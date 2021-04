La carrière naissante de Paul dans les sports de combat s’est poursuivie ce mois-ci lorsqu’il a assommé l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren dans un combat qui, selon Triller, a généré un public abondant à la carte, mais il était clair que le joueur de 23 ans ne s’était pas tout à fait retrouvé. dans les bonnes grâces de la fraternité UFC.

Chants de « F * ck Jake Paul« a pu être entendu éclater lors du combat préliminaire entre Randy Brown et Alex Oliveira, avec le commentateur Joe Rogan notant la réaction tiède – avant que le co-commentateur Cormier annonce à l’émission qu’il venait d’avoir une confrontation avec Paul, et que les deux avait échangé des messages sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi le KO au premier tour d’Askren par Paul.

Daniel Cormier en ligne «Imma Smack Jake Paul quand je le vois» Daniel Cormier en personne … 🤔 pic.twitter.com/zHnssneYBV – Jake Paul (@jakepaul) 25 avril 2021

Jake Paul a une expérience de mort imminente pic.twitter.com/6D67CthAlt – Au fur et à mesure des achats (@AsShopped) 25 avril 2021

« Je viens de voir Jake Paul et je l’ai pointé du doigt et dit de ne pas jouer avec moi», A déclaré Cormier. « Parce que je vais le frapper au visage. Il est juste là. Je vais gifler [him]. Je ne joue pas à ces jeux, Joe. «

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-combat, le patron de l’UFC, White, a enfreint l’une de ses propres règles cardinales lorsqu’il a été interrogé sur Paul – un combattant qui n’était pas sous contrat avec lui – et a déclaré que s’il respectait la capacité de Paul à générer de l’argent au box-office, dit-il sa carrière de combat n’est guère plus qu’un « spectacle de monstre« .

« Ce gamin a fait du bon travail en se mettant dans un endroit pour gagner de l’argent», Admit White.

« Tant mieux pour lui, il vous fait parler de lui tout le temps, poser des questions sur lui, faire courir Daniel Cormier après lui, alors il fait quelque chose de bien.

« Il a assommé un gars de la NBA qui avait 40 ans et 30 livres de moins que lui et je ne sais même pas ce que je pense du truc Askren.

« Le tout est ahurissant pour moi, mais bon pour lui, attrape cet argent pendant que tu peux jouer. «

Paul a affirmé à la suite de son combat avec Askren que l’événement avait généré un énorme 1,5 million d’achats à la carte, conduisant à une aubaine de 75 millions de dollars pour le combat promu par Triller.

White, cependant, est sceptique quant à ces chiffres.

« Non, je ne sais pas si les chiffres sont là», a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur la promotion de Paul.

« Tu sais même ce qui arriverait à ce type? Il ne se bat pas à l’UFC. Tu me fais encore parler de ce putain de mec!

« Vous avez des adversaires triés sur le volet et Dieu sait ce qui se passe d’autre avec tout ce truc de putain.

« Il existe un marché pour cela. Ce n’est pas ce que je fais. Les gens veulent voir ça, ce gamin va gagner quelques dollars avant la fin de la course, et ce n’est tout simplement pas ce que je fais.

« Et les chiffres que vous entendez dire sont pleins de merde, ils sont pleins de merde. Ils n’ont pas du tout tiré ce genre de chiffres, pas même de près.

« Je ne crois rien de ce qu’ils disent, c’est du cirque affreux. J’ai construit une vraie entreprise ici, un vrai sport. C’est un spectacle bizarre.«