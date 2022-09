Je veux ça, je veux ça

L’appareil de jeu portable de Logitech, NUAGE G, est maintenant officiel et il est là pour profiter pleinement de tous les titres de jeux vivant actuellement dans le cloud. Conçu spécifiquement pour diffuser des titres à partir de services tels que GeForce NOW et Xbox Game Pass Ultimate, il s’agit d’une approche différente du jeu mobile par rapport à quelque chose comme le Steam Deck, un appareil qui nécessite beaucoup de puissance embarquée pour exécuter correctement les jeux. Avec G CLOUD, le cloud fait tout le gros du travail, vous n’avez donc besoin que d’une connexion Internet stable.

Pour les spécifications, G CLOUD ne fera pas sauter même les appareils bas à moyen de gamme. Il n’a pas été conçu pour cela. Au lieu de cela, il présente un ensemble de spécifications très modeste, qui comprend un écran IPS FHD (1920 x 1080) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un processeur Snapdragon 720G, 4 Go de RAM, Bluetooth 5.1, WiFi (2 × 2 MIMO, 802.11a/ b/g/n/ac, prise en charge 2,4 GHz/5 GHz), batterie 6 000 mAh et Android 11. Ce n’est pas ce que nous appellerions une fiche technique impressionnante pour quelque chose conçu pour le jeu, mais en fin de compte, Logitech a son prix est très compétitif et il n’y a pas beaucoup d’appareils comme celui-ci sur le marché.

Avec Android 11, les utilisateurs ont accès à Google Play pour télécharger n’importe quelle application ou jeu de leur choix, ce qui sera utile si vous n’avez pas de connexion WiFi. De plus, Logitech a intégré un mode tablette qui vous permet d’utiliser l’appareil comme n’importe quelle autre tablette Android. Cela ajoute au moins un peu plus de fonctionnalités pour vos 349 $.

Côté matériel, Logitech a inclus tous les boutons dont vous pourriez avoir besoin pour vos jeux préférés. Il y a un D-Pad, des boutons A, B, X et Y, des joysticks analogiques gauche et droit, des pare-chocs, des déclencheurs analogiques et des boutons d’option, ainsi qu’un emplacement pour carte SD. Quelqu’un sera content de ça, j’en suis sûr. Pour contrôler ces boutons, Logitech dispose également d’un logiciel de remappage intégré à l’appareil.

C’est un appareil assez mignon et je le vois comme un portable NVIDIA SHIELD quelque peu mûri. Pour moi, le problème se résume aux spécifications, mais en même temps, je réalise que Logitech cherchait à atteindre un prix. 349 $ semble être un bon prix, et finalement, j’espère que c’est un appareil réussi et que le suivi de Logitech présente de meilleures spécifications – écran 90 Hz +, plus de RAM, un meilleur processeur, etc.

Si cet appareil vous semble cool, vous pouvez le précommander pour 50 $ de réduction sur le prix habituel de 349 $ à seulement 299 $. Cela rend cette chose encore plus attrayante dans mon livre. La disponibilité générale commence en octobre, avec des détaillants tels qu’Amazon et Best Buy qui devraient le proposer.

Les pensées?