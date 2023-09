TMardi a commencé comme les autres : avant même d’être vraiment réveillé, j’ai regardé mon téléphone. Météo. Transphobes. Quelqu’un de célèbre est-il mort ? Films potentiels de Polly Pocket/Scrabble/Settlers of Catan. Mais contrairement aux autres jours, je le range ensuite dans un tiroir.

Je ne suis pas doué pour réguler mon comportement. C’est évident pour tous ceux qui m’ont déjà vu commander du chocolat sur Internet. C’est donc avec peur et curiosité que j’ai accepté le défi de mon éditeur de vivre une journée sans mon téléphone. Le défi était en réponse aux interdictions de téléphone frapper les lycées publics d’Australiequelque chose que l’UNESCO a réclamé à l’échelle mondiale dans le but de réduire les distractions, la cyberintimidation et d’améliorer l’apprentissage.

Après avoir rangé mon téléphone, j’ai affronté mon premier obstacle : ma course matinale. Il s’agit plutôt d’une tentative de dehorscourir, vraiment – ​​un exercice pour m’éloigner le plus possible de mes pensées, via des podcasts ou de la musique. Au début, tout ce que j’entendais, c’était le bruit de ma propre respiration. Je me suis demandé : est-ce à cela que les respirations sont censées ressembler ? Puis mon pas, fort et rapide. Étais-je comme ça tous les matins ? Avec la musique, mes courses ressemblent à des gazelles, élégantes et rapides. Mais il ne fallut pas longtemps avant que d’autres sons ne s’infiltrent. Deux oiseaux se criaient dessus. Un enfant à vélo sonna furieusement. J’ai entendu une cuillère tinter dans une tasse à café.

« Bonjour! » J’ai dit à quiconque était à proximité. « Bonjour! »

Une fois à la maison, j’ai coché quelques choses sur ma liste de choses à faire. J’ai passé quelques minutes à terminer un travail que j’avais reporté depuis des semaines. J’ai pensé très sérieusement à faire ma déclaration de revenus. J’ai envoyé plusieurs autres e-mails. J’ai presque ouvert le site Web de l’ATO, mais je ne l’ai pas fait. J’ai ressenti un sentiment inconnu d’accomplissement tranquille. Alors que j’accomplissais encore une autre tâche extrêmement simple que j’aurais dû accomplir il y a des semaines, je me suis dit : « Est-ce que je me concentre plus ou est-ce que je remplis du temps vide ? Est-ce là de la productivité ou ai-je peur de regarder dans le vide ? »

Finalement, j’ai réalisé que j’allais devoir aller aux toilettes. Mon cœur battait à tout rompre avec l’inaction, avec la sensation d’être piégé dans une petite pièce dépourvue de stimulus. Ce fut un soulagement d’en avoir terminé, à plus d’un titre.

À partir de là, mon anxiété s’est calmée. Le travail s’est déroulé plus facilement, même si j’ai finalement commencé à fantasmer sur tout le contenu passionnant sur lequel je reviendrais à la fin de la journée. Et j’ai reconnu ce dernier sentiment : une envie. Bientôt, mon interdiction serait terminée et je pourrais me gaver d’autant de téléphone que je le voulais. Malgré une belle course et une productivité améliorée, je n’avais pas du tout régulé mon comportement – ​​j’avais juste retardé l’inévitable. Interdire mon téléphone pendant huit heures ne m’avait rien appris.

Apprendre à s’autoréguler

Janelle Booker, une psychologue-conseil basée à Perth, soutient pleinement l’interdiction de téléphoner à l’école. Elle dit que c’est « génial » car utiliser nos téléphones pour de petites doses de dopamine est « un cercle vicieux ».

« Quand [teenagers] sont au téléphone tout le temps, ils deviennent très dérégulés », me dit-elle. « La chose la plus importante qui calme un cerveau est l’interaction face à face avec quelqu’un que nous connaissons et qui nous connaît. »

Booker dit que les jeunes devraient plutôt sortir dans le quad, avoir des conversations en personne et être physiquement actifs.

Prendre le téléphone d’un enfant lui apprend-il à réguler son comportement, ou simplement le fait-il se sentir mal ? Photographie : Nick David/Getty Images

Cela me semble très loin de mon expérience de jeune et d’adulte. En tant que personne maladroite et anxieuse, je compte depuis des décennies sur mes appareils pour me connecter socialement. Certaines de ces relations sont devenues des relations « IRL ». Plus d’une fois, ils m’ont gardé en vie. Comparé à l’opinion des experts, je me sens extrêmement en ligne et, en fait, un peu gêné. Prendre le téléphone d’un enfant lui apprend-il à réguler son comportement, ou simplement le fait-il se sentir mal ?

À mon insu, Quinn, mon fils de 18 ans, écoute. Alors que Booker décrit le besoin d’éducation parallèlement à l’interdiction (« ils vont juste se faufiler dans leurs casiers ou leurs toilettes pour être sur Snapchat »), un Un message apparaît sur Discord : « J’ai des opinions. »

Les interdictions de téléphone portable ont été introduites lors des années de lycée de mes enfants. Les interdire a fait le contraire de ce qu’ils voulaient, disent-ils. « Une interdiction totale est réductrice », me disent-ils. «Cela ne veut pas dire que vous devriez simplement aller voir les enfants et leur dire de l’utiliser quand vous le souhaitez. Mais si vous leur montrez que vous vous attendez à ce qu’ils fassent le mal, pourquoi penseraient-ils le contraire ?

Nous sommes définitivement devenus dépendants d’un flux constant de collations numériques à base de dopamine dont nous pouvons manger à tout moment. Jocelyne Brewer

Maintenant, un enfant qui veut pouvoir utiliser son téléphone quand il le souhaite serait dites cela, mais ils ont raison de dire que, comme pour toute dépendance, la suppression de l’appareil ne résout pas la dépendance. Des études montrent retirer les téléphones a tendance à entraîner de meilleurs résultats scolairesmais il en va de même pour l’apprentissage de l’autorégulation. Quand je demande à Booker si l’interdiction des téléphones apprendra à un enfant à interagir avec les autres face à face, elle admet que ce n’est pas le cas.

Jocelyn Brewer, psychologue spécialisée dans les espaces numériques et la maîtrise de soi, affirme que la différence dans l’impact de la technologie sur les enfants et les adolescents par rapport aux adultes est significative. « À la fois en raison du développement du cerveau et de la préparation à la régulation émotionnelle et aux capacités de réflexion supérieures », explique-t-elle, « mais aussi à cause des enjeux si vous n’êtes pas « productif » au travail ou dans la vie.

Brewer dit que pour réguler leur comportement, les jeunes ont besoin d’une vision positive de leur avenir. «La maîtrise de soi exige que vous soyez capable de retarder la gratification immédiate parce que vous avez quelque chose de plus intéressant à réaliser», dit-elle. « Ressentent-ils un sentiment de contrôle sur leur vie et leur avenir ? Sinon, il est facile de passer encore quelques heures en ligne.

Je m’arrête pour me demander combien d’adultes dans ma vie se décriraient comme ressentant un sentiment de contrôle sur leur vie et leur avenir. Avoir un téléphone en main donne un sentiment de contrôle : je peux toujours trouver des informations, je suis toujours joignable, je ne serai jamais perdu.

Comme si elle pouvait entendre mes pensées, Brewer dit que la question des appareils est complexe. « Il est pratique de discerner de quoi nous dépendons – ce n’est souvent pas le téléphone lui-même, mais les personnes et les connexions. Nous sommes définitivement devenus dépendants d’un flux constant de collations numériques à base de dopamine que nous pouvons manger à tout moment et cela devient à la fois habituel et automatique.

« Les parents sont souvent dans le flou »

Le Dr Tanya Linden, professeure principale à l’Université de Melbourne et experte en technologie pour l’éducation, estime que les interdictions téléphoniques sont une solution nécessaire basée sur les ressources disponibles, compte tenu de nos travailleurs de l’éducation surchargés et sous-payés. Mais ce n’est pas idéal. Elle préférerait que les téléphones ne soient pas interdits mais remplacés par quelque chose de plus créatif. « Les étudiants sont comme nous : lorsque je participe à une réunion ennuyeuse, j’essaie inconsciemment de sortir mon téléphone et de commencer à lire. » Leur suppression n’est pas en soi une solution.

« Nous devons également considérer que si des enfants rentrent simplement chez eux dans un Far West numérique sans aucune compétence en médiation, nous ne leur rendons pas service », ajoute Brewer. « Les parents ne connaissent souvent pas les activités de leurs enfants et ne savent pas comment établir des limites saines. Je reconnais également que les écoles ne peuvent pas tout enseigner – certaines de ces questions relèvent de la responsabilité personnelle et de la diligence raisonnable, mais aussi de plus en plus de questions de santé publique.

Mardi en fin de journée, la tête pleine, je suis retourné au tiroir. Trois appels manqués, pas de messages vocaux. Quelques dizaines de messages dispersés sur les réseaux sociaux et les applications de chat. Mon téléphone avait survécu sans moi, et vice versa.

J’ai pris une inspiration. Est-ce que je voulais que cet appareil revienne dans ma vie ? Après huit heures sans cela, j’avais sûrement vaincu ma dépendance de toute une vie au renforcement positif provenant d’étrangers sur Internet et au fait d’appeler mon père pour me rassurer toutes les 10 minutes.

Évidemment, la réponse était non. Il est de retour dans ma poche alors que j’attends le carillon réconfortant exigeant l’attention d’Internet.