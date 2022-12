“Je veux la paix”: l’Ukraine et un Noël en guerre

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

D’une fillette de huit ans dont les cheveux ont commencé à devenir gris à une fillette de neuf ans qui a placé la paix en tête de sa liste de souhaits de Noël, une nouvelle série de photos puissantes a documenté la vie d’enfants et de leurs familles vivant dans L’Ukraine, la Roumanie et le Royaume-Uni à l’approche de Noël vivant dans une zone de guerre ou en tant que réfugiés en Europe.

Photographes ukrainiens de renom Anastasia Vlasova, Alina Smutko et Nina Sologubenko ont capturé la vie quotidienne des enfants, leurs espoirs et leurs rêves, alors qu’ils affrontent la fin de l’année dans leur nouvelle réalité.

Leurs images montrent l’impact de près de 10 mois de guerre, qui ont dévasté la vie de 7,5 millions d’enfants ukrainiens. Selon les estimations de l’ONU, des attaques constantes, notamment des frappes aériennes, des missiles et des bombardements, ont coûté la vie à plus de 400 enfants et en ont laissé plus de 700 avec des blessures qui ont changé leur vie depuis février. Le vrai chiffre est probablement beaucoup plus élevé.

La guerre en Ukraine a déclenché la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En conséquence, des millions d’enfants ukrainiens passeront ce Noël loin de chez eux, de leur famille et de leurs proches.

Lorsque les combats ont commencé, Dmytro*, sa mère enceinte Olha* et le reste de la famille se sont enfermés dans leur propriété pendant un mois et ont vécu sans électricité ni eau (Anastasia Vlasova/Save the Children)

Une aire de jeux endommagée à Kyiv (Anastasia Vlasova/Save the Children)

Près de 8 millions de personnes d’Ukraine ont fui vers les pays européens, dont environ 40 % sont des enfants. Pour ceux qui sont restés dans le pays, on estime que 6,5 millions de personnes ont fui leur foyer en raison du conflit et sont maintenant déplacées à l’intérieur du pays. Beaucoup sont maintenant confrontés à un hiver de difficultés et de souffrances, endurant des températures glaciales, des pannes de courant et le manque d’abris.

Khrystyna*, 8 ans, de Kyiv, a passé 5 à 6 heures d’affilée dans un sous-sol glacial pour s’abriter avec sa famille au plus fort du conflit tandis que des missiles et des bombes pleuvaient sur leur communauté. Sa mère Oksana* dit que les cheveux de sa fille ont commencé à devenir gris à cause du stress de ce qu’elle a enduré, et pleure quand elle les tresse.

« Regardez ma fille aînée, elle n’a que 8 ans et elle a les cheveux gris. Je ne lui dis pas, mais quand je lui tressais les cheveux, j’ai éclaté en sanglots, parce que c’est une petite enfant, et ils ont vu de telles choses », a déclaré *Oksana.

Khrystyna et sa famille vivent dans une ville de l’oblast de Kyiv (Anastasia Vlasova/Save the Children)

Khrystyna a de bons souvenirs de Noël, avec l’arrivée du Père Noël au Nouvel An et sa matinée passée à ouvrir des cadeaux, mais elle sait que cette année ne ressemblera à aucune autre car ils font face aux conséquences du conflit (Anastasia Vlasova/Save the Children)

“C’était très effrayant d’être assis au sous-sol, sachant que si Dieu nous en préserve, la maison était touchée, vous seriez enterré. Vous n’êtes pas inquiet pour vous-même à ce moment-là, vous avez peur pour vos enfants.

Khrystyna sait que ce Noël sera très différent des années précédentes alors qu’ils essaient de se remettre du traumatisme de ce qui s’est passé dans leur communauté.

« Quand le Père Noël arrive, nous sommes déjà endormis et le Nouvel An commence à midi. Nous nous réveillons le matin et allons ouvrir les cadeaux. Au Nouvel An dernier, nous nous sommes réveillés la nuit et sommes quand même allés ouvrir les cadeaux », a déclaré Khrystyna*,

Iana*, 15 ans, et Pavlo*, 12 ans, vivent en Roumanie avec leur père, leur mère, cinq frères et trois sœurs (Alina Smutko/Save the Children)

Iana et Pavlo ont célébré Noël en jouant des instruments de musique et en mangeant des plats faits maison chez leurs grands-parents. En Roumanie, cependant, leur père ne sait pas à quoi ressemblera la saison des fêtes cette année (Alina Smutko/Save the Children)

La série de photos capture le chagrin de laisser sa famille et ses amis en Ukraine et le défi de commencer sa vie dans un nouveau pays, mais aussi l’espoir, le soutien et la générosité du public dans les pays d’accueil des réfugiés. Au Royaume-Uni, l’appel du Disasters Emergency Committee (DEC) a permis de collecter plus de 390 millions de livres sterling pour soutenir les familles touchées par la guerre en Ukraine, ce qui est l’un des plus importants appels humanitaires jamais enregistrés.

Karina*, 12 ans, et sa famille ont été chassées de chez elles à deux reprises pendant le conflit, fuyant pour échapper aux combats à Donetsk en 2014 et cette année lorsque des missiles ont frappé près de leur domicile à Odessa. Ils ont trouvé refuge dans le comté de Suceava, dans le nord de la Roumanie, où ils reçoivent des conseils et d’autres formes de soutien du centre de soutien aux réfugiés ukrainiens de Save the Children, qui a reçu un financement du DEC.

Karina vit avec son frère aîné, sa sœur cadette et sa mère en Roumanie. Ils rêvaient de passer Noël en Europe, mais maintenant qu’ils le sont, ils souhaitent que ce soit dans des circonstances différentes. (Alina Smutko/Save the Children)

« J’y ai rencontré tous mes amis, ils organisent des voyages, ils donnent des coupons, ils aident avec de la nourriture, de l’eau, des vêtements. Ils veulent vraiment beaucoup aider, et ils aident vraiment », a déclaré Karina*.

“Sur certains de leurs cours (de conseil), je pleurais, ils pouvaient vraiment entrer dans votre âme… il y a du soutien et de la compassion.”

Interrogée sur Noël, elle répond : « Il va manquer quelque chose. vous savez, l’ambiance du Noël ukrainien…”

Masha*, neuf ans, a fui Kyiv avec sa famille en juin lorsque la ville a été attaquée et vit maintenant dans une ville balnéaire du Royaume-Uni. Elle a laissé son père à Kyiv et ne l’a pas vu depuis six mois. Ils disent que c’est le plus grand défi auquel la famille est confrontée, qu’ils sont séparés.

* Masha et sa famille ont fui Kyiv en juin de cette année alors que le conflit se poursuivait en Ukraine (Nina Sologubenko/Save the Children)

“J’aimerais que mon père vienne ici, ou au moins lui parle au téléphone”, a déclaré Masha. « Il a dit que tout ce que je dessinais pouvait devenir réalité. Alors, j’ai dessiné pour que nous soyons ensemble, pour que nous soyons au bord de la mer l’été prochain… Et quand je le dessinais, je me sentais heureux.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle voulait pour Noël, Masha a répondu “Je veux la paix”.

Gwen Hines, PDG de Save the Children UK, a déclaré : « Des millions de familles ukrainiennes sont confrontées à des difficultés insupportables, dont beaucoup sont séparées par une guerre insensée qui fait de ce Noël un moment unique. Le gouvernement britannique doit continuer à fournir le soutien nécessaire pour aider ces enfants à se remettre des profondes cicatrices que cette crise a laissées dans leur vie.

Lorsqu’on lui a demandé ce que Masha voulait pour Noël, elle a dit “paix” (Nina Sologubenko/Save the Children)

«Nous devons également reconnaître l’élan de soutien sans précédent du public britannique, qui a ouvert son cœur et sa maison à des milliers de réfugiés ukrainiens et collecté plus de 390 millions de livres sterling, qui fournit de la nourriture, un abri et des soins aux enfants et à leurs familles.

“Ce doit être le dernier Noël que les enfants ukrainiens vivent en dehors de leur pays ou vivent sous les bombes en Ukraine.”

*Le nom a été changé pour protéger l’identité

