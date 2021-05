«  Je vais te baiser  »: Petr Yan menace de démolir le vainqueur de l’UFC Font, fait exploser la victime Garbrandt dans une diatribe menaçante qui divise les fans

En tête d’affiche de la carte à Las Vegas, Garbrandt a été surclassé en perdant contre Rob Font par une décision unanime avec des scores de 48-47, 50-45 et 50-45 sur les cartes.

S’annonçant comme candidat à 135 livres, Font a démontré une boxe de haut niveau que Garbrandt ne pouvait pas maîtriser.

Respectant l’indéniable puissance à élimination directe de son adversaire, Font a tenu Garbrandt à distance avec un jab stellaire et a révélé plus tard que la discipline lui avait remis les clés de la victoire.

Performance dominante de Rob Font pour vaincre Cody Garbrandt à # UFCVegas27pic.twitter.com/lsg84WcMNQ – ESPN MMA (@espnmma) 23 mai 2021

« Je ne peux pas aller accrocher avec lui, » Font admis dans son entretien d’après-combat. « Je prêchais tout le temps: restez discipliné. Je crois vraiment que c’est le meilleur jab de l’UFC. »

Maintenant classé numéro quatre, il a exprimé le désir d’affronter le vainqueur du combat de TJ Dillashaw et Cory Sandhagen, tandis que Garbrandt est à l’extérieur en train de regarder une division qu’il dirigeait autrefois.

Perdant quatre de ses cinq dernières sorties, Garbrandt peut peut-être se consoler dans le fait qu’il n’a pas été éliminé cette fois-ci, comme lors de trois de ces défaites contre Dillashaw (deux fois) et Pedro Munhoz.

Voir ce post sur Instagram Un message partagé par Петр « No Mercy » Ян (@petr_yan)

Mais clairement, quelque chose ne va pas. Alors qu’il entretient un record de 12-4, regarder Yan n’a pas tardé à sauter sur le revers et à noter que Garbrandt pourrait être terminé au sommet après une chute tragique depuis qu’il est devenu champion à l’UFC 207 en dominant le grand de la division Dominick Cruz à la fin de 2016 .

Fidèle à son surnom de « No Mercy », Yan, qui a été dépouillé de sa couronne de poids coq pour avoir agenouillé Aljamain Sterling au visage lors de l’UFC 259 en mars, n’a rien montré en demandant d’abord: « Je ne sais pas à quoi tu t’attendais d’autre? »

« Être calme ne compensera pas tous les défauts techniques de Cody, » a-t-il ajouté, en référence à une approche plus calme que l’alternative du magasin bull-in-a-china qui a vu Garbrandt assommé si souvent.

Tu es très peu aimable – Shanesko (@shayne_will) 23 mai 2021

« Je souhaite qu’il rebondisse cependant, parce que je veux toujours lui botter le cul à l’avenir. »

« Et ne t’inquiète pas Rob [Font] – Un jour, je te baiserai aussi.

« J’ai une autre affaire à gérer maintenant, » il a signé, dans un clin d’œil à un match revanche avec Sterling envisagé plus tard cette année.

Peut-être que vous ne tricherez pas lors de votre prochain combat et que vous pleurerez ensuite de perdre? – Merci, James Harden 🚀🚀🚀 (@HeyLook_ItsWill) 23 mai 2021

« Vous êtes très peu aimable, » est venu une réponse critique mais populaire au Russe.

« Je souhaite que tu sois assez bon techniquement pour ne pas se mettre à genoux [Sterling] quand il est à terre, « dit un autre.

« Peut-être que vous ne tricherez pas lors de votre prochain combat et que vous pleurerez ensuite de perdre? » demanda un camarade haineux, tandis qu’un critique intervint: « Je déteste voir de la merde comme ça. »

L’homme Peter est un sauvage. Ces Russes ont construit différemment. – Héraut de guerre (@MeridiasEdwin) 23 mai 2021

Certains sceptiques doutaient que Yan ait même écrit le tweet lui-même, jetant des critiques sur l’utilisation presque parfaite de l’anglais.

Mais ce n’était pas tout du mépris car d’autres l’ont qualifié de « Légende », une « vrai G », et un « Roi » pour avoir « droit au but comme toujours ».

« Mec, Peter est un sauvage. Ces Russes sont construits différemment, » remarqua un spectateur impressionné.

Une poche de fans était d’accord avec Yan sur Garbrandt, appelant le natif de l’Ohio un « poney à un tour ».

Ailleurs, Yan a été pressé d’écrire « tous les noms sur sa liste noire pour une purge après qu’il ait récupéré son trône ».

Il ne peut le faire qu’une fois que Sterling s’est remis d’une opération au cou « pour faire face à un problème médical dont il s’occupe depuis près de 10 ans « , comme ESPN l’a rapporté le mois dernier.

«Ils m’ont dit que je vais guérir dans trois mois et que je peux commencer à faire du cardio pour me préparer», a déclaré le jamaïcain-américain au média.

«Ils ne voudraient pas me voir me battre tant qu’ils n’ont pas vu que tout s’est fondu correctement dans mon cou. Cinq mois seraient l’idéal, si je guéris très vite.

« Je suis surexcité, » A réclamé Sterling. « Plus vite je guéris, plus vite je peux me battre. Nous le découvrirons dans les trois prochains mois et obtiendrons quelque chose dans les délais. »

Mais Yan n’a pas non plus acheté ça, exigeant à l’époque que « risée » Sterling devrait être dépouillé de la ceinture.

« Rendez-vous en octobre, Beurre de cacahuète. Sincèrement, votre champion – suce-le et la vie continue, » a riposté Sterling.