Je vends Prime pour 100 £ par CAN dans le “magasin du coin le plus cher” du Royaume-Uni, Wakey Wines – je sais que c’est cher mais je m’en fiche

LE PROPRIÉTAIRE de Wakey Wines qui fouette les boissons Prime pour 100 £ la canette a défendu ses prix exorbitants.

La licence hors licence dans le West Yorkshire a gagné près de 600 000 abonnés sur TikTok après être devenue virale pour avoir vendu la boisson de Logan Paul et KSI à des prix exorbitants.

Mohammad Azar Nazir, propriétaire de Wakefield Wines Crédit : STEVE ALLEN

Il a défendu les prix exorbitants de sa boutique Crédit : STEVE ALLEN

Il fouette la boisson énergisante pour 100 £ la canette Crédit : STEVE ALLEN

Mais le propriétaire du magasin Mohammed Azar Nazir, 41 ans, dit que stocker la boisson – qui n’est pas en vente au Royaume-Uni dans une canette – lui coûte un “bras et une jambe”.

M. Nazir vend Prime, qui se vend rapidement dans les supermarchés où il coûte environ 2 £ la bouteille.

Il a été fustigé pour avoir fouetté la boisson pour 100 £ la pop.

Maintenant, M. Nazir a révélé que son équipe se rendait en Amérique pour ramener Prime Energy, qui contient 200 mg de caféine dans chaque canette.

M. Nazir vend également des bouteilles de Prime Hydration qui se vendent dans les supermarchés pour 2 £ pour 14,99 £.

Lorsqu’il a été approché par Sun Online, le père de six enfants, qui s’est révélé avoir purgé une peine de prison pour des délits liés à la drogue, a défendu ses prix.

Il a déclaré : « Je n’oblige personne à acheter un produit dans ma boutique.

«Mais s’ils savaient combien de travail acharné et ce qu’il faut faire pour que cela entre dans ma boutique… cela me coûte un bras et une jambe.

« Je suis une entreprise assujettie à la TVA, je dois payer la TVA dessus. Je ne peux donc l’obtenir que d’une entreprise assujettie à la TVA.

“J’étais le seul magasin à faire entrer les canettes au début.

“Les frais d’importation, ma taxe, tout, vous devez en tenir compte. Les gens ne voient pas ce genre de choses.

Il a ajouté: “Je n’ai pas besoin d’entrer dans les détails, mais croyez-le ou non, je ne gagne pas beaucoup d’argent.

“Au moment où les vols, les hôtels et les taxis et tout, je ne gagne qu’un pourcentage.”

Wakey Wines, comme la boutique est connue sur TikTok, a attiré des clients de partout au Royaume-Uni et même jusqu’au Canada. Les publications de la boutique ont eu près de 14 millions de likes.

Lors de la visite du Sun Online, un facteur a livré un courrier de fans à M. Nazir qui a développé un culte pour ses slogans : « Quel est le meilleur magasin de Wakey ? Wakey Wines », « Abdul, approche, Abdul, recule » et « Bingo bingo, Gala bingo ».

M. Nazir a déclaré que sa nouvelle renommée avait conduit à des approches pour apparaître dans la série de retour de Big Brother.

Il a été désigné par YouTuber devenu boxeur KSI pour avoir vendu des boissons Prime à des prix gonflés, qui a déclaré à talkSPORT ce mois-ci: “Il y a un gars qui s’appelle” Wakey Wines “et je ne sais pas si c’est une blague ou non, mais de toute façon c’est une pratique terrible .

“Les gens veulent essayer ces boissons et ils n’ont pas la chance d’essayer les boissons.

“Vous avez des gens qui l’achètent et le vendent en gros à des prix stupides et profitent du battage médiatique et je déteste ça.”

Mais M. Nazir, qui fouette également ses propres bonbons WFD pick-and-mix pour 20 £ le sac, a déclaré: «Je devrais dire ceci à KSI – je l’aime en morceaux – il devrait me le fournir directement alors je peux mettre les prix à la baisse.

“S’il peut me fournir directement, je peux le proposer moins cher. Je n’ai pas besoin d’envoyer mon équipe en Amérique.

“S’il est prêt à me rencontrer et à fournir la boisson directement, je la proposerai à un prix moins cher.”

“J’aimerais que lui et moi discutions de cela. Mais il ne nous a pas parlé de la façon dont nous pouvons obtenir cette boisson.

“Nous devons voyager en Amérique, mon pote, ça coûte beaucoup d’argent.”

M. Nazir, qui a sorti une gamme de produits Wakey Wines pour capitaliser sur sa renommée virale, a nié avoir profité de l’engouement pour Prime, qui a vu des gens s’affronter dans les allées des supermarchés pour s’emparer de la boisson.

Il a ajouté: “Je ne suis pas parti en vacances depuis 2015. Je ne conduis pas une voiture chic, mon pote, je ne conduis même pas de voiture – je conduis une fourgonnette à plaque ’15.

“Les gens pensent que j’ai des Phantoms et des Ferraris, ce n’est pas le cas.

« Je suis juste un gars normal qui a six enfants et qui subvient aux besoins de sa famille. Je suis un père célibataire, tu vois ce que je veux dire ?

“Je fais juste ce que n’importe qui d’autre ferait.”