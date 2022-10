Je veux ça, je veux ça

J’ai récemment passé en revue le nouvel appareil de jeu portable G Cloud de Logitech. C’est une jolie petite unité à 349 $, mais étant donné qu’elle met l’accent sur les jeux en nuage, elle ne contient pas une tonne de spécifications haut de gamme. Ce n’est tout simplement pas l’angle que Logitech prenait. Cela dit, nous en apprenons maintenant plus sur le Bord Razerune autre unité de jeu portable alimentée par Android de Razer, mais cette chose semble emballée avec toutes les spécifications dont vous pourriez avoir besoin pour une expérience de jeu à bord super douce.

Selon Razer, le Razer Edge (qui sera disponible dans les modèles WiFi uniquement et 5G), dispose d’un écran tactile FHD + AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, la nouvelle plate-forme Snapdragon G3x Gen 1 produite par Qualcomm (un actif -chipset de jeu refroidi avec un processeur Kryo à 3 GHz), 8 Go de RAM, 128 Go de stockage avec prise en charge microSD jusqu’à 2 To, batterie de 5 000 mAh et de nombreux ventilateurs et évents pour le refroidissement. Pas encore de mot de Razer quant à la version d’Android que cet appareil fonctionnera au lancement ou pendant combien de temps ils ont l’intention de le prendre en charge. Avec Razer, c’est une note importante.

Le prix de départ de cet appareil ? 399 $. C’est juste 50 $ de plus que le G Cloud, ce qui semble bien compte tenu de la liste des spécifications.

Razer annoncera des détails supplémentaires et la disponibilité exacte au CES 2023 à Las Vegas. Le lancement est actuellement prévu pour janvier, nous nous rapprochons donc. Vous pouvez déjà réserver une unité sur le site Web de Razer pour seulement 5 $.

// Razer | Qualcomm