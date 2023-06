« Je veux être un modèle pour les joueurs »: le capitaine de l’équipe indienne de handball, Atul Kumar, dévoile ses projets pour PHL

Premier Handball League – le dernier venu dans l’écosystème de la ligue de franchise sportive tente de se tailler une place avec un sport qui, bien qu’il soit un élément de longue date des Jeux olympiques, n’a pas été très présent en Inde. La ligue a commencé sur une note positive, mais il reste encore un long chemin à parcourir. La montée en puissance de la Premier League indienne dans le cricket a ouvert la porte à plusieurs autres sports pour s’essayer dans les ligues de franchise, mais à part la Pro Kabaddi League et la Super League indienne – dans une certaine mesure – ont réussi à faire les choses en grand, tandis que les autres sont bousculent toujours pour les téléspectateurs.

Le capitaine de l’équipe indienne de handball, Atul Kumar, a déclaré que l’Inde avait besoin d’un tournoi révolutionnaire comme PHL pour faire du handball un nom connu et la première étape a déjà été franchie avec la saison inaugurale. Atul, qui a été choisi par les Patriots du Rajasthan lors de la vente aux enchères de la PHL, fait partie de l’équipe indienne de handball depuis une décennie et a été témoin de la croissance du sport au cours des dernières années. Le tournoi à six équipes a débuté le 8 juin et la finale se jouera le 25 juin.

Dans une conversation exclusive avec News18, Atul Kumar a parlé de son parcours dans le handball, de son régime d’entraînement, des idoles d’autres sports et a expliqué pourquoi le succès de PHL est important pour le sport.

Voici les extraits de l’interview :

Quand avez-vous commencé à jouer au handball et à poursuivre votre carrière ?

Mon parcours a commencé à l’école. J’ai étudié dans une école publique et le handball était le seul sport à y pratiquer, nous avions aussi une équipe professionnelle de handball à l’école. J’ai été attiré par le sport dès mon plus jeune âge. Je n’aimais pas beaucoup courir, c’est pourquoi j’ai choisi de devenir gardien de but, mais avec le temps, j’ai réalisé que c’était un travail difficile quand je me faisais frapper sur des corps en arrêtant les buts. J’ai représenté l’équipe de l’école, puis la nationale junior suivie de l’équipe nationale senior et de l’état. J’ai aussi joué au handball pendant mes études universitaires et j’ai fait partie de l’équipe universitaire. J’ai obtenu un emploi dans l’Air Force grâce à un quota sportif en 2012. J’ai eu plusieurs opportunités en jouant pour l’Air Force. J’ai également représenté les Services dans le championnat national. Les réalisations ont continué de croître au fur et à mesure que je poursuivais mon travail acharné. En 2014, j’ai été convoqué dans l’équipe indienne et j’ai remporté un match contre le Pakistan en Inde. J’ai été nommé vice-capitaine de l’équipe indienne pour les Jeux SAFF 2016 à Guwahati et nous y avons remporté la médaille d’or. Je fais partie de l’équipe indienne depuis 10 ans. En 2022, j’ai été nommé capitaine de l’équipe indienne. Lors de la vente aux enchères de la Premier Handball League, j’ai été choisi par les Rajasthan Patriots et ils m’ont immédiatement nommé capitaine. Ce fut un grand moment pour moi car je performe mieux avec la responsabilité supplémentaire de capitaine. Nous avons commencé le tournoi en beauté avec la victoire lors du premier match.

Y a-t-il un joueur en dehors du handball que vous suivez et quel autre sport pratiquez-vous qui vous a aidé à améliorer vos compétences ?

Mon modèle est Cristiano Ronaldo, sa passion pour le jeu me motive. Pendant que je joue au badminton pour travailler ma vitesse et ma souplesse. Il n’est pas seulement nécessaire de jouer au handball pour progresser dans son jeu, donc je pratique aussi d’autres sports. Les mouvements rapides, les mouvements latéraux et les réactions rapides sont quelques-unes des choses que je travaille au badminton.

Quelle est la différence entre être capitaine de l’équipe indienne et être capitaine d’une équipe de ligue de franchise ?

Il y a une grande différence entre diriger une équipe de cricket et une équipe de handball. En tant que capitaine d’une équipe indienne, je motive les jeunes joueurs à rester calmes dans la situation critique du jeu et à faire de leur mieux sur le terrain. J’étais un peu sous pression lorsque j’ai dirigé les Rajasthan Patriots pour la première fois alors que je dirigeais une équipe de franchise pour la première équipe. Cependant, les propriétaires et la direction sont très favorables car notre vision s’aligne l’une sur l’autre. Je dis toujours aux joueurs de jouer l’esprit libre et de jouer leur jeu naturel sans aucune pression. La ligue a été jouée à un niveau élevé, donc les joueurs ressentent une certaine pression avec sa large émission télévisée, tout le monde nous regarde.

Je veux être un modèle pour les joueurs de l’équipe. Je veux bien faire pour l’équipe car cela aidera également les autres joueurs à se motiver et à faire de leur mieux au milieu. Même s’ils commettent une erreur sur le terrain, je leur dis de rester calmes. La colère ne profitera à personne dans l’équipe, les joueurs ne seront mis sous pression que si je leur crie dessus. Certains des joueurs des Rajasthan Patriots ont joué sous ma direction pour l’Inde et ils savent que je ne leur mets aucune pression, alors ils aiment jouer sous ma direction. Nous avons créé un environnement convivial dans notre camp. L’entraîneur et les propriétaires nous ont également dit de profiter du match.

Les joueurs étrangers de votre équipe se sont-ils familiarisés avec les stars indiennes et en quoi il sera important pour les jeunes d’apprendre des joueurs de différents pays grâce à PHL ?

Nous avons des joueurs étrangers de Russie, de Jordanie et de Thaïlande, ils jouent à un très haut niveau. Ils nous aident à améliorer notre jeu. L’entraîneur a également mélangé leur style et le nôtre pour définir un style de jeu pour les Rajasthan Patriots. Ils se sont bien intégrés dans l’équipe. Nous avons une très bonne force de banc – ce qui est remarquable pour notre équipe dans la ligue. Nos propriétaires ont bien fait lors de la vente aux enchères pour choisir une équipe solide avec un mélange de joueurs expérimentés et jeunes.

Pensez-vous que la Premier Handball League a fait une entrée tardive dans le monde du sport ?

Oui, c’est un peu tard, si la ligue commençait il y a 7-8 ans, nous aurions un scénario complètement différent du handball en Inde. Mais mieux vaut tard que jamais. Ils ont essayé de l’organiser ces trois dernières années mais le COVID-19 l’a repoussé à cette année. Nous sommes très heureux que cela ait commencé et nous avons reçu une bonne réponse après les premiers matchs. Nous voulons tous que le handball devienne célèbre en Inde.