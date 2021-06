« Je vais m’enraciner contre l’Angleterre alors »: les fans anti-BLM ravis de la nouvelle, la Croatie ne se mettra PAS à genoux lors du choc de l’Euro 2020

🗣 « Kick It Out & Football Supporters Association élaborent un plan pour étouffer toute huée possible de la part des supporters anglais. »@RobDorsettSky rapporte qu’il existe un plan pour arrêter le bruit des huées lorsque les joueurs mettent le genou à #Euro2020pic.twitter.com/PKMG36mEmR

– Football quotidien (@footballdaily) 8 juin 2021