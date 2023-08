Je veux avoir une salle remplie de toutes les grandes médailles que le badminton a à offrir : Chirag Shetty

Le joueur de double indien vedette Chirag Shetty veut prendre sa retraite avec une salle pleine de médailles de grands tournois et son « mantra » est de jouer « le meilleur badminton » qui s’occuperait des résultats.

Chirag et son partenaire Satwiksairaj Rankireddy, qui a remporté la médaille d’or des Jeux du Commonwealth l’année dernière, ont été tout simplement sensationnels cette saison avec leur parcours victorieux s’étendant à l’Open d’Indonésie, aux Championnats d’Asie, à l’Open de Suisse et à l’Open de Corée.

«En duo, je voudrais gagner tous les tournois qui existent sur le circuit. Donc, j’espère que dans quelques années, lorsque je prendrai ma retraite, je veux avoir une salle remplie de toutes les grandes médailles que le badminton a à offrir », a déclaré Chirag à PTI dans une interview.

« Je suis assez passionné par ça, je veux toutes les médailles que ce soit les Jeux olympiques, les Jeux asiatiques, les Jeux du Commonwealth ou les finales du tour mondial, il y a beaucoup de tournois que nous n’avons pas encore gagnés et je voudrais tout gagner que le badminton a à offrir », a-t-il déclaré.

Le duo indien numéro deux mondial a remporté une première médaille de bronze aux derniers championnats du monde et est prêt à participer à la pièce maîtresse de cette édition à Copenhague, au Danemark, à partir du 21 août.

« Nous ne regardons pas le résultat. Nous sommes juste là pour jouer notre meilleur badminton et je sais pertinemment que si nous pouvons jouer n’importe où près de notre meilleur badminton, alors nous pouvons battre n’importe quelle paire dans le monde. « Et même aux Championnats du monde la semaine prochaine, je pense que ce serait notre objectif principal : prendre un match à la fois et voir comment ça se passe.

« Il n’est pas nécessaire que ce soit le meilleur, mais même si c’est proche de cela, nous pouvons gagner chaque tour et je pense que nous avons une chance de jouer profondément dans le tournoi. Jouer à notre meilleur ou n’importe où près de notre meilleur est notre objectif ultime dans chaque match. le tribunal en tant que paire est devenu une « arme » majeure pour eux.

« Je pense que le match sur le terrain avant a été assez bon et j’ai toujours été bon au filet et Satwik a toujours été bon à l’arrière.

« Mais dernièrement, nous avons également joué à un jeu où Satwik est également au filet de nombreuses fois et je suis dans la zone arrière et c’est aussi une configuration qui n’est pas habituelle pour moi et Satwik.

« Cela a également pris nos adversaires par surprise car ils sont toujours habitués à ce que je joue à l’avant, Satwik à l’arrière. Mais avec l’évolution de la dynamique, je pense que c’est définitivement devenu une arme pour nous deux.

« Mais comme on dit, il y a toujours place à l’amélioration. C’est toujours un processus d’apprentissage et nous avons encore un long chemin à parcourir. » Les stocks de Chirag et Satwik ont ​​​​considérablement augmenté après que la Badminton Association of India (BAI) a embauché le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Londres 2012 Mathias Boe pour les entraîner avant les Jeux de Tokyo en 2021.

« L’arrivée de Mathias (Boe) a été bénéfique. Travailler avec lui depuis un an et demi a été bon pour moi et pour Satwik. Ce qui a bien fonctionné pour nous cette année, c’est que nous avons été beaucoup plus constants », a-t-il déclaré.

« Je pense que depuis la Coupe Thomas l’an dernier, nous sommes devenus beaucoup plus réguliers.

« Auparavant, il y a eu des cas où nous avons perdu au tout premier tour, comme en Thaïlande et à Singapour. Mais l’une des principales choses qui a changé est la cohérence et la confiance en nous. » Leur performance sur le terrain s’est reflétée dans leur classement mondial alors que Chirag et Satwik se sont hissés au deuxième rang mondial.

Mais Chirag a déclaré qu’ils ne visaient pas vraiment la première place et que leur objectif restait de gagner de grands événements.

« Au début de l’année, notre objectif principal était d’entrer dans le top trois mondial que nous avons atteint au milieu de l’année, mais mon objectif a toujours été de gagner des tournois, le classement suit finalement », a déclaré Chirag.

« Je serais plus heureux d’être champion du monde que de devenir n’importe quel jour numéro un mondial, ou de devenir champion olympique et d’être numéro 50 mondial, peu importe.

« Ce qui compte pour moi, c’est de gagner lors de grands événements. Nul doute que le numéro un mondial se sent bien, évidemment, le rang signifiera que je suis assez régulier sur le circuit et que je suis l’un des meilleurs joueurs du monde.

« Mais pour moi et Satwik, je dirais que gagner des tournois est beaucoup plus important que d’être classé numéro un mondial. » Chirag et Sarwik ont ​​eu le cœur brisé lorsqu’ils n’ont pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale des Jeux olympiques de Tokyo malgré leur victoire. deux matchs sur trois.

Chirag a déclaré que si les Jeux olympiques de Paris 2024 restent l’objectif à long terme, ils se concentrent actuellement sur des objectifs à court terme.

« Oui, évidemment, gagner une médaille olympique est notre objectif ultime et c’est certainement l’objectif à long terme, mais il reste encore un an et c’est toujours dans notre esprit », a-t-il déclaré.

«Mais moi et Satwik, nous fixons généralement des objectifs à court terme et je pense que les Championnats du monde et les Jeux asiatiques seraient la prochaine série de tournois auxquels nous voulons bien jouer. Ce serait notre objectif pour le moment. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)