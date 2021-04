Fury est actuellement aux États-Unis, où il soutient son compatriote Billy Joe Saunders avant son affrontement des super-moyens avec Saul « Canelo » Alvarez le 8 mai, ainsi que la préparation d’un supposé match d’unification contre Joshua.

Avant de rejoindre son compatriote britannique, Fury a appelé le roi des poids lourds de l’UFC Francis Ngannou en commençant: « C’est un message pour Francis Ngannou et les gars de l’UFC. Ecoutez, vous voulez un peu de cet argent de Gypsy King? Vous savez où venir et le trouver. »

« Vous voulez un peu de ce pouvoir de Gypsy King? » Il a demandé. « Je te le donnerai. N’importe quand, n’importe où, n’importe où. Sept jours par semaine et deux fois le dimanche, espèce de gros salaud. »

Avertissement: la vidéo contient des jurons

Je vais prendre soin de @JonnyBones d’abord puis viens après @Tyson_Fury – Francis Ngannou (@francis_ngannou) 29 avril 2021

Répondant quelques heures plus tard, Ngannou a dit qu’il le ferait « prends soin de Jon Jones d’abord puis viens après Fury », tout en marquant les deux combattants.

Mais Fury venait juste de s’échauffer.

« Pendant que je suis sur une diatribe, je peux aussi bien appeler une autre personne, » il a commencé dans une autre vidéo.

« Un gros dosser inutile, pas un vrai combattant. Un travail hype, bodybuildé, crossfit, gros, laid sh * thouse – c’est Anthony Joshua, » il a clarifié.

« AJ si vous êtes là-bas, faisons en sorte que ce combat se produise, gros dosser, » Railla Fury.

« Espèce de gros connard de la maison. Je vais te casser la gueule aussi, et tu ne peux rien y faire, » il continua.

« Prouvez-moi que j’ai tort, con. Prouvez-moi que j’ai tort. Je suis numéro un – uno, » conclut-il, avant de revenir peu de temps après.

« Je réfléchis juste, un autre message pour AJ: si tu passes trois tours avec moi, je vais arrêter dans le coin, » Fury jura.

« ‘C’est à quel point je suis confiant de vous faire sortir froid dans les deux ou trois premiers rounds. Out. Out comme un interrupteur. »

L’Écossais de la WWE Drew McIntyre a également été victime d’abus de la part de Fury dans le cadre de la même série d’adresses.

« Drew, si tu veux une bonne cachette, je te la donnerai aussi. N’importe quand, n’importe où, n’importe où, Drew. Je suis à Las Vegas en ce moment. Si tu veux venir te battre pour ça, ou si tu veux parler d’un combat, frappe-moi, bébé, « Demanda Fury.

«À tout moment, je vais vous écraser comme si j’avais brisé votre pote Braun Strowman, mais vous descendrez encore plus vite parce que vous êtes beaucoup plus petit.

«Je vais vous attraper par les cheveux, vous écraser le visage sur le sol et c’est fini, Drew. Dites-moi quand vous voulez un morceau du furieux,» Fury a signé.

Toujours dans mon ombre tu dosser 🤡 https://t.co/u1AA7aa36Fpic.twitter.com/YKA15zxyS5 – Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) 29 avril 2021

En ripostant, McIntyre a affirmé que Fury était « toujours dans mon ombre » en retweetant son explosion et en montrant « The Gypsy King » derrière lui dans une liste de livres à succès d’Amazon.

McIntyre a affirmé que Fury est « traque » lui en quête d’une confrontation de lutte.

« C’est la phrase la plus bizarre. Je me réveillais tous les jours et j’ai un autre message sur les réseaux sociaux de Tyson Fury. Je devrais peut-être lui répondre, » McIntyre a déclaré à The Big Issue.

« Le Royaume-Uni mérite un pay-per-view important. C’est une base de fans tellement incroyable, un public énorme, ils sont tellement passionnés. Il n’y a pas eu de spectacle énorme depuis 1992, lorsque nous avons vendu le stade de Wembley avec plus de 80 000 personnes, « l’ancien Champion Intercontinental a déclaré à propos d’une rencontre potentielle entre les deux.

« Je veux que cela se reproduise, que ce soit à Hampden [Park] ou Ibrox ou où que ce soit. Peut-être encore Wembley. «

« Mais s’il faut moi et Tyson Fury pour dessiner des globes oculaires extérieurs en plus des fans de la WWE – les nouveaux fans de la WWE, nous les appellerons – je veux y arriver. »

Réservant également quelques mots de choix pour Matchroom Boxing et son chef Eddie Hearn, Fury a déclaré qu’ils étaient « absolu w ****** » dans une histoire Instagram.

« [Rival promotor] Frank Warren vaut 10 d’entre vous Eddie, petit saucisse, »tonna-t-il. « Il sait comment promouvoir les combattants – c’est pourquoi il est un promoteur du Temple de la renommée. »