Je veux aimer Mastodon, mais Mastodon ne facilite pas les choses

Compte tenu du crise que traverse Twitterje veux aimer Mastodonte. Mais après quelques jours à essayer le réseau social alternatif, je m’attends à ce que les réfugiés traditionnels de Twitter aient du mal à en faire un refuge sûr.

Mastodon est un site de microblogging qu’un programmeur allemand Eugen Rochko a commencé à créer en 2016 en raison de l’insatisfaction à l’égard de Twitter. Certains aspects sont similaires, comme la possibilité de partager quelques phrases de texte et des photos avec vos followers. Ce qui est différent, c’est sa conception “fédérée”, avec des milliers de services quasi-indépendants interconnectés au lieu d’un seul site social.

Mais la fédération d’une personne est la fragmentation d’une autre personne. Mastodon est compliqué à joindre et souvent compliqué à utiliser.

La fédération offre sans doute certains avantages en termes de choix et de contrôle. En effet, les fans de Mastodon aiment ce “Fediverse”, qui soit dit en passant s’étend au-delà de Mastodon. Mais je crains que la complexité apportée par cette structure ne déroute les personnes qui veulent juste un moyen rapide de partager et de suivre comme elles en ont l’habitude sur Twitter, Facebook et Instagram.

Et c’est tant pis. Nous avons besoin d’une alternative au cas où le nouveau directeur général de Twitter, Elon Musk, n’apprendrait pas assez vite que la gestion d’un réseau social est différente de la construction de véhicules électriques et de fusées. Il y a un vrai risque qu’il transforme mon réseau social préféré en hellscape gratuit pour tousou au moins assez effrayé Les 238 millions de membres de Twitter qu’il n’est plus aussi utile et divertissant.

Si vous voulez essayer la meilleure alternative à Twitter par vous-même, je vous recommande mon collègue de CNET, Peter Butler. guide pour démarrer sur Mastodon. Pour un aperçu des difficultés auxquelles vous serez confronté si vous regardez au-delà de Twitter, voici un aperçu plus détaillé de ma réflexion.

Le premier obstacle : choisir un serveur Mastodon

La conception fédérée de Mastodon impose la première, la pire difficulté : quel serveur devriez-vous rejoindre? Les tracas ont fait dérailler mes propres excursions antérieures à Mastodon au cours des dernières années.

C’est le pire des problèmes. Vous devez vous engager dans quelque chose d’important juste au moment où vous êtes le plus confus quant à sa complexité et ignorant ce que vous devez faire. C’est comme déménager dans une nouvelle ville et devoir louer un appartement avant de connaître les quartiers, votre trajet ou l’endroit où vivent vos amis.

Certains serveurs sont adaptés à une communauté particulière, comme les personnes qui vivre aux Pays-Bas, suivre les logiciels open-source, se soucier de l’environnement, assister au MIT ou comme la musique heavy metal. Cela peut être pratique si vous souhaitez rejoindre une communauté particulière sans essayer de savoir qui suivre et les trouver sur Mastodon.

Les autres serveurs Mastodon sont destinés à un public général. Je gravite vers ceux-là, parce que j’ai beaucoup d’intérêts et que je suis des gens de partout.

Vous pouvez tester les eaux en ouvrant des comptes sur plusieurs serveurs, avec des noms d’utilisateur et des mots de passe distincts pour chacun. Mais c’est pénible de maintenir plusieurs incarnations de vous-même ou de changer votre présence principale de l’une à l’autre et d’amener vos followers à trouver le nouveau vous.

Lisez les petits caractères de votre serveur Mastodon

Le choix d’un serveur, également souvent appelé instance, peut être compliqué car différents serveurs ont des règles différentes. Les attentes diffèrent quant au moment où vous signalez des publications avec des avertissements de contenu. Certains ont des règles aussi spécifiques que l’interdiction des messages qui nient l’Holocauste.

Et les différents serveurs peuvent fonctionner différemment. Vous aurez une expérience différente, comme si vous “publiez” ou “tooting”. La possibilité d’encourager ou d’empêcher Google de rechercher et d’indexer vos publications varie également.

Certains serveurs, comme le Qoto serveur pour les étudiants et les professionnels en sciences et technologie, vous permet de citer des messages de la même manière que Twitter vous permet de publier des tweets de citation qui combinent vos mots avec le tweet de quelqu’un d’autre. Rochko n’aime pas les citationscependant, ils ne sont souvent pas possibles (à moins que vous n’utilisiez l’échappatoire consistant à prendre une capture d’écran).

Vous ne pouvez pas accéder au serveur que vous souhaitez. Certains n’acceptent pas de nouveaux utilisateurs, et d’autres exigent que vous fassiez une demande d’adhésion. Avec l’afflux de personnes qui recherchent des alternatives à “birdland”, j’ai vu plusieurs serveurs cesser d’accepter de nouveaux utilisateurs, y compris mastodonte.social et mastodonte.en ligne. Ces deux-là sont exploités par l’association à but non lucratif qui supervise la technologie Mastodon “comme option de repli pour ceux qui ne savent pas sur quel autre serveur s’inscrire », comme les décrit Rochko.

Peut-être que dans les semaines et les mois à venir, Mastodon s’installera et les utilisateurs trouveront de bons serveurs pour se sentir chez eux. Mais je crains que le processus d’inscription existant ne dissuade simplement la plupart des gens de lui donner une juste secousse.

Plus de problèmes : suivre et favoriser sur Mastodon

Pour moi, l’inconvénient de la fédération est le plus évident lors de la recherche, du suivi et des favoris.

Capture d’écran par Stephen Shankland/CNET



Souvent, lorsque je localise quelqu’un, je ne peux pas le suivre facilement. Je dois copier leur nom d’utilisateur, retourner sur mon serveur domestique, rechercher ce nom d’utilisateur, puis suivre. C’est un gros problème pour l’une des opérations les plus élémentaires des médias sociaux.

J’obtiens souvent le même problème lorsque je favorise ou booste un message, l’équivalent Mastodon du retweet. Avec les interfaces Web, certains serveurs proposent une fenêtre contextuelle dans laquelle je peux saisir mon nom d’utilisateur long, puis suivre ou aimer à partir de là. C’est juste un autre type de friction.

La recherche de personnes que je sais que je veux suivre est aléatoire, même si j’ai eu plus de chance ces derniers jours. Reproduire mon graphe social Twitter complet — je suis près de 4 000 comptes — n’arrivera tout simplement pas de sitôt, même avec Outils de migration Twitter comme Debirdify.

Ouvrir un profil pour juger par les messages d’une personne s’ils valent la peine d’être suivis conduit souvent à un manque d’informations et à l’explication suivante : “Les messages plus anciens d’autres serveurs ne sont pas affichés. Naviguez davantage sur le profil d’origine”, suggère le site.

Peut-être mastodonte

Certains des problèmes de Mastodon pourraient être des douleurs de croissance similaires, alors j’ai coupé un peu le service. Je me souviens des premiers problèmes de croissance de Twitter, nous montrant le baleine à bosse quand le site est tombé en panne.

Avec 474 000 nouveaux comptes Mastodon la semaine dernière, portant le total à 6,3 millions par une mesure d’utilisateurs sur de nombreux serveurs, il y a beaucoup de croissance en cours. Plus que un million de personnes utilisent désormais Mastodon tous les moisa déclaré Rochko. Les serveurs peuvent lutter contre une nouvelle croissanceet tous les serveurs ne sont pas gérés par des professionnels.

Mais je vois de bons points. Pour commencer, Mastodon vous offre déjà la possibilité de modifier vos publications. Les seigneurs capitalistes ne sont pas toujours les meilleurs intendants. Aucune publicité ne réduit les distractions et ne signifie aucun profilage portant atteinte à la vie privée.

La tentative de Mastodon de prévenir les abus en ligne dès le départ est également louable. “Les communautés plus petites et soudées sont moins susceptibles d’avoir un comportement toxique”, a déclaré Rochko dans un premier article sur “apprendre des erreurs de Twitter.”

Peut-être qu’il a raison, et peut-être que les différences entre Mastodon et Twitter réduiront les abus. Mais si seule une minorité de personnes peut l’utiliser, ce n’est finalement pas une solution efficace aux problèmes des médias sociaux.