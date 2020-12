Avoir hâte. Aller de l’avant. Aller mieux.

Giannis Antetokounmpo a eu tendance à garder les choses simples dans sa carrière, faisant de son mieux pour mettre en lumière ses coéquipiers et minimiser ses propres réalisations avec la mise en garde qu’il peut toujours améliorer. Pourtant, mercredi après-midi, le double MVP de la ligue en titre n’a pas pu s’empêcher de parler de lui-même.

Il est le centre de l’univers de la NBA et continuera d’être comme la ville de Milwaukee, les Bucks et toutes les autres équipes de la NBA avec des dessins sur les ventes de maillots n ° 34 dans leurs couleurs attendent sa décision de signer l’exemption de joueur vétéran désigné (communément connu comme une extension supermax) d’ici le 21 décembre ou non.

Et encore …

«Pour le moment, je ne me concentre pas là-dessus», a déclaré le joueur de 26 ans à propos de son processus de réflexion. «Je sais que mon agent, Alex (Saratsis), et (directeur général) Jon Horst et la propriété des Bucks se concentrent sur ces discussions. J’essaie juste de me concentrer sur moi-même et sur la façon dont je peux m’améliorer, comment je peux aider mes coéquipiers à s’améliorer, comment je peux être prêt samedi pour jouer notre premier match de pré-saison.

Lors de sa première apparition avec les médias américains depuis qu’il a accepté son deuxième prix de MVP consécutif à la mi-septembre, Antetokounmpo a reconnu l’intérêt pour sa décision et les effets d’entraînement qu’elle entraînera, mais il a largement écarté le sujet au cours de sa session de 15 minutes.

«Je fais confiance à mon agent, je fais confiance à Jon Horst et à la propriété et ils s’occupent de ces discussions», a-t-il déclaré. «Je vais juste me concentrer sur le basketball. Je sais que c’est vraiment très important pour la ville de Milwaukee et pour le monde de la NBA et le monde des médias et tout ça, mais j’ai été une personne privée. Chaque fois que … je décide quelque chose ou je signe un contrat, vous le saurez probablement avant que je le sache. Alors, oui, j’apprécierai qu’à partir de maintenant, nous essayons de ne pas en parler autant et de nous concentrer uniquement sur le basket-ball. Parce que la réponse sera toujours la même.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prendrait tout le temps jusqu’à la date limite du 21 décembre pour prendre une décision, Antetokounmpo a de nouveau confié la réunion de son agent et du front office des Bucks.

Antetokounmpo a eu une réunion avec le copropriétaire de Bucks, Marc Lasry, en septembre, à propos du dévouement de l’équipe à la construction d’une liste de championnats, et Horst a fait un gros effort cette intersaison pour le faire en acquérant le garde Jrue Holiday de la Nouvelle-Orléans pour Eric Bledsoe, George Hill et une foule de choix de repêchage de première ronde.

L’équipe a également renforcé son banc avec le tireur Bryn Forbes, le meneur DJ Augustin et les défenseurs polyvalents de Torrey Craig et Bobby Portis. Les efforts ont poussé les Bucks à atteindre le cap de la ligue, mais Antetokounmpo a contesté toute idée selon laquelle de tels mouvements étaient un mandat de sa part.

« Tout d’abord, je ne sais pas d’où vous tirez cette information, j’ai eu une conversation avec Marc et lui ai parlé de l’amélioration de l’équipe », a déclaré Antetokounmpo. « Je n’ai jamais dit cela.

«À la fin de la journée, l’équipe va prendre soin de ce qu’elle va faire hors du terrain et essayer d’améliorer cette équipe autant que possible parce que c’est ce qu’elle fait depuis le premier jour, depuis le le jour où j’y vais. Nous sommes partis de 15 victoires. Nous avons eu la meilleure équipe de saison régulière ces deux dernières années, ce qui vous montre que l’équipe et le front office se soucient d’améliorer l’équipe chaque année et ils le font jusqu’à présent.

«Moi, sur le terrain, je vais essayer de m’améliorer individuellement et ensuite essayer d’aider mes coéquipiers à s’améliorer aussi.

Milwaukee est un joueur qui n’est pas le swingman Bogdan Bogdanović, alors qu’un signe et un échange ont échoué, ce qui a conduit à une enquête de la ligue pour falsification et à la signature du buteur de 28 ans à Atlanta.

«La situation de Bogdanović, qui a glissé», a déclaré Antetokounmpo. «Je suis juste honnête. Je me suis réveillé avec le métier, j’ai lu sur comme vous les gars et après cela, évidemment, j’ai essayé de ne pas me concentrer sur cela et de me concentrer sur la façon dont je peux m’améliorer et accueillir chaque nouveau coéquipier qui vient à Milwaukee. Comme vous le savez, cela n’a pas (passé). Maintenant, nous avons … Holiday, Bobby Portis, Torrey Craig, Bryn Forbes, tous ces gars qui sont venus dans l’équipe. Ce sont les gars que nous avons. Ce sont d’excellents basketteurs avec lesquels nous allons jouer et je suis heureux d’avancer avec ces gars.

La pré-saison débute samedi au Fiserv Forum contre les Mavericks de Dallas, et les Bucks ouvrent la saison régulière le 23 décembre à Boston. Antetokounmpo a beaucoup à attendre et à décider, mais le temps presse, car la date limite pour signer la prolongation est dans moins de deux semaines.

Pour un joueur qui cherche toujours ce qui va suivre, même s’il sait qu’il ne peut échapper à la décision qui se trouve devant lui.

«Ce qui me préoccupe, c’est de jouer au basket et de m’améliorer chaque jour», dit-il. «C’est ce qui va toujours être dans mon esprit. C’est ce que je fais depuis le premier jour et cela ne changera jamais. Je peux vous le garantir. La 8e ou la 25e année, cela ne changera pas. »