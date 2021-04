Michael Orlando Vivona a été filmé par le septuple champion de karaté alors qu’il lui criait dessus à Orange, en Californie, le 1er avril, l’appelant une « stupide b **** » après avertissement: « Je vais te faire foutre ».

Il a maintenant été détenu pour une altercation de colère distincte dans laquelle il a attaqué un mari et une femme, une partie de son arrestation concernant « avoir menacé un Américain d’origine japonaise … au même endroit ».

« Le suspect a frappé au visage un homme coréen-américain de 79 ans et sa femme coréenne-américaine de 80 ans », Lire une déclaration du département de police de la ville d’Orange, qui est arrivé après que des membres de la communauté ont encerclé Vivona.

Le 18/04/21, des policiers ont arrêté Michael Vivona, 25 ans, de Corona pour avoir agressé un couple coréen américain âgé. Il a été arrêté pour mauvais traitements envers les aînés et avoir commis un crime de haine. Il a également été arrêté pour avoir menacé un Américain d’origine japonaise le 4/1/21. Vivona a été réservée à l’OCJ. #arrêtépic.twitter.com/1wvromtMzm – Département de police d’Orange (Californie) (@CityOfOrangePD) 19 avril 2021

Le jeune homme de 25 ans a été accusé de mauvais traitements envers les aînés et de crimes haineux avant d’être lié à la confrontation avec Kokumai.

« Ne me regarde pas dans mon dos, » il a été montré élogieux alors qu’il avançait, tandis que l’espoir aux Jeux olympiques de Tokyo de cet été riait et souriait nerveusement dans une tentative apparente de dissiper la situation déroutante.

« Je suis à six pieds. Éloignez-vous de moi. Je n’ai pas peur de vous. Vous êtes un perdant, rentrez chez vous. Vous êtes une petite salope stupide.

« Je vais te faire foutre. Je vais baiser ton mari, ton petit ami ou n’importe qui à qui tu parles au téléphone. »

Une raciste anti-asiatique en Californie harcèle Sakura Kokumai, la première Américaine à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Karaté pic.twitter.com/3p2QIi9ia7 – Cinquante nuances de lactosérum (@ davenewworld_2) 13 avril 2021

Bien que ses mots ne soient pas tout à fait clairs d’après les images, Vivona a ensuite semblé lancer plus d’abus que Kokumai a confirmé qu’ils étaient racistes.

« Je ne sais pas ce qui était pire, un inconnu hurlant et menaçant de me blesser sans raison ou des gens autour de moi qui ont tout vu et ne font rien, » dit-elle à l’époque.

« J’étais au courant de la haine anti-asiatique qui prévalait. Vous le voyez presque tous les jours aux nouvelles. Mais je ne pensais pas que cela m’arriverait dans un parc où je vais habituellement m’entraîner. »

Avec Vivona toujours derrière les barreaux sous caution de 65 000 $, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que justice ne soit rendue.