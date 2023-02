« Je veux juste ma mère » : la Syrie et la Turquie luttent pour s’occuper des orphelins après les tremblements de terre

Après 12 ans de guerre civile, cette poche du nord-ouest de la Syrie abrite des millions de personnes de tout le pays, leurs noms et leurs histoires souvent obscurcis par les déplacements et l’isolement. Alors que les travailleurs humanitaires parcouraient les hôpitaux à la recherche des disparus, les familles espéraient et priaient.

À plus d’une semaine de la catastrophe, avec un nombre de morts supérieur à 41 000, les familles élargies et les autorités des deux côtés de la frontière turco-syrienne tentent toujours de déterminer combien d’enfants sont devenus orphelins et comment s’occuper d’eux. Ils sont répartis dans des tentes et des salles d’hôpital, dormant dans des voitures ou dans les appartements des parents les plus proches qu’ils ont laissés.