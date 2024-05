Je vais subir une opération du cancer le 21 juin. Comme c’est étrange d’écrire ces mots…

Permettez-moi d’abord de dire, CE N’EST PAS UNE COLLECTE DE FONDS histoire, j’ai une bonne assurance (Medicare Advantage) avec Kaiser Permanente et le maximum que je paierai est mon débours annuel (qui est actuellement d’environ 4 300,00 $), donc je suis bon sur le plan monétaire, et si Kaiser veut que je le paie au départ, j’ai environ 8 semaines pour mettre en place un HELOC sur ma maison déjà payée afin de couvrir la quote-part avant la chirurgie. Ce dont je suis reconnaissant. Je ne peux pas imaginer devoir faire face à cela sans assurance ou avec une assurance qui vous oblige à payer 20 % des frais pour toute l’opération (Plain Jane Medicare).

Mais je vais subir une anesthésie générale pour l’opération, et j’ai déjà signé ce formulaire pour cela SIX fois (accouchement d’urgence par césarienne en 1987 ; cholécystectomie après éclatement de la vésicule biliaire en 1988, me laissant avec une cicatrice de 10 pouces à cause de leur ouverture et chercher des calculs biliaires lâches ; trompe de Fallope éclatée en 1988 ; 2e accouchement par césarienne en 1989 ; crise cardiaque et procédure de stent en 2011) et à chaque fois mes chances d’avoir un mauvais revenu augmentent. Des choses comme un état végétatif permanent ou des lésions cérébrales font partie des résultats possibles uniquement de l’anesthésie, qui n’inclut pas les autres risques liés à la chirurgie, en particulier lorsque vous souffrez de plusieurs problèmes de santé chroniques (maladie cardiaque, diabète sucré de type II et obésité). ).

Je suis donc un peu inquiet à propos de cette partie du tout.

Mais le chirurgien ? Elle me fait me sentir beaucoup mieux dans certaines choses.

Elle est jeune, au début je me suis dit « oh mon dieu, elle a l’air d’avoir 17 ans ! », mais elle a probablement plutôt 28 ans (je ne lui ai pas demandé son âge, j’étais concentré sur notre conversation). Ce qui me rend convaincu qu’elle a une formation médicale récente et de nombreuses interventions chirurgicales au cours de sa résidence, au courant de toutes les dernières procédures et résultats pour son domaine de travail (chirurgien de la tête et du cou). De plus, elle était tout à fait favorable à mon choix de retirer toute la thyroïde et pas seulement le nœud toxique chaud qui est cancéreux. Je me suis dit que si je choisissais la lobectomie, je devrais prendre de la lévothyroxine comme THS (traitement hormonal substitutif) et si je lui fais retirer toute la glande, cela signifie simplement plus de cela ; alors je lui ai posé des questions à ce sujet et elle a dit « oui », nous allons donc utiliser le Full Monty et retirer toute la glande. Ce qui empêchera une future intervention chirurgicale pour retirer le reste, si à une date ultérieure il s’avérait qu’il contenait des cellules cancéreuses. que lobe.

Étonnamment, il s’agit d’une chirurgie d’un jour et tant que le nerf laryngé supérieur des deux côtés de ma gorge ne reste pas étourdi (temporairement), je rentrerai chez moi ce jour-là. Si l’un d’eux ou les deux sont touchés, cela pourrait constituer un risque pour la respiration, et ils me garderont toute la nuit en observation, mais le chirurgien dit que cette situation ne s’est jamais produite lors d’aucune de ses interventions (des deux côtés). Elle a également fortement renforcé l’idée que le problème nerveux est temporaire, afin de ne pas me faire faire des cauchemars d’incapacité à long terme à respirer sans ventilation !

Il est également surprenant qu’il n’existe pas de chimiothérapie ou de radiothérapie pour ce type de cancer. Une fois l’opération terminée, avec quelques semaines de retard, je recevrai une dose d’iode irradié. Parce que la seule chose dans le corps humain qui absorbera cet iode irradié, ce sont les cellules thyroïdiennes, si des cellules thyroïdiennes cancéreuses ont métastasé et se sont déplacées dans mon corps, cet iode sera absorbé par elles et les TUERA. Pendant les 3 à 5 jours qui suivent cette procédure à l’iode irradié, je dois envoyer ma fille adulte qui vit avec moi et les cinq chats de la maison quelque part pour rester OU je devrai aller dans un endroit où personne ne partagera une salle de bain avec moi . L’iode irradié sera éliminé de mon système au cours de ces quelques jours, mais cela pourrait affecter ma fille et ces chats (qui adorent s’allonger sur le tapis de bain à l’extérieur de la douche et y vont parfois pour lécher l’eau du sol de la douche). ).

Je ferai des examens réguliers pendant quelques années pour m’assurer que rien ne repousse dans la zone de la glande thyroïde enlevée, mais c’est le plan de traitement complet.

Ainsi, au cours des prochains mois, je ne consacrerai peut-être pas beaucoup de temps à parler de politique, même si cela s’annonce comme le sujet le plus controversé. et peut-être des élections mettant fin à la nation dans l’une de nos vies.

Parce que je suis un peu obsédé maintenant par la lecture sur les cancers de la thyroïde et leurs conséquences, car même si il n’y avait que 5 % de chances que mon nœud toxique chaud (trouvé pour la première fois en 2019) sur ma thyroïde pourrait devenir cancéreux, ça faisait.

Il y a une chose qui m’inquiète, et qui est et devrait être considérée comme superflue, c’est le risque pour ma voix. Ces nerfs qui pourraient être endommagés, temporairement ? Ce n’est pas tout ce qui peut arriver…

https://gs.amegroups.org/article/view/15669/html

La branche externe du nerf laryngé supérieur (EBSLN) risque d’être blessée lors d’opérations thyroïdiennes lors de la dissection du pôle supérieur et de la ligature des vaisseaux thyroïdiens supérieurs (STV). Les taux de lésions de ce nerf sont très variables dans la littérature, mais peuvent atteindre 58 % (1). L’EBSLN est le seul nerf moteur du muscle cricothyroïdien (CTM) et son dysfonctionnement entraîne une diminution de la fréquence fondamentale de la voix, une diminution de la projection de la voix, de la fatigue et une incapacité à obtenir des sons à haute fréquence. Bien que la contribution de l’EBSLN à la myriade de changements vocaux pouvant suivre une chirurgie thyroïdienne ne soit pas claire, on estime que les chanteurs et ceux qui font un usage professionnel de la voix, comme les avocats, les enseignants et les radiodiffuseurs, sont plus significativement affectés par les changements subtils. lié à sa blessure. D’un autre côté, la perception d’une voix anormale altère la qualité de vie et diminue l’état de santé général de plusieurs manières (2) et les patients affectés peuvent être incapables de crier à l’aide, par exemple. De ce point de vue, les lésions de l’EBSLN constituent une menace de handicap pour tous les patients subissant une opération de la thyroïde.

J’aime la musique et je chante depuis que je suis enfant, et j’ai appris moi-même à jouer de la guitare acoustique lorsque mon défunt père m’en a offert une comme cadeau d’anniversaire pour mes 25 ans. J’ai écrit quelques chansons et j’aimerais en enregistrer une en particulier (Mama’s Eyes) un jour.

Mais si cela semble un peu « graveleux » (comme l’a dit le chirurgien) est le résultat de l’ablation de ma glande thyroïde cancéreuse et du fait que je suis en bonne santé avec plus de vie devant moi ? Ainsi soit-il.

Putain de Cancer.

Donc, vous tous devez prendre ma part de mobilisation pour un avenir meilleur ce printemps, sortir et vous inscrire là où vous vivez et vous assurer que chaque personne que vous connaissez est inscrite sur les listes électorales et votera pour les démocrates. sur leurs bulletins de vote cette année. Ayez des conversations difficiles avec vos amis proches et votre famille qui ne votent pas ou qui détestent la politique, et faites-leur promettre de voter cette année, car cela compte tellement pour VOUS. Rendez-le personnel.

Parce que je ne laisse pas ce cancer me tuer, et vous devez tous contribuer à garantir que Joe Biden remporte cette élection afin que l’odieux et dégoûtant Donald Trump n’ait pas une autre chance de tuer notre petite expérience de démocratie le 5 novembre.

MISE À JOUR:

Je pars passer quelques heures en famille. Je reviendrai après.

MERCI à vous tous qui m’avez envoyé des vœux, ils sont très appréciés.

– Angie