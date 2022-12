Je veux imiter l’exploit de championnat du monde de Lin Dan : Pramod Bhagat

Le navetteur para Pramod Bhagat veut imiter le légendaire Lin Dan en remportant cinq titres de champion du monde sans précédent et également monter sur le podium aux Jeux de Paris 2024.

L’Indien de 34 ans a décroché son quatrième titre mondial dans la catégorie SL3 du simple messieurs (debout/déficience des membres inférieurs/sévère) le mois dernier à Tokyo.

La course au titre a porté son total à 11 médailles aux Championnats du monde, dont six d’or, deux d’argent et trois de bronze dans toutes les catégories.

Il avait remporté deux médailles d’or en double messieurs en 2013 à Dortmund et en 2019 à Bâle, deux médailles d’argent en double en 2015 à Stoke Mandeville et cette année à Tokyo. Il a remporté deux médailles de bronze en simple en 2007 et 2017, en plus d’une médaille de bronze en double masculin en 2007.

“Je veux être quintuple championne du monde comme Lin Dan en simple. C’est donc l’un de mes objectifs, avec la médaille d’or aux Jeux paralympiques de 2024”, a déclaré Bhagat à PTI lors d’une interaction.

Le double champion olympique Lin Dan est le seul navetteur à avoir remporté cinq titres de champion du monde.

Bhagat, qui a la distinction d’atteindre la finale dans toutes les éditions, à l’exception des Championnats du monde 2007 et 2017, a déclaré qu’une “décision intelligente” consistant à déplacer sa base à Bangalore pour l’entraînement l’a aidé à remporter son quatrième titre mondial.

«Je suis passé à la PPBA (Prakash Padukone Badminton Academy) à Bangalore en août. Je n’étais pas performant alors j’ai décidé de changer de lieu et j’ai cherché les conseils d’entraîneurs expérimentés tels que Vimal Kumar, DK Sen et Sagar Chopra.

“Je me suis entraîné pendant deux mois à Bangalore avant les championnats du monde et les résultats sont là. A partir de la deuxième semaine de février, le cycle de qualification pour les Jeux Paralympiques de Paris démarre, je prévois donc de commencer l’entraînement à partir de la première semaine de janvier.

“Je suis convaincu que si je continue à m’entraîner à Bangalore, je pourrai atteindre mes objectifs. Nous devons faire des gestes aussi intelligents si nous devons être performants.”

Bhagat a également déclaré qu’il “prévoyait de s’entraîner à Paris de temps en temps pendant environ un mois avant les Jeux”.

Le navetteur né au Bihar avait remporté trois médailles d’or au Spanish Para-Badminton International II, avant de revenir avec 2 d’argent et 1 de bronze au Spanish Para-Badminton International.

Il a également décroché une médaille d’or au 4e international Fazza Dubai Parabadminton en mai.

Cependant, il n’a pas pu tenir la distance au Brésil et au Canada, revenant avec deux médailles de bronze et une d’argent respectivement en avril et juin. Il a également terminé deuxième du simple messieurs en Thaïlande en août.

« Au cours de l’année olympique, j’avais gagné beaucoup de tournois, mais cette année, je n’ai pas pu gagner grand-chose, alors j’ai glissé au deuxième rang mondial à partir de la première place. Je suis un peu déçu mais j’ai regagné le titre mondial le mois dernier, donc j’en suis content”, a déclaré le lauréat Padma Shree.

“Donc, aller de l’avant pour regagner la première place sera l’un des objectifs.”

Bhagat a également été nominé pour le joueur masculin de para-badminton de l’année par la Fédération mondiale internationale (BWF).

“Ce serait assez difficile de gagner le prix car je n’ai pas gagné beaucoup de tournois cette année. Je n’attends pas trop. J’ai été nominé pour le prix pendant trois années consécutives, alors voyons ce qui se passe”, a-t-il déclaré.

“Je me concentre sur les Jeux olympiques de 2024, c’est ma principale priorité. L’année prochaine, il y aura les Jeux asiatiques et les championnats du monde en 2024 sont un autre événement important.”

Bhagat est satisfait de la façon dont le para-badminton se développe dans le pays.

“Si vous regardez les résultats des championnats du monde, ils ont été modérés cette année car nous avions remporté plus de 20 médailles la dernière fois et cette fois c’était 16.

“Mais beaucoup de jeunes joueurs ont repris le jeu, il y a eu beaucoup de croissance après les Jeux paralympiques. Des joueurs comme Hardik (Makkar), Nihal (Gupta), Nithya (Sre) et Manisha (Ramadass), jouent tous bien. L’avenir est donc radieux pour le para-badminton indien.”

