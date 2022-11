Une travailleuse agricole saisonnière de la Jamaïque se bat pour rester en Nouvelle-Écosse pour un traitement contre le cancer, affirmant que ce serait une condamnation à mort pour elle de rentrer chez elle.

Kerian Burnett, 42 ans, a été embauchée par une ferme du comté de Colchester dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (SAWP) en avril. Elle a cueilli des fraises pendant environ deux mois avant de commencer à ressentir de fortes douleurs. En juin, la douleur était si extrême qu’elle a cessé de travailler et a finalement reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus à la mi-septembre.

“J’ai juste besoin d’une chance de revivre”, a déclaré Burnett, en larmes, lors d’une entrevue avec la CBC. “Je ressens une douleur excessive… Je prends plus de 20 analgésiques par jour.”

Son contrat SAWP expire le 15 décembre, l’obligeant légalement à quitter le Canada.

Burnett n’a aucune idée de la façon dont elle paiera les factures médicales qu’elle a déjà accumulées après deux opérations, totalisant environ 81 000 $. Le traitement n’est pas couvert par le programme d’assurance des services médicaux (MSI) de la Nouvelle-Écosse parce qu’elle est une travailleuse temporaire. Elle avait une assurance maladie dans le cadre de son travail – qui offre jusqu’à 100 000 $ de couverture – mais elle n’est pas sûre qu’elle soit disponible car son employeur a déclaré dans une lettre qu’elle avait été licenciée des mois avant son diagnostic de cancer.

La compagnie d’assurance n’a pas encore expliqué comment son cas sera traité, dit-elle, et le cancer s’est déjà propagé à ses glandes.

Elle dit que les médecins lui ont dit qu’elle avait encore besoin de chimiothérapie pour terminer son traitement et elle craint que cela ne lui fasse dépasser la date limite pour quitter le Canada.

“Si je dois dormir dans la rue, je le ferai, mais je n’y retournerai pas”, dit-elle. “Les soins de santé jamaïcains sont très, très, très mauvais.”

Elle a six enfants, un fiancé et deux petits-enfants en Jamaïque.

Elle dit qu’elle veut vivre pour eux.

L’emploi a pris fin lorsqu’elle est tombée malade

Bien que Burnett n’ait pas travaillé pendant quatre mois de juin à octobre, son employeur, Balamore Farm Ltd. près de Truro, lui a permis de rester gratuitement dans un logement pour le personnel.

Le 6 octobre, elle a reçu un avis de licenciement de Balamore Farm indiquant que son emploi avait pris fin des mois auparavant, le 21 juin, en raison de ses problèmes de santé. La lettre indique qu’elle a reçu un billet d’avion pour rentrer chez elle avec d’autres travailleurs étrangers de son groupe.

“Nous lui avons permis de rester dans notre logement jusqu’au 12 octobre 2022, mais le travail demandé à ce groupe de travailleurs étrangers temporaires de cet endroit est terminé, et ils retourneront tous en Jamaïque [sic]”, lit une lettre du propriétaire de la ferme, Joe Cooper.

Burnett n’a pas pris le vol de retour.

CBC a contacté la ferme à plusieurs reprises pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

Depuis qu’elle a quitté la ferme à la mi-octobre, elle trouve un logement temporaire à Halifax toutes les deux semaines avec l’aide des travailleurs sociaux du Victoria General Hospital à Halifax et de l’Association des travailleurs sociaux noirs.

Les travailleurs migrants ont peur de parler

De nombreux agriculteurs de la Nouvelle-Écosse comptent sur les travailleurs du SAWP du Mexique et des pays des Caraïbes pour la main-d’œuvre. Selon le gouvernement fédéral, les travailleurs agricoles saisonniers paient de l’impôt sur le revenu au Canada.

Stacey Gomez, gestionnaire du programme des travailleurs migrants à No One Is Illegal – Halifax/Kjipuktuk, fournit des informations et du soutien aux travailleurs temporaires en Nouvelle-Écosse. Elle dit qu’ils sont souvent mis dans des situations difficiles lorsqu’une urgence sanitaire survient.

Les travailleurs étrangers doivent détenir un permis de travail d’au moins 12 mois pour être admissibles au programme MSI, selon la province. Mais le programme fédéral PTAS ne permet aux travailleurs de rester au Canada que pour un maximum de huit mois.

Ils ont un accès limité à l’assurance privée et aux visites à l’hôpital, dit-elle, et beaucoup craignent de parler des conditions de travail parce qu’ils doivent subvenir aux besoins de leur famille restée au pays.

Gomez dit que les travailleurs migrants reçoivent souvent des soins de santé de qualité inférieure.

“Parfois, un travailleur est blessé au travail et son employeur ne veut pas l’emmener à l’hôpital, alors parfois les travailleurs nous contactent pour voir si nous pouvons le soutenir”, a déclaré Gomez.

“Nous avons également entendu parler de certains problèmes de racisme dans le secteur de la santé où les travailleurs migrants consultent le médecin, et ils n’ont pas d’intimité, où le médecin peut partager des informations avec leur employeur sans leur consentement.”

Dans un courriel, la porte-parole du ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, Khalehla Perrault, a déclaré que les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers ont la possibilité d’offrir un régime d’assurance-maladie privé aux travailleurs saisonniers. Elle a dit que l’employeur décide du financement de l’assurance et de ce qui sera offert dans le régime.

“La province n’est pas impliquée dans ces discussions ou décisions”, a déclaré Perrault, ajoutant que tous les patients de la province recevront les soins de santé nécessaires. “Le statut d’assurance ne limite pas la capacité d’une personne à recevoir un traitement en Nouvelle-Écosse. Cependant, le coût du traitement sera facturé à l’individu.”

Jeffrey MacDonald, agent de communication à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, n’a pas précisé si Burnett risquerait l’expulsion si elle refusait de partir. Il a déclaré que l’IRCC ne pouvait pas commenter une situation hypothétique.

Il a déclaré que si un travailleur SAWP souhaite rester au Canada en raison d’une blessure en cours après la fin du programme, il peut soumettre une demande à un bureau de traitement d’IRCC pour prolonger son statut ou modifier les conditions de son statut.

Contribue à l’économie provinciale mais exclu

Gomez dit que les travailleurs qui contribuent à l’économie de la Nouvelle-Écosse devraient pouvoir accéder à des soins de santé gratuits comme n’importe quel Néo-Écossais.

Lors des élections provinciales de l’an dernier, une centaine de travailleurs temporaires ont fait part de leurs inquiétudes au sujet du système. L’accès aux soins médicaux figurait parmi les principales revendications, ainsi que l’augmentation du salaire minimum à 15 $, la réception d’au moins 10 jours de maladie payés, la perception d’un pécule de vacances et la possibilité de demander le statut de résident permanent.

« Il devrait être immédiat que les travailleurs agricoles migrants aient accès aux soins de santé en Nouvelle-Écosse », a déclaré Gomez.

‘Je suis rejeté. Je ne suis personne. Je ne suis personne ici’

Un parent de Burnett à Toronto a lancé dimanche une page GoFundMe pour collecter 15 000 $ qui aideront à couvrir les frais médicaux, les médicaments, la nourriture et un logement. Mercredi soir, il a recueilli plus de 1 300 $.

Burnett supplie le gouvernement de la Nouvelle-Écosse de lui permettre de rester et de l’aider à recevoir un traitement dans la province jusqu’au 15 décembre et au-delà si nécessaire.

Elle dit qu’elle sent qu’elle n’a été valorisée au Canada que tant qu’elle était en bonne santé, et lorsque l’adversité a frappé, ses employeurs ont fermé les yeux.

“Je suis rejeté. Je ne suis personne. Je ne suis personne ici”, a déclaré Burnett.

