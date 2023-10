LAS VEGAS (KLAS) — Un homme de Las Vegas accusé d’avoir fait des « communications menaçantes » à un sénateur américain du Nevada a comparu pour la première fois devant le tribunal vendredi, selon le ministère américain de la Justice.

John Anthony Miller, 43 ans, a été accusé d’avoir menacé d’agresser, d’enlever ou d’assassiner un sénateur américain anonyme du Nevada « dans l’intention de gêner, d’intimider ou d’interférer avec le sénateur américain alors qu’il était engagé dans l’exercice de ses fonctions officielles, ou dans l’intention de exercer des représailles contre le sénateur américain en raison de l’exercice de ses fonctions officielles », selon une plainte pénale.

Entre le 11 et le 19 octobre, le bureau du sénateur a reçu « de nombreux » appels et messages vocaux provenant d’un numéro de téléphone appartenant à Miller, a écrit un agent du FBI dans des documents judiciaires.

Le 17 octobre, plusieurs messages vocaux ont été laissés au bureau du sénateur, comprenant les déclarations suivantes :

“Tous ceux-ci [expletive] les mensonges sont dans ton [expletive] les mains, toi [expletive] [expletive]et je vais [expletive] à bientôt, toi [expletive] vendu [expletive] [expletive] [expletive].»

«Tu viens juste [expletive] j’ai réveillé une mère[expletive] monstre, toi [expletive] morceau de [expletive] inhumain, sous-humain, tu es de la vermine, [expletive]tu es de la vermine, [expletive]et nous allons terminer ce qu’Hitler a commencé, toi [expletive] [expletive].»

“Tu as choisi ton camp, [expletive], et tu as choisi le mal. je m’en fous [expletive] est-ce que tu es né dedans ou pas, [expletive]tu es [expletive] mal, [expletive]et nous allons t’exterminer, [expletive].»

Le 18 octobre, un homme qui s’est identifié comme portant le nom de famille « Miller » est arrivé au palais de justice Lloyd D. George, dans le centre-ville de Las Vegas, et a déclaré qu’il allait voir le sénateur américain anonyme, indique la plainte. Lorsqu’on lui a refusé l’entrée au palais de justice, il « est devenu agité » et a commencé à crier des injures, notamment : « Tuons jusqu’au dernier terroriste israélien.[expletive]-rist.

Une capture d’écran d’une vidéo prise de John Miller à l’extérieur du palais de justice Lloyd D. George le 18 octobre. (Tribunal de district des États-Unis du Nevada)

Le 19 octobre, d’autres messages vocaux ont été laissés au bureau du sénateur. Dans un message vocal, l’appelant a déclaré qu’il « Je voulais savoir si mon sénateur avait des membres de sa famille avec lesquels des colons israéliens

parce que si elle le faisait, je suis pré- je suis presque sûr qu’elle le ferait, elle ne rendrait pas cela illégal

pour que ces colons israéliens sauvages reviennent.

Plus tard dans le message vocal, l’appelant a dit « Sénateur, je suis désolé de le dire, mais vous savez quoi, vous êtes un morceau de [expletive] et tu vas brûler [expletive] [expletive] pour votre [expletive] crimes.”

Les enregistrements des abonnés de T-Mobile ont montré que le numéro de téléphone utilisé pour proférer les menaces était enregistré au nom de John Miller, selon des documents. Miller a également indiqué ce numéro comme numéro de contact lors de deux appels antérieurs au 9-1-1.

Miller a été arrêté le 26 octobre, selon le DOJ. Il a été inculpé d’un chef d’accusation de menace contre un fonctionnaire fédéral. Une audience préliminaire est prévue pour le 13 novembre.

