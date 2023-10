« Je veux aller me battre » – Un membre d’une famille israélienne kidnappée s’exprime | Nouvelles du monde

Familles saisies et séparées.

Des hommes, des femmes et des enfants emmenés en captivité, certains abattus en chemin, des filles violées, leurs biens saccagés et pillés.

Il s’agit d’un catalogue d’atrocités qui rappelle certains des moments les plus sombres de l’histoire juive et pourtant cela s’est produit au 21e siècle dans un pays qui possède l’une des armées les plus puissantes du monde.

Israël dit qu’une centaine de ses habitants ont été pris en otage par Hamas et d’autres groupes palestiniens et ramenés à Gaza.

Palestiniens ont pris des jeunes, des vieillards, des infirmes, des femmes et des enfants.

Dans l’un des pires cas, il manque trois générations d’une même famille.

L’enlèvement de la famille Bibas Silverman au kibboutz Nir Oz a été filmé par des Palestiniens et publié pour que le monde entier puisse le voir.

Image:

Margit et Yosi/Yarden et Shiri





Les images sont difficiles à regarder. Une mère terrifiée est entourée d’hommes alors qu’elle s’agrippe à ses jeunes enfants pour tenter de les protéger.

Elle s’appelle Shiri. Ses jeunes garçons sont Ariel, âgé de quatre ans, et Kfir, âgé de seulement neuf mois.

Ils ont été kidnappés, avec leur père, Yarden, le mari de Shiri, son père Yosi et sa mère Margit, atteinte de la maladie de Parkinson et ayant besoin de médicaments quotidiennement.

Leurs proches sont complètement inquiets.

Dans son appartement de Tel Aviv, le restaurateur et cousin Yossi a raconté à Sky News son agonie en regardant les images de l’enlèvement de ses proches.

Image:

Ariel âgée de quatre ans et Kfir âgée de neuf mois





« La première fois que j’ai vu les photos, je n’arrivais pas à y croire. Je n’arrivais pas à comprendre ce que j’avais vu, puis j’ai regardé une autre photo et il était très clair qu’il s’agissait de ma cousine Shiri et des deux petits enfants. »

La famille n’a eu aucune nouvelle des Palestiniens ni de leur propre gouvernement.

Ils sont tourmentés dans le vide de l’information.

« Ma crainte est qu’ils les ont séparés », a déclaré Yossi à Sky News, « qu’ils les ont séparés, qu’ils les ont tués, qu’ils sont blessés, que nous ne les reverrons plus, que nous n’obtiendrons même aucune information avec eux et nous resterons dans ce vide pour toujours. »

Yossi veut des réponses de son gouvernement.

Les images de l’enlèvement de ses proches ont été filmées en fin d’après-midi, la sortie de Gaza a commencé à 6 heures du matin.

Image:

Yossi dit qu’il veut aller se battre pour son pays





Dix heures plus tard, il n’y a aucun signe de l’armée israélienne venant à leur aide. Les Palestiniens se déchaînent sans entrave à travers les pillages, les incendies et les massacres des kibboutz.

« Nous avions la clôture sur Gaza, nous avions des murs sur Gaza, les renseignements, nous avons l’armée, nous avons des avions, nous avons des hélicoptères, nous avons des chars, nous avons tout et l’armée israélienne pendant les premières heures n’est pas là, c’est comme si nous n’avions pas d’armée.

Comme beaucoup d’Israéliens à qui vous parlez, il y a plus un sentiment de peur que d’exigence de vengeance – la connaissance de l’échec de leur armée, mais aussi la détermination de se relever.

Yossi est réserviste dans un régiment de combat.

« Je veux aller me battre », a-t-il déclaré à Sky News. « Je veux aller aider mon pays, je veux faire tout ce que je peux et je sais que tous mes amis et toutes les personnes que je connais feront la même chose. »

Israël affirme qu’une centaine de personnes ont été capturées par le Hamas et d’autres groupes ce jour-là. Depuis, aucun d’eux n’a été entendu.