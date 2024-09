Je veux désespérément que le téléphone 50 NXTPaper de TCL arrive aux États-Unis

Les téléphones à petit budget sont trop souvent ennuyeux. Les grandes marques comme Google avec le Pixel 8a ou Samsung avec ses téléphones FE se vendent à moins de 500 $ et sont souvent en solde, mais à tous égards, ce sont des versions épurées de meilleurs téléphones et rien d’autre. Les 50 appareils NXTPaper de TCL disposer d’un mode E-Reader commutable qui pourrait être plus qu’un simple gadget. Cela pourrait suffire à bouleverser le marché des téléphones à petit budget.

J’ai joué avec les téléphones The 50 NXTPaper et la clé NXTPaper adaptée aux doigts agités. Bien que je ne sois pas sûr que le processeur et le logiciel puissent répondre à toutes les demandes du marché nord-américain, c’est toujours le genre d’appareil que je veux dans ma vie pour lire en déplacement. La mauvaise nouvelle est que non, le 50 NXTPaper 5G ou le 50 NXTPaper Pro 5G ne sortiront pas aux États-Unis. Pourtant, TCL m’a dit qu’il fallait attendre un an et la société a déclaré que nous pourrions voir quelque chose arriver aux États-Unis assez tôt.

La première fois que vous appuyez sur le bouton, vous avez le choix entre « Mode papier couleur », « Mode papier encre » ou « Mode encre max ». Le mode papier couleur ternit l’apparence de vos applications, tandis que le mode papier encre rend tout noir et blanc. Le mode encre max transforme également le téléphone en noir et blanc, limitant considérablement ce que vous pouvez faire sur votre appareil. En faisant glisser votre doigt vers la gauche, vous verrez tous les livres électroniques de votre appareil plutôt que votre application Google. Cela désactive toutes les applications qui enregistrent pour les liseuses et la journalisation. Vous pouvez activer quelques applications non liées aux livres électroniques, même YouTube ou Netflix, mais vous êtes limité à une sélection de 10.

L’activation du mode Max Ink est recommandée si vous souhaitez une expérience sans distraction. Le mode désactive les notifications mais permet toujours Internet, les appels et les SMS. Le modèle promet également de prolonger considérablement la durée de vie de la batterie avec toutes les fonctionnalités du téléphone réduites. TCL promet que vous pouvez tenir une semaine complète ou plus lorsque le téléphone est dans les paramètres Max Ink.

J’étais tellement curieux d’en savoir plus sur le téléphone que j’ai harcelé TCL jusqu’à ce qu’ils me le montrent en personne. Il était disponible au salon IFA, mais j’ai parlé à certains dirigeants de l’entreprise des fonctionnalités du téléphone et de ce qu’elles signifient. Le but est de rendre l’appareil plus « immersif ». Une animation est jouée à chaque fois que vous retournez la touche NXTPaper, qui siphonne ou ajoute de la couleur à l’écran du téléphone. Même sur le fond d’écran par défaut, à la Van Gogh, l’animation de transition n’est pas aussi nette qu’elle pourrait l’être. Espérons que l’amélioration viendra avec le temps.

Certaines applications afficheront toujours des couleurs, même en mode noir et blanc. YouTube reste en monochrome, mais vos photos conserveront leur aspect couleur, pas l’interface utilisateur de Google Photos. Les téléphones Pro et non-Pro disposent tous deux d’un capteur arrière de 108 MP, même si je n’ai pas pu tester les capacités de l’appareil photo ni comparer sa qualité à d’autres appareils beaucoup plus chers. Je crains également que la puce MediaTek Dimensity 6300 n’ait pas autant de puissance de maintien que les téléphones milieu de gamme qui coûtent quelques centaines de dollars de plus.

Les téléphones utilisent le Affichage NXTPaper 3.0lequel TCL est très friand de cette tablette. Je possède une tablette NXTPaper 11, donc je suis déjà habitué aux calques et aux filtres qui limitent la lumière bleue et facilitent la visualisation pendant plus longtemps. La tablette est trop lente pour une utilisation quotidienne, mais l’écran mat a une qualité unique et une texture fine et subtile qui la rend attrayante. L’écran est certainement coloré, mais il n’est pas idéal pour regarder YouTube ou Netflix. Les couleurs sont trop diluées pour la vidéo. Il est préférable de l’utiliser pour naviguer ou lire. Le problème avec cela, et avec toutes les tablettes Android, est la facilité avec laquelle on peut se laisser distraire par les notifications ou l’appel des sirènes des applications sociales.

Alors que la société limite actuellement la commercialisation du téléphone à l’Europe et à l’Asie, TCL m’a dit qu’elle travaillait avec des opérateurs aux États-Unis et qu’elle espérait potentiellement faire le saut dans l’Atlantique l’année prochaine. Cela a du sens. Le marché américain a accès à certaines des tablettes de TCL, mais la plupart des Américains connaissent la marque grâce à ses Gamme de télévision à petit budgetLe 50 NXTPaper 5G est vendu au détail à 229 €, soit 253 $. La version Pro sera vendue à 299 €, soit 331 $. À ces prix, il

Je lis des livres papier. Je l’ai toujours fait, et aucun lecteur électronique, Kindle ou écran E Ink ne m’a convaincu. J’ai toujours un livre avec moi, mais il y a des moments où je suis dans le train du retour, debout, et je n’ai pas la place de fouiller dans mon sac à dos ou même de tenir mon livre de poche devant mon visage. C’est dans des moments comme ceux-là que j’aimerais pouvoir lire sur mon téléphone. Malheureusement, je déteste feuilleter des pages sur des écrans brillants après avoir passé neuf heures à le fixer pour le travail. Cet appareil pourrait mettre fin à ces malheurs, même si cela signifie renoncer à la puissance et au prestige de mon iPhone.