L’international français de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, a déclaré à ses dirigeants de club de Bundesliga qu’il souhaitait accepter l’offre du Paris Saint-Germain de rejoindre les champions de Ligue 1.

« Ce n’est pas un secret, le PSG a fait une offre record pour moi », a déclaré mardi Muani à Sky Allemagne.

🚨 L’Eintracht Francfort a REJETÉ l’offre de 80 millions d’euros du PSG pour Randal Kolo Muani ! ❌Les négociations se poursuivent entre les deux clubs, qui souhaitent trouver une solution. Une option sur la table consiste à inclure Hugo Ekitike dans l’accord. (Source; @Plettigoal ) pic.twitter.com/UWhsBWE8ee – Transférer les actualités en direct (@DeadlineDayLive) 28 août 2023

« Un déménagement à Paris est désormais une chance unique pour moi », a ajouté le joueur qui a marqué 23 buts pour Francfort la saison dernière après son arrivée de Nantes.

« Je veux déménager à Paris et je l’ai dit à la direction (de mon club). J’espère que Francfort acceptera cette offre de Paris et rendra possible ce transfert. »

Ce mois-ci, le directeur sportif de Francfort, Markus Kroesche, a rejeté l’idée de laisser partir le joueur de 24 ans, soulignant que le contrat de Muani court jusqu’en 2027.

Depuis qu’il a rejoint l’Eintracht Francfort l’été dernier en tant qu’agent libre, Randal Kolo Muani a porté son jeu à un autre niveau, devenant le prodige le plus en vue de la saison précédente de Bundesliga. Combinaison exceptionnelle de vitesse et de capacité à marquer des buts, Kolo Muani a fait 43 apparitions pour Francfort la saison dernière toutes compétitions confondues et a marqué 23 buts au total tout en fournissant 17 passes décisives.

Grâce à sa forme brûlante la saison dernière, Kolo Muani devait attirer les offres de certains grands clubs. L’Eintracht Francfort a déjà informé les prétendants potentiels que toute offre inférieure à 80 millions d’euros ne serait pas prise en compte, selon un rapport de HardTackle.com plus tôt. Et c’est exactement ce que le PSG a proposé au club allemand dans le but d’acquérir le jeune français.

Le Paris Saint-Germain souhaite ajouter un autre n°9 avant la fermeture du mercato estival. Même si le dossier rencontre un obstacle de taille, le club de la capitale a les yeux rivés sur Randal Kolo Muani.

Néanmoins, un rapport récent révèle que le PSG n’augmentera pas son offre pour Kolo Muani à ce stade et que l’Eintracht Francfort n’est pas disposé à accepter l’offre de 80 millions d’euros.

L’Equipe rapporte que les géants de la Ligue 1 n’ont pas renoncé à recruter Kolo Muani. Le média français note que la clé est Hugo Ekitike, qui vend le joueur de 21 ans à un club de Premier League et récupère une belle somme.

