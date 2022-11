Je vais fondre en larmes sur I’m A Celeb – mon partenaire ne pense pas que je vais m’en sortir dans l’émission, dit Charlene White

Charlene White de I’M A Celebrity a avoué qu’elle allait fondre en larmes et que son partenaire pense qu’elle ne pourra pas faire face.

Le lecteur d’ITV News et présentateur de Loose Women, 42 ans, est l’un des 12 visages célèbres participant à la série de cette année.

TVI

Charlene White de I’m A Celebrity a expliqué comment elle se débrouillerait dans la jungle – et à quel point son partenaire pense qu’elle le fera[/caption]

Rex

Love Islander Olivia Attwood, l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock et Boy George sont quelques-unes des autres célébrités bravant un passage dans la jungle australienne.

Bien qu’elle soit entourée de ses camarades de camp, Charlene aura du mal à ne pas être avec son Alfie, cinq ans, et sa fille Florence, trois ans, qu’elle partage avec son partenaire Andy.

Parlant de son prochain séjour dans la jungle, Charlene a déclaré: «Je vais certainement avoir les larmes aux yeux. C’est couru d’avance.

“Notre routine quotidienne avec les enfants va me manquer, je vais manquer de me réveiller avec eux et d’avoir des moments calmes avant la course à l’école et c’est ce qui va me faire pleurer. Ce sera bizarre.

En savoir plus sur Charlène White L’OREILLE C’EST ! Christine Lampard de Loose Women révèle le signal secret de sa co-star Charlene White ÉVASION DOUCE À l’intérieur de l’incroyable maison de Charlene White, star de I’m A Celeb, avec un magnifique jardin

La star de la télévision a également partagé que son partenaire Andy était abasourdi lorsqu’il a appris la nouvelle qu’elle allait faire partie du line-up étoilé cette année.

“Mon partenaire est également choqué que je fasse cela”, a ajouté Charlene.

“Nous avons pris la décision ensemble mais il m’a dit : ‘Je n’ai aucune idée de comment tu vas t’en sortir !’ Je ne suis pas du genre à avoir besoin de se maquiller, de se faire des ongles, mais je ne suis pas très à l’extérieur.

“En fait, je sais que le fait que je me porte volontaire pour choisir de dormir dehors sera également un énorme choc pour tout le monde au travail !”





Mais heureusement, Charlene a imaginé un signal secret à montrer à ses proches pendant qu’elle passe à la télé.

Sa co-vedette de Loose Women a tout révélé dans Loose Women d’hier.

Christine a révélé: “Donc, apparemment, c’est pour nous faire savoir, et sa famille sait que tout va bien.

“Apparemment, elle va se frotter l’oreille en faisant ça, donc ça ressemble à un L!”

Cela vient après que Charlene ait révélé sa plus grande peur.

S’adressant au Sun après son vol, Charlene a avoué avoir des phobies qu’elle rencontrera presque certainement dans la jungle.

Elle a dit : « Je n’aime pas vraiment les bestioles effrayantes et je ne suis pas vraiment à l’extérieur.

« Je ne campe pas. J’ai arrêté d’aller chez les guides parce qu’elles n’arrêtaient pas de me faire camper.

Elle a également avoué qui va lui manquer pendant qu’elle est Down Under.

En savoir plus sur le soleil UN-BRIE-HABITABLE Les gens découvrent à quoi sert le quatrième côté d’une râpe à fromage ENCASTRÉ VERS LE FUTUR Une photo de plage des années 1940 “prouve” que le voyage dans le temps est réel… pouvez-vous comprendre pourquoi ?

Charlene a déclaré: «Ma famille me manquerait, les enfants me manqueraient, mon autre moitié et bien sûr mes Loose Ladies.

“Si je ne traîne pas avec eux chaque semaine, je ne sais pas trop quoi faire de mon temps pour être honnête.”