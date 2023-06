Je veux des bobbies sur le rythme et non des essais, déclare le chef de la première force pour supprimer l’exigence d’un diplôme universitaire pour les flics

Un chef de police qui a gouverné ses officiers n’avait pas besoin de diplômes a expliqué hier: « Je veux des bobbies sur le rythme – pas des essais. »

La police du Hampshire est devenue la première force du pays à supprimer l’exigence peu de temps après la prise de fonction de Scott Chilton en février.

La police du Hampshire est devenue la première force du pays à supprimer l’obligation pour les policiers d’avoir des diplômes peu de temps après que Scott Chilton, ci-dessus, a pris ses fonctions en février 1 crédit

M. Chilton, 49 ans – un flic pendant 31 ans – a déclaré qu’insister sur un diplôme excluait beaucoup de jeunes familles et ceux qui avaient de l’expérience et qui étaient prêts pour la police opérationnelle.

Les avantages incluent le leurre du personnel militaire qui envisage un changement de carrière.

Il a ajouté: «Nous libérerons jusqu’à 100 000 heures qui pourraient être mieux utilisées au travail, en apprenant à faire la police dans nos rues et à lutter contre le crime.

« Il y a beaucoup de gens qui ont pensé à une carrière dans la police mais qui ont estimé que ce n’était pas possible.

« Je suis convaincu que les changements feront une réelle différence dans nos communautés.

« J’entends haut et fort de la part de nombreux élèves-officiers, ils apprécieraient ce type d’approche dans la façon dont ils apprennent leur travail et, surtout, le public veut plus d’officiers dans la rue – pas en train d’écrire des essais. »

M. Chilton a confirmé qu’il y aurait « plus de bobbies sur le rythme » avec jusqu’à 650 nouveaux officiers prêts à se qualifier.

Depuis 2020, les futurs officiers doivent soit suivre un «apprentissage diplômant» de trois ans, soit suivre un cours de conversion post-universitaire, soit obtenir un diplôme.

L’année dernière, 16 policiers et commissaires au crime ont exhorté la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, à abandonner les règles.