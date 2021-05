L’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar a déclaré qu’il aimerait jouer avec Cristiano Ronaldo à l’avenir.

Neymar a récemment prolongé son séjour avec les Parisiens jusqu’en 2025, mais l’avenir de Ronaldo à la Juventus semble moins certain avec l’équipe d’Andrea Pirlo confrontée à une bataille pour terminer dans le top quatre de Serie A et atteindre la Ligue des champions.

Après avoir été à Barcelone pendant quatre saisons, puis au PSG depuis 2017, Neymar a joué aux côtés de certains des meilleurs joueurs du jeu.

« Je veux jouer avec Cristiano Ronaldo », a déclaré l’international brésilien GQ. « J’ai déjà joué avec de grands joueurs, comme [Lionel] Messi et [Kylian] Mbappe, mais je n’ai pas encore joué avec Cristiano Ronaldo. «

Neymar a également déclaré que, enfant, il n’avait pas d’équipe favorite en Europe, mais avait suivi le match grâce à son admiration pour certains des joueurs.

« Il n’y a pas d’équipe en Europe qui me plaise le plus, mais j’ai toujours regardé les matchs des stars », a-t-il ajouté. « Quand j’étais enfant, j’adorais regarder le football pour voir [Zinedine] Zidane, [Frank] Lampard, [Wayne] Rooney et [David] Beckham.

« Ce sont les types de joueurs que j’aime. »

Le joueur de 29 ans a déclaré que son score contre les États-Unis lors de ses débuts au Brésil restait son plus grand moment avec l’équipe nationale.

« Chaque match est spécial », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il avait un match favori. «J’ai tellement de matchs importants et de titres importants.

« Mais le match contre Atalanta la saison dernière était si bon; j’étais si heureux – c’était un match émouvant. Pour le Brésilien [World Cup] sélection, au début, le premier match contre les États-Unis a été très important pour moi car j’ai marqué.

« Au Santos FC, gagner la Copa Libertadores. Et à Barcelone, quand nous avons remporté la Ligue des champions. Donc, chaque équipe a un moment important pour moi. »