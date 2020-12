Paul Gallen prévoit d’envoyer la légende de l’UFC Mark Hunt à la retraite une fois pour toutes mercredi soir.

Si la confrontation des poids lourds de la paire est encore deux fois moins animée que leur match d’argot verbal de lundi, les fans de boxe du Bankwest Stadium vont se régaler.

Hunt a qualifié Gallen de « combattant à temps partiel », tandis que le grand champion de la ligue de rugby a accusé le soi-disant Super Samoan de se trouver des excuses pour lui-même quand il perd.

« Vous vous excusez déjà – vous ne vous êtes pas battu depuis trois ans, vous n’avez pas boxé pendant 20 ans », a déclaré Gallen.

«Je n’ai aucune excuse. Je vais monter sur le ring, je suis prêt. Vous posez simplement ces petits pièges au cas où vous seriez battu.

«Je gagnerai confortablement.

Paul Gallen et Mark Hunt (photographiés ensemble) se sont prononcés lors de leur conférence de presse avant le combat de boxe de mercredi soir

Malgré le trash talk, Gallen, invaincu en 11 combats, a un immense respect pour Hunt.

« Il est le plus grand nom des sports de combat australiens, probablement depuis 20 ans », a déclaré le capitaine de Cronulla, vainqueur en 2016 de la LNR et ancien skipper de l’État d’origine de la NSW.

«C’est un énorme défi pour moi. Un énorme pas en avant. Je comprends que.

«Mais je suis prêt pour ça. Je suis prêt à prendre tout ce que Mark a et à redonner encore plus.

«Il aurait dû rester à la retraite. Il n’en sortira pas après ça.

Hunt a déclaré que le joueur de 39 ans était hors de sa profondeur.

«C’est du combat. Je ne sais pas d’où il tire ses idées. Il parle à nouveau de merde, dit Hunt.

«Je vais t’endormir, c’est ce qui va se passer. Ce n’est pas du foot.

«Je vais te réparer, mec. Je vais bien te réparer.

Hunt (photographié à l’entraînement) a visé la blessure au biceps de Gallen, affirmant que son adversaire s’était blessé parce qu’il était « foutu »

La référence de Hunt à 20 ans loin de la boxe avait Gallen affirmant que son adversaire se préparait au cas où il perdrait, conduisant Hunt à doubler la blessure au biceps de Gallen.

«Ce n’est pas moi qui ai appelé la blessure. « Hey Mark, je ne peux pas me battre. » Pourquoi? « Parce que je suis faible un **, » dit Hunt. «Je ne me bats pas contre Mark. Je ne peux pas te battre, j’ai arraché mon biceps pour me branler.

«Utilise ta main gauche, pas ta main droite.

Mais Gallen a rappelé à Hunt qu’il n’obtiendrait pas un autre gros jour de paie sans lui.

«Tu devrais me remercier, mon garçon. J’avais deux ou trois autres options. Je te choisi. Je te choisi. Vous n’aviez pas d’autres options », a déclaré Gallen.

«Que vas-tu faire d’autre? Qui d’autre allez-vous combattre?

Hunt a déclaré: « Je n’ai pas besoin de me gonfler. Je suis assis au sommet du sport de combat depuis deux décennies.

Lorsqu’on lui a demandé comment il pensait que le combat en six rounds se terminerait, Gallen a répondu qu’il s’en fichait.

« Tout le monde veut que je m’assoie ici et dis que je vais l’assommer. Je m’en fiche. Je veux juste gagner le combat – faire ce pour quoi je me suis entraîné et gagner le combat.