«  Je vais me lever  »: une nouvelle année difficile accueille un monde en attente

ROME – À minuit, le soir du Nouvel An, Stefania Giardoni a fait sauter une bouteille de prosecco et a offert un bon débarras jusqu’en 2020, lorsqu’elle a été hospitalisée pendant des mois avec le coronavirus et a perdu son emploi. Alors que le ciel romain a éclaté en feux d’artifice, elle n’a fait aucun souhait – «parce que la dernière fois que nous avons fait des voeux, nous avons eu cette foutue pandémie.»

La mauvaise nouvelle est arrivée au cours des premiers jours de 2021, y compris à propos d’une variante plus facile à propager du coronavirus qui a envoyé la Grande-Bretagne dans un verrouillage désespéré et a averti le monde que des temps plus difficiles pourraient être à venir. Plus que jamais, l’espoir repose sur des déploiements de vaccins qui ont été tâtonnés et ralentis dans le monde.

Mais ce n’est pas seulement la réalisation que les vaccins ne sont pas une panacée instantanée qui a été un tel coup de fouet. C’est que la vie est toujours bouleversée partout.

Les douanes ont été perturbées et les grands moments de la vie ignorés. La polarisation politique s’est propagée et a fait une bannière idéologique tout ou rien à partir de quelque chose d’aussi simple qu’un masque chirurgical. Les présomptions modernes sur la vie à une époque post-peste ont été brisées. Les jours de semaine et les fins de semaine, les jours de vacances et les jours de maladie, sont des distinctions sans différence. Le caractère aléatoire de la mort qui semblait autrefois relégué aux zones de guerre est maintenant partout.

La nouvelle année n’a pas l’air, ni la sensation, si différente.

«Il n’y a rien de mal à être bouleversé et déprimé en ce moment», Joe Wicks, un instructeur britannique de fitness dont les sessions en ligne de l’année dernière ont attiré des millions de vues, dit alors qu’il tombait en panne dans une vidéo de lundi soir réagissant aux nouvelles restrictions de l’Angleterre. Il a parlé de l’importance de maintenir la santé physique et mentale face au désespoir. «Et c’est normal de ne pas être cette personne vraiment forte tout le temps. Le plus important est de discuter avec les gens, de communiquer. »

La célèbre devise anglaise «Keep Calm and Carry On» semble maintenant très pré-Covid. Avec la nouvelle variante de coronavirus envoyant la courbe d’infection du pays vers le ciel, le gouvernement a l’intention de maintenir le verrouillage en place jusqu’à la mi-février, date à laquelle les résidents les plus vulnérables du pays, y compris toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, devraient avoir été vaccinés. Cela nécessitera environ deux millions de prises de vue par semaine, une augmentation considérable par rapport au clip actuel.