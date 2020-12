Il y a plus dans l’histoire des Bee Gees qu’il n’y paraît.

Les frères Barry, Maurice et Robin Gibb ont formé les Bee Gees, connus pour des tubes comme «How Deep Is Your Love» et «Love So Right», et sont devenus des maîtres de la musique – et de la réinvention.

Les premières années tumultueuses du groupe, l’ère disco à succès commercial et tout le reste (et après) sont relatés dans un nouveau documentaire de HBO et HBO Max, « The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart » (samedi, 20 h HNE / PST ).

Le film, réalisé par Frank Marshall, plonge profondément dans les archives avec des images inédites de concerts, de sessions d’enregistrement et de vidéos personnelles. Il comprend également des entretiens avec Barry, 74 ans, ainsi que des images d’entrevues d’archives avec ses frères jumeaux Maurice et Robin, décédés respectivement en 2003 et 2012.

« Vous ne savez jamais vraiment ce qui va être un succès, vous savez juste ce que vous aimez », a déclaré Barry Gibb à USA TODAY par téléphone depuis son domicile à Miami. « Mais vous devez vouloir le faire plus que toute autre chose. »

Gibb dit qu’il n’est pas sûr de ce que sera l’héritage des Bee Gees, mais il veut que les chansons perdurent. Son prochain album, «Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1 ”(sortie le 8 janvier), présente principalement des stars de la country comme Dolly Parton et Keith Urban en duo avec lui sur les succès des Bee Gees.

«Je veux juste que la musique vive», dit-il. «Je veux que les gens en profitent peut-être dans des années. Peu importe que les gens se souviennent de nous, de moi ou des Bee Gees. C’est la musique qui compte. »

Pour les auditeurs occasionnels et les fans qui l’ont vécu, le documentaire est une mine de découvertes et de souvenirs.

Parmi les moments les plus poignants:

Les frères Gibb ont réglé leurs problèmes familiaux dans la presse avant de se réconcilier

Les Bee Gees ont navigué dans les pièges de la renommée et du travail en famille, fournissant un plan aux étoiles suivantes sur la façon de manœuvrer l’industrie.

La célébrité, l’ego qui l’accompagne et les guêtres de frères et soeurs ont conduit le trio à se dissoudre brièvement au début des années 1970.

«Nous avions cette fascination d’appeler les journaux. Vous appelez NME ou Disc ou Music Echo et vous dites: « Robin a dit ça à propos de moi et je veux juste être en mesure de corriger le disque » « , peut-on entendre Barry dire dans le document, comme des titres comme » Robin brise le silence » et «Barry dit que Robin est« extrêmement impoli »» clignotent sur l’écran.

Ce n’est que lorsque le directeur musical Robert Stigwood a formé une maison de disques et a emmené les Bee Gees avec lui que les frères ont recommencé à communiquer, réunissant et écrivant «Lonely Days».

«C’était un épisode tout à fait étrange de nos vies», a déclaré Robin. «Nous avions besoin de temps pour y réfléchir. … Nous avons toujours été des garçons qui grandissaient ensemble, et je pense que nous sommes revenus ensemble en tant qu’hommes.

Pourtant, Barry a d’innombrables bons souvenirs de faire de la musique avec ses frères.

« Il y a beaucoup de bons moments entre nous trois », dit-il. « La musique nous a toujours gardés heureux et ensemble. »

Les frères stars Nick Jonas des Jonas Brothers et Noel Gallagher d’Oasis apparaissent dans le film pour parler des dangers et des moments de fierté de travailler avec vos frères.

«Frères en général, c’est une chose très compliquée. Les émotions sont exacerbées et il y a des choses qui remontent à l’enfance… Quand vous magnifiez cela avec le monde entier, cela change un peu la donne », dit Jonas, dont la propre tourmente du groupe a été relatée dans le documentaire« Chasing Happiness »de 2019. «Quelque chose à propos d’entrer dans le monde depuis le même endroit, je pense, a un impact sur votre capacité à chanter ensemble, votre conscience créative et votre voix artistique.»

«Faire de la musique avec votre famille est également la plus grande force et la plus grande faiblesse que vous puissiez avoir dans un partenariat musical», dit Gallagher, qui a eu des disputes publiques avec son frère Liam.

La fraternité est la sauce secrète, semble-t-il:

«Vous ne pouvez pas chanter comme les Bee Gees parce que lorsque des membres de votre famille chantent ensemble, c’est unique», dit Gallagher.

Barry Gibb a découvert son fausset bien dans la carrière du groupe

Alors que le groupe tombait dans une ornière créative dans les années qui ont suivi leur réconciliation, ils ont décidé de déménager à Miami en 1975, où ils ont trouvé un nouveau son plus américanisé – et le fausset de Barry.

Le résultat a été « Main Course », l’album qui a engendré les succès « Jive Talkin ‘ » (dont le rythme, dit Barry dans le documentaire, a été inspiré par le son de leur voiture traversant un pont sur le chemin de l’enregistrement des critères de Miami. Studio) et «Nights on Broadway».

«Ce fut le tournant où nous nous sommes littéralement retrouvés, parce que nous n’avons jamais vraiment su ce que nous étions avant cet album», dit Barry.

Lors de l’enregistrement de «Broadway», le producteur Arif Mardin a demandé au groupe d’adapter des voix de fond. Le fausset signature de Barry est né, faisant partie du son caractéristique du groupe.

«Toute ma vie, je ne savais pas que je pouvais faire ça», dit Barry dans des images d’archives.

Bien que Maurice ait noté que «nous n’étions pas les premiers à chanter du fausset», citant The Stylistics et The Delfonics comme des inspirations, le groupe s’est approprié le nouveau son.

La réaction contre les Bee Gees et la discothèque était imprégnée de racisme et d’homophobie

« Tragedy » et « You Should Be Dancing » étaient en rotation dans les clubs alors que la scène disco underground de l’époque prospérait, lorsque Stigwood a fait appel aux Bee Gees pour écrire des chansons pour « Saturday Night Fever » en 1977, mettant en vedette un jeune John Travolta. «Stayin ‘Alive» faisait partie des cinq chansons que le groupe a écrites pour la bande originale du film.

Tout à coup, le disco a propulsé le trio au sommet. La bande originale a été certifiée 16 fois platine et a remporté l’album de l’année aux Grammys.

Mais tout aussi soudainement, la révolte des années 80 contre le disco, en partie à cause du racisme et de l’homophobie, les a enveloppés de contrecoup.

Au départ, le phénomène culturel et musical du disco était principalement basé dans les communautés noires, brunes et LGBTQ, mais cela n’a pas empêché des critiques comme le DJ de Chicago Steve Dahl de mêler les Bee Gees et leur musique au retrait du genre.

«Beaucoup de hétéros se sentent menacés» et la corporatisation du disco a été la «paille qui a brisé le dos du chameau», déclare Nicky Siano, ancien DJ résident du Studio 54 dans le documentaire.

‘Rester vivant’:Bee Gees Tune aide à se laver les mains pour la prévention des coronavirus

Oui, Dolly Parton, Céline Dion et d’autres ont enregistré des chansons écrites pour elles par les Bee Gees

Même ceux qui pensent n’avoir jamais entendu les Bee Gees ont certainement entendu l’une de leurs chansons.

Barry révèle que le groupe «écrirait nos paroles dans le studio lui-même» au lieu de les composer à l’avance. L’approche non conventionnelle les a amenés à créer d’innombrables succès en tête des charts, le trio se classant troisième parmi les groupes avec le plus de singles n ° 1 de l’histoire du Billboard Hot 100.

«Il est très difficile de décrire comment nous écrivons, mais la seule façon dont je peux décrire comment nous y travaillons est de devenir un seul esprit», a déclaré Maurice.

Se réinventant à nouveau, le groupe s’est tourné vers l’écriture de chansons pour d’autres musiciens dans les années 80 et 90. Ils ont écrit des chansons pour l’album de 1980 de Barbra Streisand «Guilty», avec Barry chantant à ses côtés sur la chanson titre; Le single «Heartbreaker» de Dionne Warwick; Le duo «Islands in the Stream» de Dolly Parton et Kenny Rogers; L’album «Eaten Alive» de Diana Ross; et le duo «Immortality» du groupe avec Céline Dion.

«Nous avons simplement décidé d’écrire pour d’autres personnes et d’ignorer les élingues et les flèches», dit Barry. « Vous savez, écrivons simplement des chansons (pour d’autres artistes) et assurez-vous que les chansons sont de bonnes chansons, et nous prouvons que nous sommes des auteurs-compositeurs plus que toute autre chose. »