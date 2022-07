Je veux juste être la meilleure version de moi-même au CWG 2022, déclare Kidambi Srikanth

Au cours d’une carrière de plus d’une décennie, Kidambi Srikanth a tout vu. Les sommets de quatre titres Superseries en une année civile, l’extase d’une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth à Gold Coast, un bref passage au classement mondial, les creux de 23 sorties au premier tour et la douleur de manquer les Jeux olympiques de Tokyo – le tout en un peu plus de quatre ans de sa carrière.

Aujourd’hui, Srikanth, beaucoup “mûri et expérimenté”, dit qu’il essaie simplement de créer une “meilleure version” de lui-même chaque fois qu’il se rend sur le terrain.

“Je suis plus expérimenté et mature maintenant. J’ai toujours voulu être la meilleure version de moi-même. J’étais dans la meilleure forme possible en 2018 CWG et je suis très confiant alors que je joue le Birmingham CWG », a déclaré Srikanth à PTI dans une interview.

“Je considère CWG à égalité avec les Jeux asiatiques ou les Championnats du monde. C’est un événement qui se produit en quatre ans et la médaille reflète vers la nation. J’ai bien joué l’année dernière et pour moi, il s’agit d’essayer constamment d’apprendre de mes erreurs et de mieux jouer.

“Je ne me compare pas à 2018. Si je dois faire quelque chose à Birmingham, je devrai créer ma meilleure version ce jour-là.”

Les Jeux de Birmingham commencent jeudi.

Les actions de Srikanth ont baissé après le CWG 2018 alors qu’il devait faire face à une blessure persistante au genou. Bientôt, les pertes se sont accumulées et ont écorné sa confiance, qui était sa marque de fabrique en 2017, le laissant dubitatif sur son jeu.

Son classement a également chuté, mais les choses ont commencé à s’améliorer après avoir résolu ses problèmes de forme physique pendant la pause COVID-19. Il a montré de meilleurs résultats dans les quelques événements qu’il a pu disputer pendant l’année 2020 affectée par le COVID, mais avec l’annulation de plusieurs tournois, il n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

“J’ai perdu deux ans à cause du COVID-19 car il ne s’est pas passé grand-chose en 2020-21. Tout le monde avait une théorie selon laquelle j’ai été blessé de 2019 à 2021. Mais ce n’était pas le cas. J’ai eu quelques blessures en 2019 mais je m’en suis remis en 2020, a-t-il déclaré.

«Les choses auraient pu être différentes s’il n’y avait pas eu de COVID-19. J’avais besoin de seulement 5000 points pour me qualifier pour les Jeux olympiques, ce qui n’était pas une grosse demande, mais les tournois n’ont pas eu lieu.

« Si les événements ne se produisent pas, que dois-je faire ? Je n’y ai pas beaucoup réfléchi (j’ai raté les Jeux olympiques). Cela ne m’a pas beaucoup dérangé car je savais qu’il y avait beaucoup d’événements à jouer.

Une fois le calendrier international repris, Srikanth a lentement trouvé ses repères et à la fin de l’année dernière est devenu le premier Indien à atteindre la finale d’un championnat du monde en décrochant une médaille d’argent convoitée à Huelva, en Espagne.

Il a également remporté tous ses matchs à Bangkok pour mener l’Inde à un triomphe épique de la Coupe Thomas en mai et il envisage maintenant de répéter le bon spectacle à Birmingham.

“Je me sens bien maintenant. Je m’étais étiré les muscles abdominaux en Thaïlande, c’était une chose bénigne, je ne voulais pas prendre de risque alors j’ai arraché. J’allais bien en Indonésie, mais j’avais mal au tendon d’Achille, donc je n’ai pas joué les derniers événements.

En 2018 CWG, Srikanth a battu le légendaire Lee Chong Wei pour guider l’Inde vers sa première médaille d’or par équipe mixte, battant la Malaisie en finale.

“J’aime jouer aux événements par équipe, toute l’ambiance, avec l’équipe qui vous soutient. Cela fait ressortir un peu plus que la normale, je suppose. Je suis très heureux d’avoir pu contribuer à l’équipe.

“En 2018, c’était une équipe très jeune, j’avais 25 ans et nous voulions tous simplement prendre du plaisir et bien faire en équipe et cela a fonctionné. Gagner l’or en équipe première était un sentiment spécial. Maintenant, je viens après la victoire de la Coupe Thomas, mais tout sera un peu différent au CWG. Toute la structure est différente mais nous serons confiants.

«Il s’agit de bien jouer ce jour-là. C’est plus difficile dans de tels événements. C’est à peu près cette semaine et demie, nous devons faire tout notre possible dans ce laps de temps et ce ne sera pas facile.

