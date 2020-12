Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, et d’autres hauts responsables de la santé ont été inoculés avec le nouveau vaccin Covid-19 de Moderna, qui a lancé son déploiement.

Le meilleur virologue américain a reçu le coup avec le secrétaire à la Santé Alex Azar mardi matin.

Fauci a déclaré qu’il prenait le vaccin devant la caméra « Comme symbole pour le reste du pays. »

«Je veux encourager tous ceux qui ont la possibilité de se faire vacciner afin que nous puissions avoir le voile de protection sur ce pays qui mettrait fin à cette pandémie», clama-t-il en tenant sa manche retroussée.

Dr Fauci alors qu’il se fait vacciner contre le coronavirus: "Je ressens une extrême confiance dans l’innocuité et l’efficacité de ce vaccin, et je devais encourager tous ceux qui ont la possibilité de se faire vacciner." pic.twitter.com/h1YpzgtI8u – Aaron Rupar (@atrupar) 22 décembre 2020

Azar a également prononcé un bref discours avant de recevoir le vaccin.

«J’ai fait une priorité personnelle de veiller à ce que nous ne coupions pas les coins dans ce processus de développement,» a-t-il déclaré, assurant au public la sécurité du médicament et la transparence de ses tests. «… Les décisions finales prises sur ces vaccins ont été prises par les mêmes scientifiques de carrière de la FDA qui prendraient les décisions sur tout autre vaccin», Azar a conclu.

Le premier envoi de médicament de Moderna ne contient que 100 doses, et celles qui restent après l’événement de presse iront au personnel de l’agence gouvernementale les National Institutes of Health. Le vaccin de Moderna a été autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) la semaine dernière pour une utilisation d’urgence.

