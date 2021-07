« Je vais le refaire »: les cambrioleurs qui ont ciblé la star de Chelsea Silva et son coéquipier du PSG Choupo-Moting sont condamnés à Paris

Les huit criminels, dont un connu sous le nom de « Le chat » pour son agilité et un autre qui a juré de s’échapper et de répéter ses crimes, ont effectué une série de sept cambriolages de 2018 à 2019.

Outre les deux footballeurs, leurs victimes comprenaient l’animateur de télévision Patrick Sébastien, le rappeur Booba, le célèbre chef Jean-Pierre Vigato, un homme d’affaires saoudien et un cabinet d’avocats de premier plan.

Âgés de 27 à 31 ans, sept d’entre eux étaient des hommes qui ont participé aux cambriolages tandis qu’une femme a été condamnée pour recel et détention d’arme.

La maison de Thiago Silva en France a été cambriolée alors qu’il était absent avec le PSG. 1 million d’euros de dommages et intérêts ; dont une montre d’une valeur de 600 000 €. – Aswin (@Zizouology) 23 décembre 2018

À son domicile, ils ont trouvé une arme de poing et des notes manuscrites contenant les noms et adresses d’autres cibles visées, notamment les présentateurs de télévision Laurent Ruquier et Thierry Ardisson, ainsi que le commentateur sportif français Pierre Menes.

Le tribunal a appris comment le gang a fait irruption dans les résidences de leurs victimes lorsqu’elles étaient absentes, que ce soit par des fenêtres ou des baies vitrées, en utilisant des gouttières et des corniches.

Volant des bijoux, des montres de luxe et des articles en cuir, leur butin totalisait environ 5 millions de dollars.

La plus longue des peines a été infligée à deux hommes : Mohamed S., dit « Le Chat », et Abdelazim G, qui ont tous deux écopé de six ans de prison en plus d’une amende de 23 700 $.

Les cinq autres hommes ont été condamnés à des peines allant d’un à quatre ans d’emprisonnement et à des amendes d’environ 6 000 $ à 18 000 $ pour leur part dans les cambriolages.

Au total, les sept hommes ont écopé de neuf à trente condamnations chacun. Lors du procès, ils ont affirmé qu’ils n’avaient gagné que des dizaines de milliers de dollars en revendant les objets volés – en gaspillant le butin sur les voitures, en voyageant et en vivant la grande vie dans les boîtes de nuit.

Alors que Mohamed était emmené par une escorte policière, Abdelazim aurait crié : « Je vais sortir de prison. Je vais certainement le refaire. »