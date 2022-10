Je vais être la reine du lion dans I’m a Celeb, dit Boy George alors qu’il atterrit en Australie avant l’émission ITV

Le chanteur du CULTURE Club, Boy George, s’est surnommé le “Lion Queen” alors qu’il atterrit en Australie avant son apparition dans I’m A Celeb.

L’icône de la pop végétalienne, 61 ans, qui a atterri à l’aéroport de Brisbane avec un masque de nouveauté, a refusé de confirmer s’il mangerait des insectes lors des tristement célèbres essais de bushtucker de l’émission ITV.

Éclaboussure

La pop star, qui est végétalienne, est connue pour son sens vestimentaire flamboyant[/caption]

Peu de temps après l’atterrissage, George a déclaré au Sun : “Je suis ici pour faire une version de la Reine Lion.”

Lorsqu’on lui a demandé si le masque resterait à l’intérieur du camp, il a répondu: “Espérons-le.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il mangerait des bestioles effrayantes dans la jungle ou s’il était simplement un «lion végétalien», il a ajouté: «Je suis une reine du lion, je vous l’ai dit», avant d’insister: «J’aime toutes les créatures. ”

Le chanteur, qui a remporté d’énormes succès dans les années 1980 avec Karma Chameleon et Do You Really Want To Hurt Me, a également confirmé qu’il méditerait sur le spectacle qui commencera avec 10 célébrités.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB RÉALITÉ ROYALE Mike Tindall brise le silence en devenant le premier royal à entrer dans la jungle I’m A Celeb PARTAGER C’EST PRENDRE SOIN Dec, l’hôte de I’m A Celeb, a une demande effrontée pour son copain Ant en Australie

Les présentateurs Ant McPartlin, 46 ans, et Declan Donnelly, 47 ans, ont atterri cette semaine alors que l’émission revient Down Under pour la première fois en deux séries après la pandémie de Covid.

Parlant d’Ant et Dec, George a déclaré: “Je les aime tous les deux.”

L’homme de 61 ans se dirige maintenant vers la quarantaine avant le premier épisode de l’émission le 6 novembre.

Les dirigeants d’ITV sont ravis de la signature de la liste A et espèrent que la star excentrique sera l’or de la télévision dans la jungle.

George, dont le nom complet est George Alan O’Dowd, a souri alors que les gestionnaires et la sécurité l’ont conduit à travers l’aéroport jusqu’à un véhicule en attente.

Une source à la télé a déclaré: “Boy George est un véritable coup d’éclat pour les producteurs, il y a beaucoup d’excitation en interne chez ITV.

«Le chanteur est réputé pour son esprit sec et sa franchise, il est toujours franc et sera une valeur hilarante dans le camp, régalant, espérons-le, les téléspectateurs avec ses histoires de showbiz sur ses amis célèbres.

“Bien que George connaisse bien l’Australie après avoir vécu à Sydney pendant plusieurs années, il n’a aucune expérience de l’Outback, il sera donc comme un poisson hors de l’eau vivant à la dure.”





George, qui est devenu un DJ de club très réussi après sa carrière pop, rejoint les stars qui sont déjà arrivées sur la Gold Coast, notamment le DJ radio Chris Moyles, Olivia Attwood de Love Island et le tout premier royal Mike Tindall de l’émission.

Il a déjà été rapporté que le végétalien engagé ne sera pas obligé de manger des insectes dans le cadre du programme exténuant et recevra des alternatives sans viande lors des repas du camp.

Plus tôt cette année, George était l’invité de Ant and Dec’s Saturday Night Take-away et a dit au duo que l’idée de manger de la viande le rebutait, en disant: “À moins que vous ne fassiez une version végétalienne et que je sois partant.”

Et parlant en 2016, le chanteur, qui est réputé pour porter des chapeaux de signature, a révélé qu’il avait refusé la série de survie à plusieurs reprises en raison d’un uniforme de camp strict et d’un manque de nourriture.

Il a déclaré : « Il y aurait de sérieuses restrictions vestimentaires dans la jungle.

« Je devais faire fabriquer certains chapeaux et je n’en pouvais plus de la nourriture. J’aurais un problème avec ça.

Il était sur le point de jouer dans Celebrity Big Brother, mais a révélé l’année dernière qu’il en avait été dissuadé par sa mère Dinah.

Getty – Contributeur

Nous avons déjà raconté comment les stars ont reçu des MOT de santé mentale pour s’assurer qu’elles ne craquent pas sous l’atmosphère d’autocuiseur de l’émission.

Cela comprenait la divulgation de tout problème de santé mentale antérieur et l’admission de tout problème d’alcool et de toxicomanie.

George a eu des luttes bien médiatisées avec la drogue dans le passé, notamment avec l’héroïne et la cocaïne.

Cependant, il a forgé une carrière télévisuelle réussie au cours de la dernière décennie, notamment en tant que juge de l’émission de talents The Voice au Royaume-Uni et en Australie.

Les camarades de camp – dont la star de Corrie Sue Cleaver et la star de Loose Women Charlene White – ont tous subi des processus stricts.

Ils ont été contrôlés pour voir s’ils pouvaient supporter le stress d’être privés de sommeil, la pression des essais en équipe et d’être séparés de leurs proches.

Les célébrités ont été interrogées sur leurs peurs, leurs phobies et leurs angoisses et sur ce qui déclenche des problèmes ou des épisodes.

En savoir plus sur le soleil I-RARES Apple lance un iPhone spécial que seules certaines personnes sont autorisées à posséder DI-WOW Je suis une maman de 4 enfants et j’ai donné un coup de pouce à ma maison du conseil sur un budget

Une source d’ITV a révélé : « La projection a lieu avant la signature des contrats.

« Les processus évaluent la capacité de quelqu’un à faire face à l’émission. Peu importe que quelqu’un soit célèbre – il est toujours humain et avec les mêmes fragilités que le reste de la population.

Caractéristiques de Rex