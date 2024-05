Dans une nouvelle vidéo publiée sur son Instagram mardi, Eminem taquine un nouveau single intitulé « Houdini », qui devrait arriver vendredi.

Dans la vidéo, Eminem est en Facetiming avec l’illusionniste David Blaine, et les deux envisagent une collaboration.

« Jusqu’où pouvons-nous aller avec cette magie ? Pouvons-nous faire une cascade ou quelque chose du genre ? » Eminem demande à Blaine. Le magicien, portant des lunettes de soleil sombres et une casquette de baseball, répond en buvant un verre de vin et en mordant le verre. En arrière-plan, on entend les gens haleter d’horreur.

Eminem répond en disant : « Eh bien, pour mon dernier tour, je vais faire disparaître ma carrière ».

« Attends quoi? » Blaine répond.

La vidéo se termine par le titre « Houdini » et un extrait d’un instrumental, suivi de la date de vendredi.

Voir la vidéo ici :

« Houdini » devrait être le premier single du prochain album d’Eminem « The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) », annoncé le mois dernier, lié à l’apparition d’Eminem lors de la première soirée du repêchage de la NFL. (Le seul partage un titre un single de Dua Lipa, sorti en novembre, qui était le premier extrait de son nouvel album, « Radical Optimism ».)

Plus tôt ce mois-ci, une nécrologie de Slim Shady a été publiée dans le Detroit News et d’autres journaux, un élément de marketing analogique pour l’album qui a fini par devenir viral.

La semaine dernière, Eminem a annoncé une date le 31 mai. sur les réseaux sociaux avec le message « …et pour mon dernier tour ! » Les fans se demandaient si un single était à venir, ou une liste de titres pour l’album, ou l’ensemble complet « Death of Slim Shady », qui n’a pas annoncé de date de sortie autre que « Été 2024 ».

« The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) » est le 12e album studio d’Eminem et fait suite à « Music to Be Murdered By » de 2020.

