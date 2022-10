“Je veux être le pionnier, le premier Indien à tout faire du badminton”: comment Prakash Padukone prévoit d’amener le sport à tous les Indiens

Prakash Padukone est un pionnier à bien des égards. Il a été le premier navetteur indien à remporter les championnats All England, le premier à être classé numéro 1 mondial. Il a été le premier à remporter une médaille d’or CWG. Sa victoire record de 9 titres nationaux a résisté à l’épreuve du temps. Il a été le premier joueur à créer une académie d’entraîneurs en Inde – Prakash Padukone Badminton Academy (PPBA) – qui dispose d’une infrastructure de premier ordre.

De la PPBA, plusieurs joueurs internationaux et nationaux de haut niveau ont émergé, dont la sensation actuelle Lakshya Sen.

Il est important de noter que Saina Nehwal n’a pas pu devenir numéro 1 mondiale à Hyderabad, mais elle est passée à la PPBA et a atteint ce statut de joueuse la mieux classée au monde, grâce aux conseils qu’elle a reçus du maestro.

La légende a décidé de se retirer de la gestion quotidienne du PPBA, laissant l’assistant de confiance Vimal Kumar le diriger en tant qu’entraîneur-chef et directeur.

Prakash, bien sûr, ne peut pas rester inactif, et alarmé par la façon dont l’entraînement de badminton était géré, les entraîneurs ne prêtant pas attention aux bases mêmes, a décidé de former Padukone Sports Management (PSM) dans le but d’apporter un entraînement de haut niveau aux clubs et institutions tous. sur le pays. Dans une conversation avec moi, il explique pourquoi il est sorti avec PSM, quels étaient ses buts et ses objectifs.

J’ai dû faire environ 70 à 80 interviews, reportages et/ou articles sur le grand homme, depuis 1982 quand j’ai commencé à m’essayer à l’écriture pour les médias. Mon ami et collègue de l’équipe indienne de badminton dans les années 70 et 80, c’est un homme assez sérieux, peu bavard, peu bavard, mais toujours concentré sur ce qu’il fait. Les mots sont bien pesés avant d’être prononcés.

Pourtant, la révolution du badminton qui se passe dans le pays et la naissance de PSM l’ont vraiment excité.

«Je veux être le pionnier, le premier Indien en tout, en ce qui concerne le badminton. PSM prendra le badminton au niveau le plus basique pour que tout le monde ait la chance de pratiquer ce beau sport », jaillit l’homme avec enthousiasme.

Prakash dit que chaque matin, il se lève avec de nouvelles idées pour rendre le sport accessible à tous. “Je me sens comme un enfant avec de nouveaux jouets pour jouer”, a-t-il déclaré.

Je n’ai jamais vu ce côté de lui. Découvrons donc pourquoi il saute littéralement de joie à l’évocation de PSM.

Qu’est-ce qui vous a poussé à démarrer PSM ? Qu’est-ce que vous voulez en tirer ?

Eh bien Sanjay, tu sais que je peux voir où va le jeu en Inde. Il explose vraiment dans tout le pays. Une popularité incroyable et elle se répand partout. Vous pouvez prendre le nord de l’Inde, le nord-est, la partie occidentale, le sud – vous l’appelez et les gens redécouvrent le jeu. Les infrastructures de première classe se multiplient partout pour essayer de répondre à la demande. Vous prenez le cas de Bengaluru dans mon état. Il n’y avait que 4 à 5 courts dans la ville, cela aussi avec moins de hauteur et de pistes de danse.

Aujourd’hui, me dit-on, il y a quelque 2000 tribunaux dans et autour de la ville. Ahurissant, vraiment incroyable. Aujourd’hui, les investissements dans l’infrastructure du badminton rapportent bien. Il faut donc satisfaire la demande qui émane de partout. À la PPBA, nous étions bien placés pour nous lancer dans ce domaine.

Et nous avons sauté dedans. Mais permettez-moi de revenir dans le passé. PSM a en fait été lancé en 2002. Et jusqu’en 2014-15, ce n’était qu’un organisme pour organiser des tournois au Karnataka. Je n’avais donc pas beaucoup de rôle. J’étais là dans la périphérie mais je n’étais pas très impliqué.

Mais que s’est-il passé après 2015. Quand les MSP ont-ils gagné en popularité et sont-ils devenus importants dans votre schéma de choses ?

Eh bien, je n’étais pas étroitement impliqué à ce moment-là. Mais le PDG du PSM Vijay Lancy, ancien navetteur national, a brutalement démissionné. Il avait été avec nous de 2015 à 2019. Je devais donc décider ce qu’il valait mieux faire maintenant. À cette époque, Vimal se débrouillait vraiment bien à PPBA. L’académie était en plein essor, car de plus en plus de joueurs postulaient pour y participer. J’ai vu qu’il pouvait gérer PPBA tout seul.

Mais ensuite, Covid a frappé et nous étions sur le dos. Rien à faire. L’Inde, comme le reste du monde, a été fermée. Le confinement a duré près de deux ans. Mais j’ai eu un temps de réflexion. J’ai vu ce qu’on peut faire avec PSM. J’avais une image claire dans mon esprit.

J’ai réalisé que l’énorme potentiel n’était pas un vœu pieux. Si la propriété est gérée comme une entreprise, PSM pourrait devenir une entité forte pour aider à populariser le jeu. Nous amènerons le jeu au niveau local. Il y avait un manque d’entraînement de badminton structuré ou holistique. Nous irons dans des clubs, des académies, des établissements d’enseignement, bref toute personne qui voulait jouer au badminton mais n’en était pas capable.

Nous pourrions apporter du coaching aux dames, aux vétérans, aux grands-pères, aux grands-mères et à d’autres. Des tournois pouvaient être organisés pour les clubs, les institutions qui avaient signé avec nous. Nous pourrions leur offrir un bouquet complet de badminton. Le badminton peut être apprécié par tous les groupes d’âge.

Je veux dire qu’il y avait tellement de choses qui pouvaient être faites. Mais la première chose que je devais faire était de me retirer de la gestion quotidienne de PPBA. J’ai laissé ça à Vimal. Je suis maintenant président non exécutif de PPBA et j’ai une réunion avec Vimal toutes les deux semaines où il m’informe de ce qui se passe. Je suis disponible pour toute consultation et aussi pour guider des joueurs comme Lakshya, si et quand nécessaire.

Vous sentez donc qu’il y a un grand potentiel et un grand avenir pour les MSP et vous êtes vraiment enthousiasmé par cet aspect ?

Oui, je suis vraiment excité. Je me lève chaque matin avec de nouvelles idées qui me viennent à l’esprit. Je suis maintenant pleinement impliqué dans le PSM. Donc, juste après la levée des blocages, nous nous y sommes engagés avec un engagement total. Et dès le premier jour, lorsque PSM a été relancé, cela a été un succès retentissant. Au cours des deux dernières années environ, quelque 45 centres nous ont rejoints et ceux-ci viennent de toute l’Inde. Cela aurait été 70 centres impairs maintenant, mais Covid nous a privés d’atteindre ces chiffres.

Nous recevons également des demandes de l’étranger pour ouvrir des centres dans ces pays. Et nous ferons tout pour que ces centres fonctionnent de manière professionnelle. Je veux que PSM fonctionne comme une entreprise. J’ai donc un GM Sriharsha Bade en place, un vrai professionnel. Il me rend compte et me tient informé de tout ce qui concerne les MSP. Du côté des entraîneurs, notre entraîneur en chef est Aditya Prakash, un entraîneur hautement qualifié, certifié par l’OGQ. Il est médaillé d’argent aux Jeux de la jeunesse du Commonwealth de 2008 et médaillé de bronze aux championnats du monde juniors de 2008. Et pour couronner le tout, il est champion national des groupes d’âge des moins de 13 ans, des moins de 15 ans, des 16 ans et des moins de 19 ans.

Ainsi, Aditya et Sriharsha sont les deux pivots du PSM et veillent au bon déroulement des choses. Le badminton indien est à une phase très excitante et PSM veut être au centre même de ce boom du badminton qui se produit.

Boom de quelle manière et comment les temps sont-ils passionnants dans le badminton indien ?

Au cours des dernières années, nos joueurs ont remporté de gros titres dans le badminton international. Nous avons montré que nous avons en nous la capacité de dominer le monde du badminton. Au niveau junior également, nos joueurs ont remporté des titres à droite, à gauche et au centre.

Après tout, l’Inde a donné naissance au jeu. Nous avons eu des numéros un mondiaux à Saina Nehwal et Kidambi Srikanth. Champion du monde et vice-champion olympique à PV Sindhu. Il y a d’autres joueurs exceptionnels qui ont gagné et qui gagnent encore de gros titres. Et chaque fois que Saina ou Sindhu ou n’importe qui d’autre a obtenu un titre pour l’Inde, au moins un lakh d’enfants a rejoint le système d’entraînement. Et l’infrastructure a suivi le rythme de la demande apportée par les nouveaux entrants. Le boom est donc à la fois en nombre et en installations.

Et par conséquent, le nombre d’inscriptions aux tournois a explosé. Il y a à peine 10-11 ans, lorsque nous avions du mal à obtenir plus de 100 inscriptions dans tous les groupes d’âge juniors, aujourd’hui, Goa, par exemple, avait un junior de moins de 17 ans et 15 ans, il y avait plus de 3000 inscriptions époustouflantes. Attention, ces chiffres concernent deux tranches d’âge. Il y a aussi les moins de 13 ans où des centaines d’entrées sont la norme aujourd’hui. On me dit que pour se qualifier pour le tableau principal, il y a cinq matchs à gagner. Incroyable pour dire le moins.

Comment vous assurerez-vous que les enfants que vous entraînez recevront la meilleure attention et un encadrement correct ?

Eh bien, c’est là que nous intervenons avec nos longues années d’expérience et d’engagement. Chez PPBA, nous avons un programme très populaire pour la certification des entraîneurs. Nous sommes les seuls à avoir ce cours de certificat. Aucune autre académie ou même l’Association indienne de badminton ne l’a. Nous rendons donc un grand service au badminton indien. Plus de 600 entraîneurs ont entrepris le programme de certification et en sont sortis avec un certificat.

Chez PSM nous prendrons uniquement un coach qualifié. Nous facturerons bien mais fournirons une bonne ambiance et un encadrement correct dès le début. Une prise de raquette correcte, des mouvements corrects, une attitude correcte sont très importants. Nous donnerons des conseils sur les bonnes chaussures, le bon équipement de badminton, etc.

Nous avons un contrôle de qualité concernant les entraîneurs pour nous assurer que la bonne personne est sélectionnée. Il doit satisfaire à de nombreux paramètres et conditions avant d’entrer dans les tribunaux. Et nous partons des niveaux racine. Nous attaquerons à la base de la pyramide, pas au sommet de celle-ci, où un joueur ne peut pas être modelé davantage. Emmenez le badminton au débutant et laissez-le profiter de ce beau sport. Il y a tellement de choses que je peux faire grâce à PSM.

Vous parlez des aspects corporatifs. Qu’est-ce que cela signifie? Et quelle sera la hiérarchie des PSM. Les entraîneurs rendront compte à qui et ainsi de suite…

Eh bien, ce que je veux dire, c’est que la décentralisation des pouvoirs et des rôles sera bien définie. Il y aura un gestionnaire qui sera en charge d’environ 8 à 10 centres. Sur le plan administratif, il/elle rendra compte au directeur général et tous les rapports concernant l’entraîneur et/ou les élèves iront à l’entraîneur-chef. Il y a donc une chaîne.

Le directeur général relève de moi, tout comme l’entraîneur-chef. Nous avons une équipe qui gélifie vraiment. Et je suis disponible à tout moment grâce à l’informatique. Je n’ai pas à voyager tout le temps. Mon équipe et moi rattrapons le zoom quand nous le voulons. Mais je visiterai chaque centre à coup sûr.

Donc tu es vraiment une personne heureuse. Avec tous les efforts que vous fournissez, cela montre à quel point vous aimez le badminton…

Sanjay, j’ai 67 ans maintenant et je joue au badminton depuis l’âge de 7 ans. Cela a été ma vie. 60 ans de sport et ça compte toujours. Le badminton compte beaucoup pour moi. Il a été derrière tout ce que je suis aujourd’hui. Aucun sport ne peut atteindre le cricket en termes de popularité. Mais du reste, le badminton en Inde doit être le jeu le plus populaire du pays. Et avec cette fantastique victoire à la Thomas Cup, le boom a explosé. Nous pouvons facilement être l’un des pays les plus forts du monde. Tout est en place maintenant. Je me lève le matin débordant de nouvelles idées et je veux juste voir comment elles peuvent être mises en œuvre. Je suis comme l’enfant à qui on a donné de nouveaux jouets pour jouer.

Il n’y a pas de limite pour les PSM. Et rien ne peut me donner plus de plaisir ou de satisfaction que de mener la bataille contre la Chine, l’Indonésie, le Japon, le Danemark, etc. et d’atteindre la victoire.

Si le bas de la pyramide est solide, le sommet doit être meilleur. Et cela ne peut se produire que si l’attention collective de l’Inde se porte sur le niveau local.

Alors que je finis de parler à Prakash et que je le laisse avec son enthousiasme et son enthousiasme pour le nouveau rôle qu’il joue et qu’il s’amuse vraiment, il ne sera pas inutile de faire savoir au lecteur que si PPBA est une société à but non lucratif, PSM est une société privée entreprise et PPBA est éligible aux subventions RSE des entreprises publiques et/ou pvt.

Enfin, le badminton et l’Inde doivent une énorme dette à Prakash. Nous avons de la chance que ce grand homme veuille toujours faire autant pour le sport.

Un distique ourdou me vient à l’esprit

Tu shaheen hai, parvaz hai kaam tera,

Tere agay abhi aasman ou bhi hain.

(Tu es le grand faucon, ta passion est le vol,

Vous avez conquis de nombreux cieux, mais il reste encore des cieux à conquérir)

