Je veux craquer pour Hollywood, déclare Mollie Winnard de Happy Valley alors qu’elle parle de la pêche à la traîne et du déshabillage à l’écran

Les FANS de Happy Valley auront du mal à oublier la vue d’une Joanna Hepworth sans vie pliée dans une valise.

Ce fut un moment qui a choqué des millions de téléspectateurs du hit de BBC One, l’actrice Mollie Winnard remportant des éloges pour avoir décrit son scénario dramatique avec sensibilité.

Olivia West

Bbc

La représentation de Mollie de Joanna Hepworth dans Happy Valley – photographiée ici aux côtés de Sarah Lancashire dans l’émission – a mérité des éloges[/caption]

Et la jeune femme de 25 ans espère que ce rôle décisif la propulsera de Halifax à Hollywood.

Elle a dit: “L’Amérique serait incroyable.

« J’adorerais tout essayer, de la fantasy aux drames d’époque.

« Mais je ne pense pas que vous ayez besoin de vous déshabiller pour être sexy.

“Il faudrait un rôle qui me passionnait vraiment pour que je fasse ça.”

Dans notre séance photo exclusive, la star glamour est aux antipodes de son personnage troublé, qui a été brisé par la violence domestique et aux prises avec une dépendance au diazépam.

Pour rechercher le rôle, Mollie s’est entretenue avec la psychothérapeute Sarie Taylor et a lu des blogs sur la dépendance “pour comprendre ce que c’était que de se sentir aussi piégée que Jo”.

Et l’engagement a porté ses fruits, son portrait remportant les éloges des militants contre la violence domestique.

L’ancienne Spice Girl Mel B – elle-même victime de violence domestique – a écrit que certaines des scènes de Mollie étaient si «incroyablement réelles» qu’elles lui ont «glacé le sang».

Mollie a déclaré: «J’ai été tagué dans un message que quelqu’un avait publié en partageant l’article de Mel B.

“Quand je l’ai re-partagé, j’ai dit qu’elle était une femme inspirante.

“Elle m’a répondu que j’étais une actrice incroyable et elle m’a remercié pour mon travail.

“Des messages comme celui-là font que tout en vaut la peine, car alors vous savez que vous avez rendu justice au scénario.”

‘tatouage ivre’

Mais parfois, les gens en ligne peuvent être moins gentils.

De jouer Kayla Clifton intrigante sur Coronation Street en 2018, elle a déclaré: «Très peu de gens ont fait des commentaires désagréables sur mon apparence, disant que j’avais fait travailler mes fesses et mes lèvres, alors que ce n’était pas le cas.

“Cela m’est un peu resté dans la tête, mais je l’ai oublié parce que la grande majorité des gens sont positifs.”

Bbc

Mollie a été honorée d’être félicitée par Mel B pour son jeu dans des scènes de violence domestique[/caption]

Elle a ajouté: “La semaine dernière, j’ai été arrêtée par un type à Aldi alors que j’étais au téléphone.

« Je pensais qu’il voulait mon chariot. Mais il m’a reconnu comme étant Joanna et m’a félicité pour le rôle.

Malgré sa modestie, Mollie a fait preuve de confiance lors de notre tournage à Manchester – prenant une pause pour se moquer d’un petit-déjeuner et grincer des dents à propos du cœur encré sur sa cheville.

En riant, elle a dit: “C’était un tatouage ivre de vacances à Magaluf.”

Et quand il s’agit de son béguin pour les célébrités, elle est attirée par Jason Momoa, le beau gosse aux cheveux longs de Game Of Thrones.

Elle était également fan du psychopathe de Happy Valley, Tommy Lee Royce, joué par James Norton.

Mollie a déclaré: «J’ai rencontré James très brièvement dans le camion de maquillage alors qu’il avait un testeur pour ses extensions de cheveux.

“Il leur allait bien, mais j’ai toujours aimé les cheveux longs.”

Mollie a grandi à Chorley, Lancs, et a commencé à se produire à l’âge de deux ans lorsque sa grand-mère dévouée, Norma Winnard, l’a inscrite à des cours de danse.

Plus tôt cette année, Mollie a eu le cœur brisé après la mort de Norma d’un cancer de l’intestin à l’âge de 77 ans.

Elle a dit: « Ma nan était tout pour moi.

“Elle a pu voir le premier épisode de Happy Valley avant de mourir, ce dont je suis reconnaissant.”

Rex

Ses parents, l’agent de location Darren Winnard et la comptable Joanne McKenna, qui se sont séparés quand Mollie était toute petite, ont toujours été de grands partisans.

Après ses baccalauréats, Mollie a travaillé dur pour financer ses études à la Manchester School of Acting.

Elle a déclaré: «À un moment donné, j’avais six emplois pour payer des cours hebdomadaires.

« J’étais serveuse, je travaillais pour les agents de location de mon père, je nettoyais les maisons pour lui.

“Je faisais des boulots bizarres d’actrice et de présentatrice et j’ai même été une tireuse dans une boîte de nuit pendant environ six mois.”

Sa grande pause, en 2017, a fait partie de la série dramatique de la BBC Love, Lies And Records, avec Ashley Jensen d’After Life.

Un an plus tard, Mollie a joué la trompeuse Kayla dans Corrie, pour laquelle elle a remporté le prix Inside Soap Best Bad Girl.

Elle dit que son attitude terre-à-terre est due à sa famille proche et à son petit ami de longue date, Jordan Murphy.

Mollie et le DJ/producteur de musique vivent ensemble à Chorley, avec les cockapoos Maverick et Mavis.

‘Le rêve devient réalité’

Elle a déclaré: «Rester ancré est une question de qui vous êtes en tant que personne, mais venir d’une grande famille aide certainement à cela.

“Quand mon agent m’a dit que j’avais obtenu le rôle à Happy Valley, j’ai pensé qu’ils avaient fait une erreur.

“J’avais l’habitude de le regarder religieusement avec ma mère et mon beau-père et j’étais tellement fan.

“Je crois aux lois de l’attraction.

“Avant même de commencer à travailler comme acteur professionnel, quand j’avais environ 18 ans, j’avais écrit mes objectifs dans un journal.

“J’ai écrit que je voulais travailler avec Sarah Lancashire et Siobhan Finneran, donc j’ai l’impression d’avoir manifesté cela d’une manière ou d’une autre.

“Happy Valley a vraiment été un rêve devenu réalité.”

Et elle n’a pas eu à attendre longtemps pour filmer aux côtés de Sarah, qui joue le Sgt Catherine Cawood, avec Siobhan dans le rôle de Clare, la sœur troublée de Catherine.

Mollie a déclaré: «L’une des premières scènes que j’ai tournées était celle où Catherine vient à la maison pour m’arrêter, donc la première fois que nous tournons, elle est dans son uniforme de police.

«Je suis censé paniquer et je l’étais vraiment.

“J’étais tellement nerveux.

« Elle était captivante – la façon dont elle pouvait passer de Sarah à Catherine en une seconde.

«Nous avons parlé très brièvement de la façon dont nous avions tous les deux joué des rôles dans Corrie et je l’ai achetée, ainsi que le reste du gâteau de l’équipe, ce que je pensais être mon dernier jour de tournage, mais j’ai ensuite été rappelé la semaine suivante.

“La regarder était comme une classe de maître dans le jeu d’acteur.

“J’aimerais avoir ne serait-ce que la moitié du succès de Sarah.

“J’aimerais être respectée comme Sarah.”

Rappelant la scène tendue dans laquelle le corps de Joanna est découvert, Mollie a déclaré qu’il y avait heureusement aussi des moments plus légers.

Rex

Rencontrez une fin macabre

Environ neuf millions de personnes ont écouté l’épisode choquant dimanche dernier, les fans se rendant sur Twitter consternés à la vue de son corps sans vie coincé dans une valise.

Mais la star flexible n’a eu aucun problème avec la scène.

Elle a déclaré: «C’était vraiment confortable là-dedans. J’avais des trous d’air.

« Le plus difficile était de ne pas cligner des yeux. Les morts ne clignent pas des yeux.

Maintenant, avec le méchant meurtrier de la série Tommy en fuite, les fans soupçonnent que la principale dame de la série pourrait également connaître une fin macabre.

Mais la finale de la série est un secret bien gardé.

Mollie a déclaré: “Je crois que la fin a été expurgée pour tout le monde sauf les acteurs impliqués.”

Dans l’avant-dernier épisode de ce soir, les fans prédisent le mari violent de Joanna, le professeur d’éducation physique Rob [Mark Stanley] pourrait prendre la responsabilité de son meurtre, si le corps est découvert.

Le pharmacien Faisal Bhatti est également dans le cadre du crime. [Amit Shah]qui a battu Joanna autour de la tête avec un rouleau à pâtisserie pendant une rangée.

Mais dans la vraie vie, Mark et Amit n’auraient pas pu être plus gentils.

Mollie a déclaré: «Lorsque Mark me poussait sur le lit dans le premier épisode, nous avions un coordinateur de l’intimité et un coordinateur des cascades, donc c’était très sûr. Mais il n’arrêtait pas de demander : ‘Est-ce que ça va ?’.

«Amit est un tel rire aussi. On faisait la danse du fil dentaire entre les prises.

“Le rouleau à pâtisserie avec lequel il m’a frappé était en mousse, mais beaucoup de gens ont plaisanté en disant que nous devrions faire Bake Off après cela.”

Alors devraient-ils?

Mollie a déclaré: « Si Bake Off nous veut, je suis partant.

“Je ne sais pas cuisiner mais je vais faire de mon mieux.”

Happy Valley continue sur BBC One à 21h ce soir.

Rex