“Je vais rester vague, car on ne sait jamais”, déclare Serena Williams à l’occasion de sa retraite à l’US Open

La 23 fois championne du Grand Chelem Serena Williams a poursuivi le suspense de sa retraite même lundi (29 août) après sa victoire au premier tour contre Danka Kovinic à l’US Open 2022. Après sa victoire, elle a laissé le monde deviner son dernier tournoi avec ” on ne sait jamais » remarque.

Après avoir battu Kovinic du Monténégro en deux sets 6-3, 6-3 devant un stade Arthur Ashe bondé, Williams a répondu à la question de la retraite et a déclaré : “Oui, j’ai été assez vague à ce sujet, n’est-ce pas ?”

“Je vais rester vague, car on ne sait jamais”, a ajouté Williams lors d’une interview sur le terrain.

“A ce stade, honnêtement, tout est un bonus pour moi, je le sens. C’est bien que j’ai pu mettre ça sous ma ceinture. … Je ne pense même pas à ça. Je pense juste à ce moment. Je pense que c’est bien pour moi de vivre le moment présent.

Williams a annoncé ses plans de retraite plus tôt ce mois-ci et on pensait que l’US Open serait son tournoi d’adieu. Cependant, elle y a maintenant donné un vague tour. Mais parmi tout cela, elle a exhorté ses fans en disant: “Continuez à me soutenir tant que je suis ici.”

Williams a été le clou de la soirée dès ses premiers pas sur le terrain dur. Elle a reçu un accueil grandiose alors qu’un nombre record de spectateurs se sont présentés pour voir Williams jouer dans l’un des prestigieux tournois de tennis. La soirée d’ouverture électrique a brisé le record de fréquentation de l’US Open avec un total de 29 402 fans qui se sont présentés et ces chiffres sont donc devenus la plus grande fréquentation jamais enregistrée pour une session du soir au tournoi.

📠 pic.twitter.com/d2tNqSfS9D – Open de tennis des États-Unis (@usopen) 30 août 2022

Parmi les spectateurs, le mari de Williams, Alexis Ohanian, sa fille Olympia, sa mère Oracene Price, l’agent Jill Smoller et Anna Wintour, la rédactrice en chef du magazine Vogue, dans lequel Williams a annoncé sa retraite imminente, étaient présents.

Parmi les autres personnes repérées dans la foule figuraient l’ancien président américain Bill Clinton, l’ancienne star du tennis Martina Navratilova, Mike Tyson, Katie Couric, Matt Damon, Anthony Anderson, Hugh Jackman, Spike Lee, Vera Wang, Ons Jabeur et Coco Gauff.

Williams sera désormais vu en action contre la tête de série numéro deux Anett Kontaveit au deuxième tour mercredi (mercredi 31).

