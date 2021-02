Alors que le président américain Joe Biden a juré de licencier quiconque pour comportement irrespectueux, le porte-parole adjoint de la Maison Blanche, TJ Ducklo, a simplement été suspendu sans salaire et s’est excusé auprès d’un journaliste qu’il avait menacé.

La suspension de Ducklo a été annoncée vendredi par l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, qui a déclaré qu’il s’était excusé et avait envoyé une note personnelle exprimant «Regret profond» au dessus de « Conversation animée » sur sa vie personnelle.

Il a été suspendu sans salaire pendant une semaine et va « Ne plus être chargé de travailler avec des journalistes de Politico » une fois qu’il revient, Psaki ajoutée.

Plus tôt dans la journée, Vanity Fair a rapporté que Ducklo avait fait «Péjoratifs et misogynes» commente Tara Palmeri de Politico, essayant apparemment d’annuler une histoire sur son implication amoureuse avec le journaliste d’Axios Alexi McCammond.

Palmeri avait appelé McCammond, et un de ses collègues masculins avait laissé un message à Ducklo, le jour de l’inauguration. Ducklo a alors appelé Palmeri et a menacé de ruiner sa réputation si elle publiait l’histoire.

« Je vais te détruire, » dit-il, selon les sources de Vanity Fair. Il aurait également accusé Palmeri d’avoir rendu compte de la relation parce qu’elle était « jaloux » de McCammond.

scoop by me: TJ Ducklo, assistant de communication de WH, a menacé de "détruire" Tara Palmeri de Politico pour avoir rendu compte de sa relation avec un journaliste d’Axios et l’avoir accusée d’être simplement "jaloux" de sa petite amie. Jen Psaki et Kate Bedingfield l’ont ensuite défendu https://t.co/fnwfvHsoEq

