la télé ».

“Mais maintenant, c’est, ‘Dans quelle mesure puis-je être en forme? Puis-je réellement avoir le corps d’un jeune de 20 ans à 60 ans ?’.





« J’ai tout fait. J’ai fait le jeûne, pas de glucides, faible en gras. Vous l’appelez, je l’ai essayé.

“Et oui, vous pouvez perdre du poids à court terme. Mais c’est vraiment inconfortable et vous ne le garderez pas parce que vous êtes horriblement affamé et misérable tout le temps.

« J’ai appris qu’il est de loin préférable de se sevrer lentement du régime de merde et de cuisiner des repas sains et appropriés, car vous avez beaucoup plus de chances de réussir et d’apprécier le changement.

“Je ne parle pas de feuilles de laitue ici, je parle des aliments que vous voulez manger.”

C’est en 2017, après s’être fait dire par son médecin que son poids pouvait lui donner une crise cardiaque, que Gregg décide de changer son mode de vie.

Trois ans plus tard, il avait perdu quatre pierres et révélé un corps super tonique et un pack de six à ses milliers de followers sur Instagram.

Deux ans après cette tristement célèbre photo seins nus, Gregg dit qu’il aime montrer son corps et qu’il n’a pas l’intention de s’arrêter, malgré ce que les autres pourraient penser.

Il dit: “Certaines personnes m’ont dit de ne pas (partager la photo seins nus) mais j’ai juste pensé ‘Merde, je vais le faire.’ Je pense qu’il est bon de célébrer le succès lorsque vous avez amélioré votre santé de façon si spectaculaire.

“Il a eu d’énormes succès en ligne et les gens en ont été vraiment inspirés.

Gregg Wallace a révélé un corps super tonique et un pack de six à ses milliers d'abonnés Instagram

“J’en ai fait quelques-uns maintenant et je vais le faire à chaque anniversaire pour tracer mon succès, car je suis vraiment fier de mon apparence à mon âge.

“J’approche de la soixantaine et je sais avec certitude que j’ai déjà eu peur de mon âge et peur pour ma santé. Mais maintenant, j’accepte le vieillissement.

La clé de tout succès n’est pas seulement de perdre du poids, mais de le maintenir.

Je suis vraiment fier de mon apparence pour mon âge

Gregg Wallace

Gregg a réussi avec une alimentation saine et des séances d’entraînement exténuantes régulières.

Ses séances avec un entraîneur personnel impliquent des tractions, des développés couchés, des kettlebells et des centaines de pompes.

Il dit: “Je ne peux pas commencer à vous dire le regain de confiance que cela m’a donné d’être une version plus mince et plus en forme de moi-même

“Je me sens plus attirant, je suis plus agréable à côtoyer et, soyons honnêtes, ma femme Anna a 22 ans de moins que moi et même si je ne peux pas changer mon âge, au moins je peux changer à quoi je ressemble.”

Gregg a rencontré Anna il y a sept ans sur Twitter et depuis lors, le couple a eu son fils Syd, maintenant âgé de trois ans.

Il attribue à sa femme italienne le mérite de lui avoir appris à cuisiner des aliments sains.

Il dit : « Anna et moi nous lions autour de la nourriture. C’est notre truc et nous sommes tous les deux vraiment anti chics.

« Une cuisine savoureuse et simple, c’est ce que nous cherchons. Les gens supposent que je mange des trucs raffinés tout le temps.

“J’aime l’expérience culinaire Michelin”

“J’aime l’expérience culinaire Michelin mais ça devient vite ennuyeux.

«Tout le monde suppose que je bois du champagne, que je ne mange que du bio et que j’aime les gens qui étaient des avocats qui fabriquent maintenant du fromage dégoûtant dans le Gloucestershire, et ce n’est pas le cas.

“J’aime les supermarchés, les repas simples et les aliments de marque.”

Gregg remercie également son mode de vie plus sain d’avoir fait de lui un meilleur parent. Il dit: «Je ne peux pas imaginer être un nouveau papa dans ma cinquantaine de surpoids.

“Syd me considère comme la machine à jouer, je suis le seul à être assez fort et en forme pour faire des avions avec lui.

“Cela me rend vraiment heureux.

“Les gens jugent que vous devenez un père plus âgé, mais je suis en meilleure forme et en meilleure santé à la fin de la cinquantaine que lorsque j’avais la trentaine, lorsque j’ai eu mon fils Tom et ma fille Libby.”

Gregg et son co-présentateur de longue date John Torode ont reçu des MBE pour leur travail caritatif

Gregg et son co-présentateur de longue date John Torode ont reçu des MBE pour leur travail caritatif et leurs services à la nourriture dans la liste des honneurs de l’anniversaire de la reine en juin – un honneur dont Gregg dit qu’il est « ridiculement fier ».

Il ajoute : « Sortir d’un lotissement sans éducation et quitter la maison à 15 ans pour être reconnu par sa majesté la reine est l’un des moments les plus fiers de ma vie. Je suis choqué.

Et il remercie John, 56 ans, de l’avoir aidé à y arriver.

Il dit : « J’adore John Torode. Il a récemment dit que nous étions incroyablement différents et que c’est ce qui fait que nous travaillons si bien ensemble, et je suis d’accord.

“Les gens ne comprennent pas pourquoi nous ne sommes pas allés chez l’autre, mais nous nous parlons tout le temps au téléphone et passons de longues journées ensemble, nous sommes très, très proches et je suis si fier de cette relation.”

Gregg, qui a mis en place une plate-forme de régime et d’exercice réussie ShowMe.Fit, dit également qu’il a remarqué que John transforme également son apparence.

Il ajoute : « Je dois dire que John a l’air vraiment bien ces derniers temps. Je ne lui ai pas demandé comment il faisait parce que je ne voulais pas lui imposer ce que je fais, mais quoi qu’il fasse, il a fière allure.

“Que cela nous plaise ou non, nous travaillons dans une industrie soucieuse de son image et je pense souvent : ‘Est-ce que je serais toujours au travail si j’étais en surpoids ?’.”

De la façon dont va Gregg, c’est une question dont il n’aura jamais à se soucier.