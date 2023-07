« Je veux dire aux gens que la vie en prison est super morte »: Digga D sur la célébrité du rap au milieu des restrictions policières

jen novembre 2017, un collectif londonien appelé 1011 – prononcé « dix-onze », d’après les codes postaux W10 et W11 – a sorti son Next Up? vidéo freestyle sur YouTube. Ils se vantaient et menaçaient de rythmes obsédants, leurs couplets emblématiques de l’attrait brut du forage britannique pour une génération mondiale écoutant et bavardant en ligne. À l’époque, je travaillais comme mentor en éducation dans une académie du centre de Londres tout en faisant du bénévolat dans deux centres communautaires. Soudain, tous les garçons avec qui je travaillais parlaient du flux de skippity-skip du leader du groupe de 17 ans, Digga D.

Près de six ans plus tard, je rencontre Digga à Wembley. Il est depuis devenu un phénomène culturel chez les jeunes, en tête du palmarès des albums britanniques et en marquant trois singles du Top 10. « J’en ai marre d’en entendre parler », dit-il lorsque je mentionne Next Up ?, qui a été supprimé par YouTube en 2018 à la demande de la police métropolitaine après avoir été visionné plus de 11 millions de fois : la force a affirmé qu’il incitait à la violence. . Cet été, une version éditée de la chanson a dépassé les 100 millions de flux sur Spotify. « Je veux te dire : ‘Oh mon Dieu, je n’arrive pas à y croire.’ Mais, en gardant les choses réelles, je n’y pense pas vraiment. Je vous en suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Mais maintenant quoi ?

je a interviewé Digga pour la première fois, né Rhys Herbert, en 2019. Son MCing immaculé et sa réputation de trouble l’avaient propulsé dans la célébrité et la controverse, et il venait de terminer une peine de 15 mois de prison après avoir admis avoir comploté en vue de commettre des troubles violents, après que des membres de 1011 – caractérisé par le Met en tant que gang criminel – ont été arrêtés avec des machettes alors qu’ils se rendraient prétendument pour attaquer un groupe rival. Ils ont rapidement été renommés CGM – Cherish God More – mais sont devenus synonymes de panique morale à propos de l’exercice, blâmés pour la montée en flèche de la violence grave chez les jeunes à travers le Royaume-Uni qui a commencé en 2015.

En 2018, Digga a été placé sous une ordonnance de comportement criminel (CBO), une version moderne de l’ordonnance de comportement antisocial (Asbo). Les termes très inhabituels de l’ordre limitaient non seulement où il pouvait aller et qui il pouvait rencontrer, mais aussi ce qu’il pouvait mentionner dans ses paroles, et l’obligeaient même à soumettre ces paroles à la police avant de les publier en chanson. Les défenseurs de la liberté d’expression, dont Index on Censorship, ont critiqué le Met pour cet empiètement sur sa créativité. Il était, comme il le reste aujourd’hui, interdit de jouer le sinistre mais théâtral Next Up?, mais en 2019, son single accrocheur No Diet et sa première mixtape Double Tap Diaries ont prouvé qu’il était possible de contourner les règles.

Le deuxième fois que nous nous sommes rencontrés, en 2021, il était plus maussade, fatigué de l’examen minutieux des médias ; il avait été poignardé à l’œil lors d’un autre passage en prison, après avoir été rappelé pour une violation mineure de son CBO. Mais si les profondeurs étaient plus profondes, les hauteurs étaient plus élevées. Il a fait l’objet du documentaire BBC Three primé aux Bafta Défendre Digga D, et a sorti sa mixtape Made in the Pyrex, qui a atteint le n ° 3 et a présenté une multitude de singles de forage commerciaux définissant l’ère, y compris Woi. Un an plus tard, voyageant à l’étranger pour la première fois depuis qu’il a obtenu une licence pénale à l’âge de 15 ans, il enregistre sa troisième mixtape Noughty By Nature dans des studios aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. À sa sortie en avril 2022, il est passé au n ° 1.

Plus tard cet été, Digga abandonnera son quatrième projet, Back to Square One (le premier album complet sur son propre label Black Money Records). Une chanson s’appelle Fuck Drill tandis que d’autres se concentrent sur la narration ou s’attachent à la douleur, Auto-Tuned trapwave sous-genre – pour Digga, cette ampleur stylistique est un signe de maturité artistique. Ses paroles se sont élargies à de nouvelles préoccupations : célébrité, richesse, relations compliquées et bouches à nourrir. « C’est plus d’argent, plus de problèmes, » rit-il. « Les gens vieillissent, les fans changent, les gens aiment différents types de musique maintenant. Je n’ai plus l’impression que l’exercice est fait pour moi. J’apprends encore sur Auto-Tune, comment projeter ma voix, comment faire ressentir aux gens des sentiments différents. J’apprends encore que je peux parler normalement sur une chanson, et je n’ai pas toujours à chanter. L’intro, c’est juste moi qui parle – ça ressemble à de la poésie.

Avant, je ne comprenais pas le pouvoir des réseaux sociaux ; maintenant, je fais quelque chose, et je me dis : Mon petit cousin peut voir ça

Ce morceau d’ouverture, Fighting for My Soul, a une profondeur d’humilité sans précédent à propos des erreurs antérieures, de la foi dans les puissances supérieures et de l’engagement envers la croissance. Dans une ligne, il mentionne être « l’idole de quelqu’un, donc je suis attentif quand je parle ».

« Quand vous voyez des gens s’habiller comme vous, ou parler comme vous, ou quand vous avez des petits cousins ​​qui veulent être comme vous… Je vois ce que les gens disent maintenant », dit-il. « Je dois toujours réfléchir avant de parler. Avant, je ne comprenais pas le pouvoir des réseaux sociaux ; maintenant, je fais quelque chose, et puis je me dis : ‘Oh merde, mon petit cousin pourrait voir ça !’ »

Peu importe à quel point il essaie de laisser sa vie passée derrière lui, les conditions de son CBO n’expireront qu’en 2025. Au cours d’une interview dans Defending Digga D, il admet que les restrictions d’écriture de paroles l’ont aidé à être plus créatif. . « Mais la police n’a pas fait le CBO pour cette raison », me dit-il. « C’était moi qui trouvais le meilleur d’une mauvaise situation. Maintenant, c’est littéralement juste un mal de tête.

Digga D sur scène au Xlusive Fest, St Albans, 2021. Photographie : Dave Burke/Rex/Shutterstock

Je lui demande des exemples. « Donc, je suis dans ma propre voiture, vaquant à mes occupations, essayant d’entrer dans ma région. Ils me disent que je ne peux pas aller par ici, je dois faire tout le tour. Cela ajoute 20 minutes à mon trajet. Il se redresse et s’anime pour la première fois. « Ils m’ont banni des zones et des gens que je ne connais même pas, je le promets. Aller aux spectacles : Je suis autorisé à être aux spectacles avec des gens, mais je n’ai pas le droit de voyager avec eux, donc au lieu d’aller tous dans un bus, nous devons prendre trois bus. Je dois payer les bus – si un bus coûte 1 000 £, je perds 3 000 £. Une fois, j’étais dans un Uber, mais je ne savais pas où. Puis j’ai réalisé que j’étais dans la mauvaise zone. J’ai donc dû envoyer un message à mon agent de probation. Et si c’était à cause de la police, ils m’auraient renvoyé directement en prison.

Cecilia Goodwin, son avocate, est présente via un appel vidéo. Elle dit : « Tout dans sa vie a changé, à part le CBO. Ce n’est pas la même personne – pourtant il est toujours le sujet de cet ordre qui n’a pas bougé avec lui, qui ne s’est pas adapté à sa vie, ni à sa réussite. Alors est-ce nécessaire ?

Je demande à Digga si cela a affecté sa santé mentale. Il fait un geste pour indiquer qu’il ne veut pas en parler ; Goodwin demande si nous pouvons éviter ce sujet. Je note qu’il devrait être normal de parler de votre bien-être dans une interview. « Pas quand la police le prend et l’utilise contre vous. Ma vie est différente de celle des autres », répond Digga.

La criminalisation du talent artistique de Digga s’inscrit dans un contexte plus large. En 2018, le Met essayait d’endiguer la propagation de la musique de forage – et, selon eux, d’endiguer la montée de la violence de rue – en supprimant des vidéos telles que Next Up?.

Aujourd’hui, alors que le rap et les exercices britanniques sont devenus une exportation de premier plan, considérés comme une voie de sortie de l’exclusion sociale et de la pauvreté pour une génération de jeunes hommes et femmes, la répression s’est infiltrée plus profondément dans le système de justice pénale britannique. Les paroles de musique et les vidéos ne sont plus simplement censurées, mais exploitées pour de supposées preuves criminelles et utilisées dans des procès. Au cours des deux dernières années, j’ai été appelé en tant que témoin expert dans des affaires pénales pour répondre aux tentatives des équipes de poursuite, généralement aidées par des policiers se présentant comme des experts en musique ou en gangs, d’utiliser des paroles pour obtenir une condamnation.

Un nombre extrêmement disproportionné implique des adolescents et des garçons noirs, souvent jugés par groupes d’accusés avec des preuves substantielles ou médico-légales limitées. Alors que les dirigeants de la télévision de la classe moyenne et les spécialistes du marketing de l’industrie de la musique réussissent à vendre sans lien de dépendance histoires sur la criminalité urbaine, ceux qui vivent au milieu de la réalité sont criminalisés pour avoir agi de même – et vu leur liberté d’expression restreinte.

La police m’a banni des zones et des gens que je ne connais même pas, promis

Même en dehors des circonstances extraordinaires du CBO de Digga, il y a maintenant de moins en moins d’opportunités pour les Londoniens de la classe ouvrière de se frayer un chemin dans n’importe quel type de musique. Élevé par une mère jamaïcaine et un père barbadien, grandissant à portée de voix du carnaval de Notting Hill chaque mois d’août, Digga, comme le reste de 1011, a appris à rapper au Harrow Club, un club de jeunes qui sert les jeunes locaux depuis la fin du 19e siècle. . Pourtant, au cours de la dernière décennie, plus de 100 de ces services ont fermé dans la capitale, tandis que l’enseignement artistique dans les écoles a été réduit.

J’ai récemment livré un programme de musique pour le Fiducie nationale pour l’alphabétisation au Oakhill Secure Training Center de Milton Keynes, la seule prison du pays qui s’occupe d’enfants dès l’âge de 12 ans. Des chaises étaient fixées au sol. Dans un exercice, j’ai joué la vidéo du récent single de Digga, Energy, un hymne pop-drill qui préconise de se protéger de l’influence négative et de la trahison tout en étant clairement sous le poids psychique de la violence institutionnalisée.

J’ai demandé aux garçons d’écrire un paragraphe sur la façon dont ils protègent leur propre énergie. Leurs réponses ont été imprimées lors d’un événement de célébration, où le personnel a écouté la musique qu’ils avaient enregistrée : elle comprenait des lettres aux mamans, la nostalgie de la maison et des réflexions effrontées sur le désir romantique, ainsi que des commentaires sur la vie dans la rue et la manifestation de changements positifs. Je montre la réponse succincte mais pleine d’espoir d’un garçon à Digga, et il tient le papier près de son visage.

« C’est fou. Tu penses qu’ils me laisseraient aller dans un endroit comme Oakhill ? il demande. «Je dirais: ‘Yo, vous êtes tous à Oakhill. Mais allez à [men’s prison] Belmarch. Sur la cour d’exercice on peut faire le tour et compter les années [of each person’s sentence]: 30, 30, 35, 32, 33. C’est comme 200, 300 ans dans la cour.’ Ouah! Je leur dirais comment j’ai été poignardé à Wandsworth. Je leur dirais comment [prison] la vie est super mort. Ils n’en entendent pas assez parler.

« Quand j’étais plus jeune, je n’écoutais pas toujours… Si je suis le genre d’adolescent qui aime les problèmes, je ne veux pas entendre parler de quelqu’un qui essaie de s’en éloigner. À moins qu’ils ne soient dans mon visage, comme : ‘Brudda, réveille-toi, ce n’est pas une blague !’ Alors au lieu de leur dire : ne fais pas ci, ne fais pas ça, je disais : ‘OK, cool, si tu vas faire ça, alors tu dois savoir quelles sont les conséquences. Ou essayez d’éviter certaines situations. Si quelqu’un vous attire et que vous voulez aller vous battre, pensez-y d’abord. Chaque action a une réaction.

On Ending, le dernier morceau de Back to Square One, après que la mixtape a emmené l’auditeur dans un voyage de rap qui vire dans toutes les directions – y compris ses instrumentaux de style G-Unit, des références à ses rivaux (une cohorte qui comprend de grands noms) et ses exploits sexuels – Digga retombe en mode cathartique.

« C’est moi qui parle à une assemblée de parents, expliquant comment j’ai grandi – en écoutant ceci, en regardant cela. C’est la raison pour laquelle je suis comme ça, mais OK, j’ai grandi maintenant, et j’ai vu les influences des autres. Mais je veux que vous sachiez que pendant que je fais tout cela, j’apprends encore – donc si je fais des erreurs, ne me jugez pas et ne me blâmez pas. Reste à savoir si le Met et une grande partie des médias peuvent permettre cette croissance.