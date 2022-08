Je vais nous aider à traverser la crise énergétique comme je l’ai fait avec Covid si je suis devenu Premier ministre, dit Rishi Sunak

RISHI Sunak a admis que la crise énergétique à laquelle la Grande-Bretagne est confrontée est «horrible» – et a promis d’en faire la dernière s’il devenait Premier ministre.

L’ancien chancelier a déclaré qu’il lancerait un effort national pour protéger la Grande-Bretagne des futurs chocs des prix du gaz et du pétrole dès qu’il entrerait dans le numéro 10.

Rishi Sunak a admis que la crise énergétique à laquelle est confrontée la Grande-Bretagne est «horrible» – et a promis d’en faire la dernière s’il devenait Premier ministre Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

M. Sunak a promis un soutien financier immédiat pour aider les familles les plus durement touchées à survivre à l’hiver Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Hier, il s’est engagé à apporter un soutien financier immédiat pour aider les familles les plus durement touchées à survivre à l’hiver, suivi d’actions pour éviter qu’il ne se reproduise dans les années à venir.

M. Sunak a élaboré un plan d’action pour s’assurer que la Grande-Bretagne dispose d’une alimentation électrique fiable et abordable.

L’aspirant chef conservateur a déclaré: «La première règle de toute crise est de reconnaître que vous en faites face. J’ai un plan pour nous en sortir et m’assurer que ce n’est qu’un hiver difficile. Je veux que ce soit la dernière fois que les gens doivent s’inquiéter de leurs factures.

“C’est affreux et je ne veux pas que quiconque ait à revivre ça.

“Nous allons donc passer cet hiver avec mon plan, mais ce sont aussi les choses à plus long terme dont nous avons besoin pour bien faire les choses afin que nous n’ayons pas à nous en soucier à l’avenir.”

Dans une interview avec The Sun dimanche, M. Sunak a dévoilé son plan directeur, avec des actions pour :

SOUTENEZ les retraités et les familles les plus vulnérables à payer leurs factures astronomiques cet hiver.

SÉCURISER les approvisionnements futurs avec des investissements accrus dans la production nucléaire, solaire, de schiste et éolienne offshore et un nouveau délai pour rendre le Royaume-Uni indépendant de l’énergie.

ÉCONOMISEZ de l’énergie en réduisant les déchets grâce à une campagne d’isolation sur les maisons sujettes aux courants d’air, aidant des millions de personnes à économiser de l’argent et des fournitures.

M. Sunak a déclaré qu’il était temps de prendre des mesures concertées pour éviter le risque de futures pénuries qui font grimper le coût non seulement de l’énergie, mais aussi de la nourriture et de l’eau.

Il a déclaré : « Nous devons également accroître la sécurité alimentaire. Nous ne produisons que la moitié des légumes que nous consommons et seulement 16 % de nos fruits.

«Nous importons toujours 40% de notre porc, il y a donc une énorme opportunité de soutenir les agriculteurs britanniques pour produire plus de nourriture ici.

« Nous devons également sévir contre les compagnies des eaux, car il n’est pas acceptable qu’il y ait autant de fuites évitables dans les canalisations en raison d’investissements et d’infrastructures insuffisants.

“Nous devons demander des comptes aux compagnies des eaux pour les personnes qui doivent faire face à des interdictions d’arrosage.”

Mais il a souligné que, pour commencer, l’énergie sera sa priorité absolue.

Il a juré : « Je veillerai à ce que notre pays ne soit plus jamais mis dans cette position.

“Nous devons faire un meilleur travail pour accroître notre sécurité énergétique et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, que ce soit du nouveau nucléaire ou de l’éolien offshore.

« Je veux me lancer dans un vaste programme d’isolation et d’amélioration de l’efficacité de millions de foyers. Ce sera un gros effort à long terme. Écoutez, nous l’avons fait avec le vaccin, non ? »

Son plan d’action comprend une déréglementation pour augmenter la production de gaz en mer du Nord, une nouvelle poussée pour effectuer la fracturation avec le consentement local et une réforme réglementaire pour développer l’énergie éolienne offshore, solaire sur les toits et nucléaire.

Surtout, il agira pour accélérer les investissements afin de mettre fin à la dépendance à l’énergie importée qui peut être touchée par des problèmes imprévus comme l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

De nouvelles lois en feront un objectif légal de rendre la Grande-Bretagne entièrement indépendante sur le plan énergétique d’ici 2045.

M. Sunak a ajouté : « Je soutiendrai les personnes qui ont besoin d’une aide urgente pour payer leurs factures cet hiver. Ne pas le faire plongerait des millions de personnes, dont de nombreux retraités, dans un état de dénuement.

« Permettre que cela se produise ne serait pas seulement moralement répréhensible, cela créerait une meule qui serait à juste titre accrochée au cou de notre parti pour les décennies à venir.

“Je dirigerai un effort national pour augmenter notre approvisionnement énergétique domestique et réduire notre gaspillage d’énergie.

“Mon plan nous permettra de passer cet hiver et d’assurer la sécurité énergétique de la Grande-Bretagne.”

M. Sunak insiste sur le fait qu’il est l’homme qui peut “faire avancer les choses” et qu’il a l’habitude de transformer ses paroles en actions.

Il a déclaré: «J’ai été chancelier pendant quelques semaines avant que la pandémie ne frappe. J’ai fait mon apparition sur les écrans de télévision pour la première fois et beaucoup de gens se disaient probablement : “Qui diable est ce type ?”

«Ensuite, j’ai rapidement mis en place des choses comme un congé. Il n’y avait pas de manuel. Mais j’ai pris les mesures nécessaires pour soutenir les familles, les entreprises et les pubs pendant une période vraiment difficile. J’ai compris comment le faire, le livrer et m’assurer qu’il fonctionnait.

“Je le referais, pour que les gens puissent avoir confiance que je peux livrer pour eux parce que je l’ai déjà fait.”

M. Sunak a pris la parole avant la première des six visites de campagne hier, refusant fermement de jeter l’éponge face aux bookmakers faisant de la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss la favorite pour remporter la course.

Il souligne qu’il a largement dominé le scrutin à chaque étape du processus parlementaire et pense qu’il gagne plus de conservateurs de base à chaque visite.

“Ce n’est pas fini par une longue craie”, a-t-il insisté, avec 20 jours avant la clôture du vote.

Il estime qu’il est le candidat le mieux équipé pour unir les conservateurs, déclarant : « C’est l’ampleur du soutien dont je suis heureux. Il n’est pas tiré d’une faction particulière du parti.

“Il y a un soutien solide et large qui donnera aux gens l’assurance que je peux constituer une équipe qui peut offrir à la Grande-Bretagne.”

Rishi sur l’Union

L’avenir du Royaume-Uni ne sera pas sûr tant que Nicola Sturgeon ne sera pas écrasé, a averti M. Sunak.

Il a dit que ce serait une erreur d’ignorer le chef du SNP comme le ferait la candidate rivale Liz Truss.

M. Sunak a déclaré: «Nous ne pouvons pas ignorer Nicola Sturgeon tant que nous ne l’avons pas battue et placée sur les bancs arrière. Je veux l’affronter et la vaincre.

Il craint également la perspective de perdre les prochaines élections au profit des travaillistes soutenus par une coalition SNP-Lib Dem, les qualifiant de “désastreuses pour l’Union”.

Rishi sur les Lionnes

Les Lionnes légendaires d’ANGLETERRE auront droit à une célébration digne d’un héros si Rishi Sunak remporte la course à la direction.

Il a promis d’inviter l’équipe féminine de football d’Angleterre pour une victoire au n ° 10 après leur triomphe historique à l’Euro le mois dernier.

Il a déclaré: “Nous devrions leur organiser une véritable fête et j’aimerais pouvoir en organiser une en tant que Premier ministre. Ils ont été une source d’inspiration pour une génération de jeunes.

Le père de deux enfants a regardé des matchs à la télévision et les a encouragés lors de la finale depuis un pub de Salisbury.

Rishi sur Liz Truss

L’aide CASH pour les familles qui ont du mal à payer leurs factures d’énergie ne devrait pas être qualifiée de « aumône », insiste Rishi Sunak.

La rivale à la direction, Liz Truss, a précédemment déclaré qu’elle préférait les réductions d’impôts aux “distributions” ciblées.

Mais M. Sunak a déclaré: «Ce n’est pas un mot que j’utiliserais. Il y a beaucoup de gens qui travaillent très dur – des retraités qui ont payé toute leur vie – et maintenant il y a une guerre qui a un impact sur les prix.

“Nous devrions nous inquiéter des plans que d’autres personnes suggèrent et qui ne vont pas aider ces personnes.”

Personne ne le bat Le fou de SPORT Rishi Sunak joue une batte droite lorsqu’on lui demande comment il va s’attaquer à la crise du coût de la vie. Il admet qu’il est peut-être sur un guichet collant mais insiste sur le fait qu’il ne fera aucune fausse promesse. Il a dit : « Écoutez, mon plan est simple. Nous devons maîtriser l’inflation, aider les gens cet automne et cet hiver et faire croître l’économie. M. Sunak s’est joint à une visite impromptue au South Hampstead Cricket Club dans le nord de Londres.

Rishi Sunak lève sa batte plutôt que de taxer Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd