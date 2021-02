«  Je vais te tuer  »: 2 tués dans 4 attaques au couteau contre des sans-abri dans le métro de New York

Une « personne d’intérêt » était en détention dimanche après qu’une série d’attaques au couteau brutales visant des sans-abri a fait deux morts et deux autres blessés dans le métro de New York.

La police a déclaré qu’au moins trois des attaques semblaient être liées. Un porte-parole du NYPD a refusé de nommer le suspect et a déclaré qu’aucune accusation n’avait été déposée tôt dimanche.

Les attaques ont eu lieu vendredi et samedi sur le train A, ou ligne express de la 8e Avenue. Samedi soir, le commissaire de police Dermot Shea a promis que 500 agents supplémentaires patrouilleraient dans le métro.

« Nous commencerons immédiatement une vague d’agents pour contrôler à la fois au-dessus et au-dessous du sol », a déclaré Shea, dans le but de garantir que « tous ceux qui empruntent notre système de transport en commun au quotidien sont non seulement en sécurité, mais tout aussi importants se sentent en sécurité. . «

Le premier incident a eu lieu vendredi matin lorsqu’un homme de 67 ans avec un déambulateur a survécu à un coup de couteau au genou et aux fesses sur un quai de train dans l’Upper Manhattan. L’agresseur aurait crié « Je vais vous tuer ».

La police a déclaré qu’elle n’était pas immédiatement certaine si cette attaque était liée à trois autres à quelques heures d’intervalle vendredi soir et tôt samedi.

Un homme de 40 ans a été retrouvé mort dans un train A au ralenti dans le Queens à 23h19 vendredi. Une femme de 44 ans a été retrouvée avec de multiples blessures au couteau dans un train à Manhattan environ deux heures plus tard. Elle a été transportée à l’hôpital NewYork-Presbyterian Allen où elle a été déclarée morte. Peu de temps après, un autre homme a été blessé alors qu’il dormait sur les marches d’une station de métro de Manhattan.

La fréquentation du métro est en baisse drastique à New York en raison de la pandémie, mais les crimes violents ont persisté.

Samedi, Sarah Feinberg, présidente par intérim de l’agence de métro de la MTA, et Tony Utano, président de la section locale 100 du syndicat des ouvriers du transport, ont qualifié les attaques de « scandaleuses et inacceptables ».

« Nous avons demandé à la ville d’ajouter plus de policiers au système et de faire plus pour aider ceux qui ont désespérément besoin d’une assistance en santé mentale », indique le communiqué. Le moment est venu d’agir. «