Lovlina Borgohain devrait représenter l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo plus tard cette année. Elle a obtenu une place pour les Jeux d’été lorsqu’elle a battu l’Ouzbékistan Maftunakhon Melieva 5-0 dans les poids welters féminins des qualifications olympiques asiatiques (catégorie 69 kg) en quarts de finale.

Peu de temps après, elle a contracté Covid-19 et était hors de combat après avoir voyagé dans sa ville natale pour rencontrer sa grand-mère malade. Elle a donc raté la tournée européenne de 52 jours sanctionnée par l’Autorité sportive de l’Inde (SAI) pour 16 boxeurs indiens d’élite.

«J’avais contracté Covid-19, c’était une période difficile car ma santé ne me permettait pas du tout de m’entraîner», a déclaré Lovlina à News18.com, lorsqu’on lui a demandé de faire face à l’époque.

«J’ai essayé de rester positive et motivée, j’avais l’habitude de faire de la méditation et j’ai choisi de me concentrer sur les possibilités futures, de m’améliorer», a-t-elle ajouté.

«Mon retour à la forme physique a été difficile. Quand j’étais à la maison, j’ai eu des problèmes d’entraînement car je n’avais pas beaucoup d’équipement au début. J’en ai été envoyé et j’ai enfin pu reprendre l’entraînement. Au début, après la récupération, il était difficile de s’entraîner, mais il a lentement et régulièrement commencé à se remettre en forme », a déclaré Lovlina.

Elle deviendra la première femme assamaise à participer aux Jeux olympiques, ce dont la jeune femme de 23 ans est incroyablement fière.

«Je suis fier d’être le premier Assamais à représenter l’Inde aux Jeux olympiques et à rendre ma nation fière. Je vais m’assurer de donner le meilleur de moi-même et de battre mon record », a-t-elle déclaré.

Lovlina a fait irruption sur la scène lorsqu’elle a remporté le bronze dans la catégorie poids welter aux Championnats d’Asie de boxe 2017. Elle a enchaîné avec deux autres médailles de bronze aux championnats du monde féminins AIBA 2018 à New Delhi ainsi qu’à l’édition 2019 en Russie. Elle faisait partie des 27 sportifs qui ont reçu le prix Arjuna lors de la Journée nationale du sport l’année dernière.

Lorsqu’on lui a demandé si la reconnaissance du gouvernement avait changé quelque chose pour elle et l’attitude des gens autour d’elle, elle a déclaré: «En raison de la pandémie en cours, rien n’a changé en tant que tel après le prix Arjuna. J’essaie de penser que j’ai beaucoup plus à gagner et à gagner. Je suis motivé à m’améliorer, surtout par l’amour que je reçois des gens. Je veux que le Khel Ratna soit bien.

«Un autre changement serait qu’il y ait plus d’attentes maintenant», a-t-elle ajouté.

Elle a hâte de défier les meilleurs du monde à Tokyo 2020, «S’entraîner dur pour les Jeux olympiques, et mon objectif serait de donner un bon compte de moi-même avec une solide performance. Je veux battre mon record et renvoyer un champion. «

Lovlina ferait partie de la campagne «Impossible Is Nothing» d’Adidas, qui vise «à inspirer et à permettre à chacun de faire de ses possibilités une réalité».

«Ce que je comprends par« Impossible n’est rien », c’est de me concentrer davantage sur les possibilités. Et plus encore, je veux que chaque femme croie qu’elle est égale aux hommes à tous égards et qu’elle peut tout faire », a-t-elle déclaré.

«Les femmes aussi peuvent mettre des gants et représenter le comté en boxe et aussi bien faire», a-t-elle ajouté.

