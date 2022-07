Je vais refaire le Brexit et mettre plus de livres dans les poches des gens si je suis nommé Premier ministre, jure Penny Mordaunt

RIEN n’est plus important pour moi que de tenir les promesses que nous vous avons faites, peuple britannique.

Le principal engagement du manifeste de mon parti lors des élections générales de 2019 était l’engagement de concrétiser le Brexit et de profiter des grandes opportunités qu’offrirait la sortie de l’Union européenne.

Crédit : Pete Maclaine / Parsons Media

Après des années de lutte parlementaire, Boris Johnson a réussi à faire avancer le Brexit.

Il a tenu cette promesse contre toute attente, alors que beaucoup de gens pensaient que c’était presque impossible à réaliser.

L’énorme tâche du prochain chef conservateur et Premier ministre sera de verser le dividende du Brexit.

C’est la seconde moitié cruciale de la garantie que nous avons donnée aux gens de notre grand pays, lorsque vous nous avez fait confiance avec votre vote.

Nous honorerons notre vœu. Pour l’avenir de notre pays, il est tout aussi important que nous livrions maintenant qu’il l’était de réaliser le Brexit en premier lieu.

Après les dégâts causés par la pandémie, la voie à suivre n’est pas aussi simple qu’elle aurait pu l’être si Covid n’avait pas arrêté le monde sur son élan. Mais nous ne laisserons pas les opposants limiter nos ambitions.

Réaliser les opportunités offertes par le Brexit est à notre portée. Il est là pour la prise.

Nous pouvons saisir cette chance pour le bien de tout notre Royaume-Uni.

Une ambition clé pour moi en tant que Premier ministre est de livrer ce dividende du Brexit, de voir le Royaume-Uni comme une force croissante pour le bien dans le monde, promouvant des normes élevées, les droits de l’homme, le libre-échange et défendant la démocratie et la liberté.

Ensemble, avec un objectif commun et uni, mon parti tiendra cet engagement envers vous.

Crédit : PA

La liberté que nous possédons maintenant peut stimuler un nouveau niveau de croissance économique.

Maintenant que nous avons quitté l’Union européenne, nous pouvons réduire les formalités administratives et aider nos innovateurs à faire ce qu’ils font le mieux.

Livres dans les poches des gens

Nous avons commencé ce travail et nous progressons. Mais nous pouvons faire mieux.

Nous pouvons aller plus loin, plus vite et libérer les entreprises pour investir et créer les emplois de demain.

Nous pouvons simplifier le régime fiscal afin que les entreprises ne gaspillent pas de ressources en conformité.

Dès le premier jour en tant que Premier ministre, je commencerais le travail nécessaire pour livrer le dividende du Brexit qui, nous le savons, ferait passer notre économie à la vitesse supérieure.

Je me concentrerai sans relâche sur les quatre I — investissement, infrastructure, incitatifs et innovation.

Celles-ci sont essentielles pour stimuler la croissance de notre économie, créer les emplois de demain et mettre plus d’argent dans les poches des gens.

Je suis le Premier ministre que les travaillistes ne veulent pas affronter précisément parce qu’ils savent que ce serait ma mission de tenir cette promesse.

Ils savent que, bien fait, le Brexit nous permettra d’atteindre les nobles objectifs du programme de nivellement – rajeunir les communautés locales et revitaliser les économies locales.

Crédit : Alamy

Ils savent que la clé pour que le Parti conservateur maintienne le mur rouge et maintienne les travaillistes hors du pouvoir est d’obtenir le dividende du Brexit.

Et ils savent que je suis la personne qui fera tout ce qu’il faut pour le livrer.

J’ai la vision positive de ce que peut être la Grande-Bretagne après le Brexit – et la conviction de la soutenir.

J’ai la volonté et la détermination de rassembler tout notre parti et tout le pays.

C’est pourquoi les travaillistes ne veulent pas me voir face à Sir Keir Starmer à la Chambre des communes.

Les travaillistes savent surtout que j’exposerais fatalement la faiblesse de leur position sur le Brexit et le peu de confiance qu’ils ont dans notre pays maintenant qu’il a été délivré.

Keir Starmer a désespérément essayé de nous convaincre qu’il veut « faire fonctionner le Brexit ».

Mais ce qu’il veut vraiment dire, c’est qu’il veut lentement l’ébranler et même, subtilement, l’inverser.

C’est ce que faire fonctionner le Brexit est pour le parti travailliste. Il s’agit de saper lentement mais sûrement ce qui a été réalisé jusqu’à présent.

On ne peut pas faire confiance à Keir Starmer pour livrer notre dividende Brexit car il n’a pas atteint cette position par principe.

Il n’est pas parvenu à ses dernières conclusions en raison d’une croyance profondément ancrée dans le potentiel de la Grande-Bretagne en dehors de l’Union européenne, comme je l’ai fait.

Ou, comme ce fut le cas pour beaucoup de mes collègues, les travaillistes ne sont pas arrivés à leur position par un désir ferme et sincère de respecter la volonté démocratique du peuple.

De grands défis nous attendent pour nous assurer que nous gardons les travaillistes hors du pouvoir et que nous livrons le dividende promis au Brexit.

Mais le prix offert est trop grand pour échouer. Ce serait le plus grand honneur de ma vie d’avoir l’opportunité de remporter une telle victoire pour notre pays.

En tant que Premier ministre, ce serait l’une des missions déterminantes de mon gouvernement.