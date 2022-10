Mponda Kalunga est un combattant dans tous les sens du terme.

Il est tombé amoureux de la boxe pour la première fois lorsqu’il a vu Mike Tyson assommer François Botha à la télévision dans le camp de réfugiés en Tanzanie où il a grandi.

“Voir comment ce moment a littéralement tout arrêté… le bien et le mal, juste pour ce moment qui… m’a toujours collé”, a-t-il déclaré. “C’est le sentiment. Je veux cette gloire.”

La quête de gloire de Kalunga a été longue.

Il est né à Alexandrie, en Égypte, c’est pourquoi il boxe sous le nom de The Egyptian Prince. Il a commencé la boxe à 16 ans après avoir déménagé à Terre-Neuve dans son enfance et est devenu un boxeur professionnel combattant à Toronto avant que la pandémie ne frappe.

Depuis près de deux ans, il vit et se bat à Whitehorse, parcourant parfois plus de 5 000 kilomètres juste pour se battre.

Kalunga en tant que jeune homme. (Soumis par Mponda Kalunga)

Kalunga est classé deuxième de sa division dans le pays, selon Box Rec , et est sur une séquence de huit victoires consécutives. En ce moment, il est en lice pour un titre canadien des super-welters, et s’il gagne, ce serait son premier.

Il travaille également avec son équipe pour organiser un combat pour le titre professionnel à Whitehorse. S’il réussit, ce serait le premier match de boxe professionnelle du Yukon en plus de 100 ans.

“C’est là que je sens que je dois passer le reste de ma vie, et j’ai l’impression que c’est une introduction aux gens”, a-t-il déclaré à propos du territoire. “C’est là que mon cœur est.”

“Très difficile de s’entraîner au niveau national”

Kalunga est le premier boxeur professionnel à combattre hors du Yukon depuis des décennies.

Pour s’entraîner correctement pour les combats, il se rend en Ontario un mois à l’avance juste pour s’assurer qu’il arrive à temps dans un gymnase approprié. Il dort même au gymnase, histoire de gagner du temps.

“C’est beaucoup de travail. C’est plus difficile. Mais c’est bienvenu, donc je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas trouver d’excuses… J’ai beaucoup de chance de le faire et je suis reconnaissant”, a déclaré Kalunga.

Il admet que c’est un gros défi avec si peu de ressources pour le sport sur le territoire.

Kalunga à l’obtention de son diplôme de 6e année à St. John’s. (Soumis par Mponda Kalunga)

Yukon Boxing, l’organisation de boxe amateur du territoire, n’a pas de centre d’entraînement officiel depuis la fermeture de Peak Fitness pendant la pandémie.

Jess Staffen, ancienne présidente et entraîneure en chef de l’organisation, a été impliquée pendant plus de 30 ans.

“Juste sur le plan logistique… nous avons constaté que même pour la boxe amateur, il est très difficile de s’entraîner au niveau national au Yukon parce qu’il faut de la compétition et beaucoup de compétition”, a déclaré Staffen.

Organiser un match de boxe professionnelle

Staffen est enthousiasmé par les efforts de Kalunga pour amener un match professionnel au Yukon.

Kalunga lorsqu’il a quitté la Tanzanie pour venir au Canada. (Soumis par Mponda Kalunga)

Il y a environ 10 ans, dit-il, Yukon Boxing a essayé de faire la même chose, mais ils se sont heurtés à des obstacles.

« Nous avons été informés que des modifications législatives seraient nécessaires et la création d’une commission des jeux au Yukon », a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas été encouragés à pousser l’événement.”

Kalunga et son équipe sont confrontés à des défis similaires qui se résument en fin de compte au Code criminel du Canada.

Article 83 dit que quiconque se livre à une bagarre est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Il existe une exception pour les compétitions de boxe tenues avec la permission d’une commission ou d’un organisme similaire reconnu par la législature de la province ou du territoire.

Mais le Yukon n’a pas de commission de boxe.

Ranj Pillai, ministre du Développement économique du territoire, a été en contact avec l’équipe de Kalunga pour organiser l’événement.

Il a déclaré que son département avait examiné la législation pour voir ce qui devait être fait pour organiser un match professionnel.

“Cela pourrait en fait être une entreprise assez importante”, a-t-il déclaré. “C’est basé sur la législation qui est en place depuis, vous savez, des décennies.”

Pillai a déclaré qu’il était trop tôt pour dire combien de temps des modifications législatives pourraient prendre.

L’équipe de Kalunga espère tenir le match dès ce printemps.

L’histoire à refaire

S’ils réussissent, ce serait un événement historique.

Le Yukon était autrefois une plaque tournante internationale pour la boxe professionnelle, au début des années 1900 à Dawson.

John Firth, un historien qui a écrit Yukon Sport : une encyclopédie illustréea déclaré que le club de boxe de Dawson City était connu comme l’un des meilleurs au monde pendant la ruée vers l’or.

« C’est le plus ancien sport organisé au Yukon », a déclaré Firth. “Ils avaient une installation pouvant accueillir 5 000 personnes, ce qui à l’époque était assez impressionnant.”

Une page de l’édition du 13 mai 1905 du Dawson Daily News. (Musée de la ville de Dawson)

L’un des premiers combats majeurs a eu lieu en 1898 entre l’ancien champion du Commonwealth Frank Slavin et un barman de Dawson City nommé Frank Harvey.

Le combat devait durer 18 rounds mais n’a duré que six, car les membres du public ont commencé à se battre au point où les boxeurs se sont retournés pour les regarder se bagarrer à la place.

Certains grands noms sont venus à Dawson City pour faire leur carrière de combattant.

Kalunga combat sous le nom de The Egyptian Prince. (Vincent Bonnay/Radio Canada)

Jack Twin Sullivan est venu au Klondike pour se battre, partant trois mois plus tard pour devenir le champion du monde de boxe des poids moyens.

Joe Choynski, connu plus tard pour avoir battu le champion du monde des poids lourds Jack Johnson, a également combattu au Yukon.

De grands promoteurs ont également travaillé au Klondike. L’un d’eux était Tex Rickard, qui a ensuite construit le Madison Square Garden.

Puis la ruée vers l’or a pris fin, tout comme les jours de gloire de la boxe professionnelle au Yukon.

Kalunga espère qu’amener un combat pour le titre sur le territoire rassemblera à nouveau les gens pour profiter du sport.

“C’est tellement significatif pour moi… tout… ma vie depuis le camp de réfugiés, en commençant là-bas et en venant ici”, a déclaré Kalunga.

« Faisons-en une occasion. Historique. Quelque chose dont Whitehorse se souviendra.