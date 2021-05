«  Je veux jouer aux plus grands jeux  », Harry Kane parle de son avenir

L’attaquant talismanique de Tottenham Hotspur, Harry Kane, pense qu’il lui appartiendra en fin de compte de décider de l’avenir de sa carrière à Tottenham. S’exprimant publiquement pour la première fois, Kane a renforcé son désir de partir et a admis se trouver à un carrefour de sa carrière avec le club.

Des rapports plus tôt cette semaine suggéraient que Tottenham avait été informé du désir du capitaine anglais de quitter le club cet été. Il a également fait part au président Daniel Levy de son désir de passer à un autre club pour poursuivre et concourir pour les grands honneurs.

Le joueur de 27 ans a parlé de la prochaine phase de sa stratégie de sortie dans une interview avec son ancien capitaine de Manchester United, Gary Neville. S’exprimant dans la série YouTube de Neville The Overlap, la star a reconnu qu’il était à un carrefour de sa carrière et qu’il était prêt à quitter le club.

« C’est sûr, c’est un moment de ma carrière où je dois en quelque sorte réfléchir et voir où j’en suis et avoir une bonne et honnête conversation avec le président », a déclaré Kane. Kane a mentionné qu’il ne voulait pas mettre fin à son carrière un jour avec des regrets. Par conséquent, la star est prête à être la meilleure possible. « Je veux jouer dans les plus grands matchs, les plus grands moments », at-il ajouté.

Il a également évoqué ses envies de jouer la Ligue des champions. Alors que l’interview avec Neville a eu lieu la semaine dernière, la nouvelle a éclaté plus tôt au sujet des conversations de Kane avec Levy sur un possible départ du club avec lequel il est associé depuis plus de 15 ans.

Interrogé sur la façon dont il pense que la conversation avec Levy se déroulera, Kane n’a pas tardé à féliciter le président et a affirmé qu’ils avaient toujours eu une relation positive.

Pendant ce temps, le capitaine de l’Angleterre aurait donné la priorité à un déménagement pour rejoindre Manchester City, bien que Manchester United et Chelsea aient également manifesté leur intérêt.

